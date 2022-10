La PCR (RĂ©action en chaĂźne par polymĂ©rase) est une technique qui permet d’amplifierl’ADN, Ă partir d’une faible quantitĂ©, afin d’en obtenir une quantitĂ© mesurable.

Selon la Haute AutoritĂ© de SantĂ©, “le test virologique par RT-PCR sur prĂ©lĂšvement nasopharyngĂ© a l’avantage d’ĂȘtre efficace pour trouver la COVID chez les patients symptomatiques et asymptomatiques et reste Ă ce jour le test diagnostique de rĂ©fĂ©rence.”66

Le Ct (seuil de cycle) est le nombre de cycles d’amplification, qui permettent de rendrel’ARN viral dĂ©tectable. Chaque cycle agit un peu comme si on agrandissait par deux une feuille Ă la photocopieuse. Plus il faut de cycles pour le dĂ©tecter, moins il y a de quantitĂ© de virus et inversement.

Les tests PCR en France sont poussĂ©s Ă 45 cycles d’amplification, comme indiquĂ© dans un avis du Conseil Scientifique, 67 ce qui est une vĂ©ritable escroquerie. Les autres pays se limitent quant Ă eux Ă 30 cycles, ce qui correspond dĂ©jĂ Ă une prĂ©sence si infime du virus qu’il ne donne que 20% de cas contagieux. Les recommandations des scientifiques sont un Ct compris entre 20 et 30.

Au-delĂ de 35 cycles nĂ©cessaires pour dĂ©tecter sa prĂ©sence, la charge virale du virus est si faible que sa contagiositĂ© est proche de zĂ©ro. À 40 cycles, on dĂ©tecte des personnes ayant Ă©tĂ© en contact avec le virus des mois auparavant, ainsi mĂȘme une personne guĂ©rie peut ĂȘtre positive.Certains laboratoires vont jusqu’à 50 cycles ! À ce stade, mĂȘme l’eau du robinet est positive
 De fait, 90% des tests “positifs” ne sont ni contagieux, ni symptomatiques.

Et sur les 10% restants, 95% des cas ne développeront pas de formes graves de la maladie.

Un virus, ce n’est pas “on l’a ou on ne l’a pas”. Nous sommes tous porteurs sains de milliards de virus et de bactĂ©ries. Le test PCR n’est pas un test de la prĂ©sence du virus vivant, mais un test de la prĂ©sence de sĂ©quences gĂ©nĂ©tiques du virus. Autrement dit, il ne sait pas faire la distinction entre un virus vivant capable de se reproduire et des fragments de gĂ©nome inoffensifs, pouvant rĂ©sulter d’une ancienne lutte du systĂšme immunitaire avec la maladie.

« Le test PCR ne vous dit pas si vous ĂȘtes malade. Elle ne peut pas diffĂ©rencier des particules de virus ou du virus actif vivant. »

« Ce n’est pas une estimation, c’est une vĂ©ritable chose quantitative. Ça vous donne quelque chose sur la nature de ce qui est prĂ©sent mais ça vous permet de prendre une minuscule quantitĂ© de n’importe quoi, de le rendre mesurable et d’en parler comme si c’était important. » « Je ne pense pas qu’on puisse faire un mauvais usage de la PCR. Maintenant, les rĂ©sultats, leur interprĂ©tation
 s’ils voulaient et pouvaient trouver ce virus, avec le test PCR vous pouvez trouver Ă peu prĂšs n’importe quoi dans n’importe qui. Parce que si vous pouvez amplifier une seule molĂ©cule de quelque chose que vous pouvez vraiment mesurer, ce que la PCR peut faire
il n’y a que trĂšs peu de molĂ©cules que vous n’avez pas au moins une fois dans votre corps. » 69 dixit Kary Mullis, biochimiste amĂ©ricain et prix Nobel de chimie pour l’invention de la PCR.

Une Ă©tude anglaise de mai 2020 a mis en Ă©vidence une forte corrĂ©lation entre la valeur Ct et la durĂ©e de l’infectiositĂ© dans les cas de Covid-19. Les chercheurs ont ainsi observĂ© que la probabilitĂ© estimĂ©e de rĂ©cupĂ©ration du virus infectieux chute Ă 8,3% avec un Ct supĂ©rieur Ă 35. 70

Par ailleurs, l’interprĂ©tation d’un rĂ©sultat de test dĂ©pend de la probabilitĂ© supposĂ©e de l’existence d‘une l’infection avant mĂȘme d’avoir les rĂ©sultats du test, ce qui peut conduire Ă des biais cognitifs. 71 “L’oubli de la frĂ©quence de base” fait que l’on oublie souvent de considĂ©rer la frĂ©quence de base de l’occurrence d’un Ă©vĂ©nement lorsqu’on cherche Ă en Ă©valuer une probabilitĂ©, ce qui conduit le plus souvent Ă surestimer cette probabilitĂ©. 72

Un rapport d’examen publiĂ© le 27 novembre 2020 par un groupe respectĂ© de 23 virologues, microbiologistes et scientifiques a rĂ©vĂ©lĂ© 10 failles scientifiques majeures au niveau molĂ©culaire et mĂ©thodologique du test RT-PCR. 73 Les chercheurs y ont joint une lettre de demande de rĂ©tractation de la publication du virologue allemand Christian Drosten, Ă l’origine de l’introduction du test de dĂ©pistage dans le monde entier via l’OMS corrompue. 74

Les chiffres de Santé Publique France montrent que le nombre de cas positifs ne monte que parce que le nombre de tests augmente. 75



Il y a un pic de Covid parce qu’on multiplie les tests.

Nous ne sommes pas confrontés à une épidémie de cas positifs, mais à une épidémie de tests.

Il y a tant de personnes qui vont se faire tester pour un oui ou pour un non, alors qu’on ne peut pas nous obliger Ă effectuer un test. S’agissant d’un acte mĂ©dical, il nĂ©cessite le consentement de la personne examinĂ©e, ou du responsable lĂ©gal dans le cas des enfants.

« Le consentement exprĂšs de la personne doit ĂȘtre recueilli par Ă©crit prĂ©alablement Ă la rĂ©alisation de l’examen, aprĂšs qu’elle a Ă©tĂ© dĂ»ment informĂ©e de sa nature et de sa finalitĂ©. Le consentement mentionne la finalitĂ© de l’examen. Il est rĂ©vocable sans forme et Ă tout moment.» ArrĂȘtĂ© du 27 mai 2013 dĂ©finissant les rĂšgles de bonnes pratiques applicables Ă l’examen des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques d’une personne Ă des fins mĂ©dicales. 76

« Il y a un pic du Covid parce qu’on multiplie les tests. Si on rĂ©alisait des tests de QI, il y aurait forcĂ©ment un pic phĂ©nomĂ©nal d’abrutis. » – Sandrine Fillassier, Ă©crivaine.

« La “deuxiĂšme vague” a Ă©tĂ© truquĂ©e lors de tests Covid faussement positifs. La moitiĂ©, voire presque tous les tests Covid sont de faux positifs. » 77 Mike Yeadon, mĂ©decin et ancien vice-prĂ©sident de Pfizer.

« Parmi les 11 tests que j’ai eu Ă Ă©valuer, un seul Ă©tait fiable selon les critĂšres de la Haute AutoritĂ© de SantĂ©. Les 23 tests homologuĂ©s le 20 mai par le gouvernement français Ă©taient tous pourris. Je ne sais pas s’il y a malveillance ou incompĂ©tence derriĂšre cela. » 78 David Mendels, docteur en physique et directeur de XRapid.

« Il se passe quelque chose d’extrĂȘmement trompeur. J’ai Ă©tĂ© testĂ© pour la Covid quatre fois aujourd’hui. Deux tests sont revenus nĂ©gatifs, deux sont revenus positifs. MĂȘme machine, mĂȘme test, mĂȘme infirmiĂšre. » 79 – Elon Musk, PDG de SpaceX et de Tesla.

❌ En septembre 2020, le journal Le Monde avait publiĂ© un article “Pourquoi c’est faux” pour rĂ©pondre Ă la rumeur qui circulait sur le manque de fiabilitĂ© des tests PCR. 80 Pourquoi l’article “Pourquoi c’est faux” est faux :

✔ Ce mĂȘme journal titrait deux mois plus tard : “Des biais amplifient artificiellement le nombre de cas positifs et faussent la perception de la gravitĂ© de l’épidĂ©mie”. 81



Selon la Haute AutoritĂ© de SantĂ©, le test PCR par prĂ©lĂšvement nasopharyngĂ© “pose Ă©galement problĂšme chez un certain nombre de populations, chez qui sa rĂ©alisation s’avĂšre difficile ou contre-indiquĂ©e : jeunes enfants, patients trĂšs ĂągĂ©s, patients ayant des troubles psychiatriques, personne ayant une dĂ©viation nasale, etc”. 82

« Un test Covid perce la paroi de son cerveau provoquant la fuite de liquide cĂ©phalo-rachidien.» 83 Un risque rare, mais la fuite aurait pu provoquer une infection grave et mĂȘme fatale.

« Il y a deux sortes de test qui fonctionnent, le nasopharyngĂ©, celui que l’on fait le plus souvent, et l’oropharyngĂ©. Le test naso pharyngĂ© touche la plaque cribriforme qui contient des neurones trĂšs sensibles
 l’Ă©couvillon va forcĂ©ment l’enflammer, ce n’est jamais une bonne idĂ©e d’aller exciter cette partie lĂ . » – dixit Alexandra Henrion-Caude, gĂ©nĂ©ticienne.

❌ En juillet 2020, le journal Le Monde avait publiĂ© un article “Non, les tests PCR ne mettent pas le cerveau en danger” pour rĂ©pondre Ă la rumeur sur leur danger potentiel. 84 
 Pourquoi l’article “Pourquoi c’est faux” est faux ? :

✔ “Les tests naso-pharyngĂ©s ne sont pas sans risque“, 85 en particulier pour les enfants, prĂ©vient l’AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine dans un article publiĂ© en avril 2021 et repris par le journal Le Monde. 86

ConcĂ©der Ă©hontĂ©ment la vĂ©ritĂ© aprĂšs avoir menti pendant des mois, un fait devenu banal chez ces ” journalistes ” qui accusent leurs confrĂšres indĂ©pendants de propager des fake news.

Le 14 dĂ©cembre, une heure aprĂšs la victoire de Joe Biden au collĂšge Ă©lectoral, l’OMS a publiĂ© une notice prĂ©parĂ©e le 7 dĂ©cembre Ă©mettant des doutes sur la fiabilitĂ© des tests PCR. Elle plaidait pour une meilleure utilisation des tests PCR, demandant notamment de tenir compte des observations cliniques, de vĂ©rifier les antĂ©cĂ©dents du patient et de fournir la valeur Ct dans le rapport de santĂ©. 87



Cette notice a Ă©tĂ© supprimĂ©e 
 pour ĂȘtre re publiĂ©e le 20 janvier, 1 heure aprĂšs la prise de pouvoir de Joe Biden. 88 CoĂŻncidence ? On ne pense pas
 Si les laboratoires de test suivent ces nouvelles recommandations, on peut donc s’attendre Ă ce que les testĂ©s “positifs”chutent dans les prochains mois. Cela tombe bien, les vaccins arrivent et on pourra mettre cela sur le compte de leurs effets bĂ©nĂ©fiques 


On estime que plus de 21 millions de tests PCR ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s sur la pĂ©riode allant de mars Ă novembre, avec maintenant un rythme de l’ordre de 2 millions par semaine.89. Des tests pratiquĂ©s de façon anarchique avec des dĂ©lais allant parfois jusqu’à plusieurs jours, pour recevoir un SMS du laboratoire qui nous dit juste “positif” ou “nĂ©gatif”, sans mĂȘme prĂ©ciser le nombre de cycles d’amplification. D’un coĂ»t dĂ©raisonnable de 54 €, chaque dĂ©pistage coĂ»te Ă l’Assurance maladie 73,59 €. La note est salĂ©e car au total, ce sont 36 millions de tests qui ont Ă©tĂ© effectuĂ©s en 2020, avec une facture trĂšs salĂ©e de 2,7 milliards d’euros pour la sĂ©curitĂ© sociale.90

Les tests PCR reprĂ©sentent aujourd’hui un immense marchĂ©, notamment pour les pays asiatiques. Les Ă©conomistes prĂ©voient qu’ils devraient atteindre en Chine une valeur marchande maximale de 2 milliards de dollars en 2022 91 et de de 9,8 milliards de dollars d’ici 2025.92

Certains de ces Ă©couvillons sont fabriquĂ©s par des enfants en Inde dans des bidonvilles, dans des conditions qui ne respectent pas forcĂ©ment les normes d’hygiĂšne en vigueur. 93

BGI Group, un des plus grands centres de sĂ©quençage de l’ADN au monde souvent critiquĂ© pour l’absence de prise en compte de principes Ă©thiques, 94 a vendu des millions de kits de test Covid-19. Sa filiale, BGI Genomics Co, a doublĂ© le prix de ses actions en 12 mois, atteignant une valeur boursiĂšre de 9 milliards de dollars. L’implantation de cette sociĂ©tĂ© chinoise aux États-Unis a Ă©tĂ© permise par l’administration Obama et l’accĂšs au marchĂ© des tests Covid a Ă©tĂ© rendu possible par le feu vert de Joe Biden.95



La Fondation Bill & Melinda Gates a jouĂ© un rĂŽle essentiel dans son expansion amĂ©ricaine et financĂ© des projets BGI relatifs au sĂ©quençage du gĂ©nome aux cĂŽtĂ©s d’organismes du Parti communiste chinois. 96

L’examen des dĂ©pĂŽts de brevets et d’autres documents publics de BGI par l’agence de presse Reuters a rĂ©vĂ©lĂ© des liens avec l’ArmĂ©e populaire de libĂ©ration, fondĂ©e par le PCC, le Parti Communiste Chinois, avec qui ils ont menĂ© des recherches sur le gĂ©nome humain et les neurosciences.97 Certaines des recherches menĂ©es visent Ă amĂ©liorer par la gĂ©nĂ©tique la force physique et mentale de l’armĂ©e chinoise et Ă crĂ©er des gĂ©nomes artificiels qui pourraient avoir une application pour de futures armes biologiques.



Les hauts responsables amĂ©ricains de la sĂ©curitĂ© (LIRE NOTRE ARTICLE ” Votre ADN peut-il devenir une arme biologique contre vous ? ” ) ont mis en garde les laboratoires amĂ©ricains contre l’utilisation de tests chinois. La Chine, qui a dĂ©jĂ constituĂ© la plus grande base de donnĂ©es ADN du monde, 98 pourrait en effet chercher Ă collecter, stocker et exploiter les informations biomĂ©triques des tests Covid.99 
 BGI a fourni Ă la France au moins 1 million de tests PCR en 2020.100

Reiner Fuellmich, avocat allemand de renom, a montĂ© un rĂ©seau international rassemblant une centaine d’avocats et d’experts mĂ©dicaux de plus de 60 pays en vue de prĂ©parer un Tribunal International oĂč seront convoquĂ©s les responsables de la crise sanitaire. Il est l’un des quatre membres de la commission d’enquĂȘte allemande sur le Covid-19, qui sont arrivĂ©s Ă la conclusion que le Covid-19 n’est pas plus dangereux qu’une grippe ordinaire et que le gouvernement travaille non pas pour le peuple, mais pour les intĂ©rĂȘts corporatifs qu’il reprĂ©sente. Pour Reiner Fuellmich, derriĂšre la soi-disant pandĂ©mie de Covid-19 se cache un crime contre l’humanitĂ© perpĂ©trĂ© par les Ă©lites mondialistes de la “clique de Davos“.101

« Le test PCR inadaptĂ© est la pierre angulaire de toute la dĂ©bĂącle liĂ©e au Coronavirus. Cette pierre doit ĂȘtre brisĂ©e pour que tout le chĂąteau de cartes s’effondre finalement. » Me Reiner Fuellmich.

Admis au barreau en Allemagne et en Californie depuis 26 ans et spĂ©cialisĂ© en protection des consommateurs en Allemagne, cet avocat respectĂ© a plaidĂ© contre des sociĂ©tĂ©s frauduleuses telles que la Deutsche Bank qu’il a fait condamner en tant qu’entreprise criminelle, contre Volkswagen sur la fraude gĂ©ante sur le diesel, contre KĂŒhne + Nagel, la plus grande compagnie maritime du monde dans une affaire de corruption de plusieurs millions de dollars. C’est fort de cette expĂ©rience qu’il a compris que le pouvoir et les mensonges de ces immenses corporations influence et corrompt non seulement les politiciens, mais aussi les tribunaux.



Le Nuremberg 2.0 des crimes contre l’humanitĂ© du Covid-19 est en cours de prĂ©paration. Cependant, pensez vous une seule minute que ces ministres français comme allemands ne se sont pas protĂ©gĂ©s avant tout, contre toute forme de procĂšs Ă venir ?

En France, le dossier Covid c’est Secret DĂ©fense

Nous espĂ©rons que vous comprendrez maintenant pourquoi Emmanuel Macron, le prĂ©sident de la RĂ©publique Oligarchique Française, a instaurĂ© de fait, et par sa propre initiative, le secret dĂ©fense sur les 80 rĂ©unions concernant le Covid-19 et les vaccinations, mettant Ă l’abri nombre de ses ministres dĂ©cisionnaires et amis bien placĂ©s Ă la tĂȘte de l’Ă©tat, voire proches de l’exĂ©cutif.



Des faits, rien que des faits que nous publions, afin de ne pas oublier et de pouvoir transmettre et permettre le référencement sur le web en dehors des endroits inaccessibles au grand public



Votre Ă©quipe Tv Languedoc





