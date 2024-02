De justesse, l’article 4 du projet de loi contre les dérives sectaires a été supprimé. Pour rappel, cet article prévoyait une restriction inédite à la liberté d’expression et au débat scientifique. ( Le Conseil d’État pourtant l’avait largement critiqué, mais il avait été réintroduit par les députés de la majorité en commission des Lois.)

Cet article 4 de la loi « sur les dérives sectaires », qui interdit de critiquer les traitements et vaccins et qui visait à jeter en prison ceux qui doutaient des traitements et injections promus par Big Pharma et le gouvernement, a donc été dégagé à l’Assemblée … les lanceurs d’alertes peuvent continuer de dénoncer les tromperies des laboratoires … mais également les pollutions et les atteintes aux personnes dans de nombreux domaines.



De rappeler avant tout que cette loi voulait faire de la médecine traditionnelle un dogme quasi religieux. On sait où cela nous a mené pendant le Covid !

N’oublions pas qu’il y a déjà des lois pour punir l’exercice illégal de la médecine et la mise en danger de la vie d’autrui.

Un rejet bienvenu et une déconvenue pour la députée Mme Brigitte Liso porteuse du texte, qui ne paraît pas avoir la liberté d’expression au cœur de ses préoccupations.

Il n’y a pas de démocratie sans liberté d’expression

Car la liberté d’expression est ce que nous devons défendre avec le plus de conviction et de détermination. Mardi 13 février 2024 au soir, ce fût un grand soulagement pour la France de ne pas sombrer dans le pire.

Restons prudent, tout de même car si on met en parallèle l’arrêt du Conseil d Etat émis hier sur la surveillance de CNEWS par l’Arcom et la position de l’Union Européenne sur X (anciennement twitter), on glisse doucement mais sûrement vers un Big Brother à la française.

Un vote serré avec de nombreux députés absents

Si on peut se réjouir du rejet de l’art 4, de comprendre que la liberté d’expression a gagné de justesse une bataille et non la guerre. 3 voix ont fait la différence et beaucoup de députés absents. 228 votant sur 600… 108 qui étaient contre l’abandon et 4 qui se sont abstenus. comment peut-on gagner cette liberté avec quelques voix d’écart seul chez les députés ? I

Le fait qu’un tel texte liberticide n’ait été rejeté qu’à quelques voix près, ( trois voix ) en dit long sur l’état de notre démocratie et appelle à une vigilance accrue face à la possibilité d’une nouvelle réintroduction d’un texte similaire avant la fin de ce régime parlementaire liberticide.

On est en droit par ailleurs, de se demander où étaient les autres députés pour un vote historique comme celui ci Alors que l’hémicycle aurait dû être au complet.

Pour celles et ceux qui aimeraient savoir ce que leur député a voté, c’est facile de savoir … qui a voté pour ou contre

Réécriture de l’article 4 en cours

Observant la Macronie au pouvoir depuis 2017, il n’est pas si difficile de penser qu’ils trouveront un moyen de revenir à la charge. (ils ont déjà montrer comment revoter à 4h du matin l’hémicycle vide de ses députés). Ces mêmes députés savent qu’ils ne tiennent, que par la censure et la violence sous toutes ses formes.

Cependant deux points d’inquiétude : L’indifférence incroyable des français sur ce sujet et le très faible écart de voix entre partisans et opposants… à trois voix près

Un vote qui montre bien la preuve que le pouvoir en place tient absolument à imposer une censure totale des libertés d’expression.

Nul doute qu’ils reviendront à la charge comme à leurs habitudes.

La liberté d’expression et la presse indépendante que l’on tente de museler

La preuve puisque Sabrina Agresti – Roubache ,Secrétaire d’état à la citoyenneté… s’est exprimé ce matin mercredi 14 février sur Cnews disant « Nous allons re écrire l’article 4, qui n’a pas été voté hier, avec le PS, pour qu’il soit voté » Et de comprendre qu’Ils vont changer trois mots afin de faire passer l’amendement en catimini.



Et de préciser que cette même Sabrina Agresti – Roubache sur cette même chaine mainstream, a rappelé qu’à « chaque fois qu’il y a un sujet, on muselle la presse» et que «la liberté d’expression, c’est le fondement de notre démocratie et de notre magnifique pays qu’est la France», qui se doit d’être protégé. C’est ça l’art de la politique, entuber les gens sans qu’ils ne s’en rendent compte !

Un liberté d’expression qui se réduit surtout en Europe

Rien n’est plus liberticide pour les citoyens que la démocrature du “Machin UE” qui censure les réseaux sociaux (Thierry Breton/DSA), qu’un Etat “politiquement correct” qui bride une chaîne (C8/CNews) et veut museler tout doute ou vérité opposée à “leurs” affirmations (Act 4/”vaccin”)



Nous sommes en train de rentrer dans un système communiste à l’image de l’ancienne Russie, l’URSS. On pourrait en rire, si cela n’était pas aussi grave avec des conséquences sur nos vies inimaginables !





