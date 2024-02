Le Canard enchaĂ®nĂ© a publiĂ© ce matin un article sur la fraude du maire de MoulĂ©zan lors de l’enquĂŞte publique portant sur le projet Ă©olien de TotalEnergies dans le bois des Lens.

Après que 400 personnes ont manifestĂ©, samedi dernier contre le très controversĂ© projet Ă©olien de TotalEnergies Ă MoulĂ©zan, dans le bois des Lens, rien ne semblait pouvoir troubler dĂ©sormais le temps de rĂ©flexion et d’analyse nĂ©cessaire au prĂ©fet du Gard pour Ă©tudier avec les services de l’État le dossier et les rĂ©sultats de la rĂ©cente enquĂŞte publique.

Monsieur JĂ©rĂ´me Bonnet a rĂ©cemment annoncĂ© dans la presse vouloir “enrichir son avis” avant se prononcer dans l’annĂ©e sur la faisabilitĂ© de ce parc Ă©olien en plein cĹ“ur du dĂ©partement, dans un espace naturel boisĂ© hautement sensible au feu, oĂą un prĂ©cĂ©dent projet a dĂ©jĂ Ă©tĂ© retoquĂ© par le Conseil d’Etat

.

Pourtant, ce matin c’est la stupĂ©faction : deux journalistes rĂ©vèlent dans le Canard enchaĂ®nĂ© que le maire de MoulĂ©zan, Pierre Lucchini, condamnĂ© l’an dernier pour coups et blessures portĂ©s Ă un maire d’une commune voisine, aurait entachĂ© de scandaleuses irrĂ©gularitĂ©s la rĂ©cente enquĂŞte publique portant sur l’installation de 5 Ă©oliennes sur sa commune.

Les journalistes annoncent que, sur les 2400 contributions portĂ©es au registre dĂ©matĂ©rialisĂ©, l’Ă©dile aurait produit 700 faux avis, tous favorables, y compris en usurpant des identitĂ©s, notamment celle de la ” ligue protectrice des oiseaux LPO” (sic) ainsi que celle d’Ă©lus.

Suite Ă un signalement, les enquĂŞteurs ont rapidement trouvĂ© l’auteur de ces faits qui aura Ă s’expliquer devant la justice, le 13 mai prochain, pour faux, usage de faux et usurpation d’identitĂ©.

Pour l’heure, les responsables du Collectif d’associations pour la dĂ©fense du bois des Lens sont profondĂ©ment choquĂ©s par cette annonce et indignĂ©s par ces actes frauduleux qui devraient conduire Ă l’annulation de l’enquĂŞte publique, voire Ă l’abandon pur et simple de ce projet aux impacts sociaux et environnementaux de plus en plus inacceptables.

Pour le Collectif d’associations pour la défense du bois des Lens,

Le président, Thierry Gaugne



