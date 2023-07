Apr√®s maintes r√©unions, plaintes et proc√®s contre l’exploitant minier belge Umicore, le d√©nouement de cette affaire d’empoisonnement commencerait-il √† voir le jour.

Pollution minière : Une décision de justice provoque une jurisprudence

L’ancien site minier de la Croix de Palli√®res pr√®s d’Anduze refait parler de lui, suite √† la d√©cision de justice administrative du 16 mars 2023 de la cour d’Appel de Toulouse.



Des nouvelles prospectives pour les victimes des pollutions mini√®res viennent de voir le jour dans le Gard. Beaucoup de gens ont pens√© que l‚Äô√Čtat √©tait finalement responsable de la gestion et de la r√©paration des dommages li√©s aux pollutions mini√®res sur la sant√© et sur l‚Äôenvironnement. Il n’en est rien. La justice estime que les maires sont d√©sormais responsables. En effet, la cour d’Appel de Toulouse a jug√© que rien n’interdisait √† l’autorit√© comp√©tente au de la police des d√©chets d’agir.

Oui mais voil√†, qui est l’autorit√© comp√©tente ? la commune, le d√©partement, la r√©gion ou l’Etat ? Et que faut-il comprendre de cette d√©cision ?

Que dit la justice au printemps 2023

A qui revient la faute d’une telle situation larv√©e ? L’exploitant minier ou l’incompr√©hension, voire l’incomp√©tence notoire des maires des communes concern√©es (qui rappelons le, ne sont ni juristes, ni scientifiques), ou l’incurie, la complaisance, voire la complicit√© servile des services de la pr√©fecture et de l’√©tat au profit des industriels ?



Autant de questions que bon nombre d’habitants se posent, car ne l’oublions pas, dans les gouvernements successifs depuis 53 ans, comme dans les mandats √©lectoraux locaux, et √©galement dans les services pr√©fectoraux responsables des mines (le BRGM, la DDTM, la DREAL et les ARS, nos Agences R√©gionales de Sant√©) ‚Ķ Personne ne parlait beaucoup de monde savait et cachait la v√©rit√© depuis 1970, soit 53 ans.

Jurisprudence : Qui devient le responsable des pollutions minières ?

La justice reconna√ģt en 2023, la possibilit√© d’imposer une d√©pollution √† l’ancien exploitant minier Umicore au titre de la pollution des d√©chets, causant du coup une jurisprudence dans le droit minier, stipulant que d√©sormais ce sont les maires qui ont le devoir d‚Äôagir. L’√©tat refilant la patate chaude aux maires des communes, les d√©signant d√©sormais responsables √† contrario de la pr√©fecture.

Pour la justice, les maires sont désormais responsables des pollutions

Tout comme Ponce Pilate se lavant les mains, pensez-vous que l’√©tat via la pr√©fecture et ses services souhaitait faire une proc√©dure co√Ľteuse contre lui-m√™me ? mais √©trangement, il l’a d√©j√† fait, mais seulement pour une seule personne, Monsieur Manuel Gom√®s et c’est d√©j√† beaucoup.



Ne r√™vons pas. La seule solution d√©sormais pour avancer dans ce dossier, sera dans la prise de d√©cision de chaque maire contre l’exploitant minier.

Sachez aussi que chaque maire peut saisir le Conseil d’Etat restant le seul moyen d’avoir le droit de contester une d√©cision de justice.

En dehors de cette action, nul n’a le droit de critiquer une d√©cision de justice.



Il est clair de par cette d√©cision judiciaire, que la cour administrative d‚Äôappel de Toulouse d√©signe et juge que d√©sormais, ce sont les maires qui doivent contraindre la soci√©t√© mini√®re Umicore √† d√©polluer les zones ultra toxiques. Les maires ont donc obligation de faire ex√©cuter ces travaux. Cependant au vu de l’avanc√©e de ce dossier pourri, pourrait-on penser que le comportement des maires serait le m√™me que celui de l‚Äô√©tat, faire pourrir le dossier, voire tenter de rejeter la responsabilit√© de la pollution sur les victimes ? Toutes les hypoth√®ses sont d√©sormais soulev√©es.

Quels seraient les risques si chaque maire d√©cide de jouer l’immobilisme politique?

Que se passerait-il, si le maire d’une commune sinistr√©e, d√©pass√© par ce dossier , avait peur et ne faisait pas cette d√©marche, pr√©f√©rant jouer l’immobilisme politique ?

Dans ce cas ou le maire d’une commune pollu√©e ne bougeait pas, le risque deviendrait un risque financier cons√©quent pour les habitants proches d’un site minier.

En effet, le co√Ľt financier de la d√©pollution risque de revenir directement aux habitants de chaque commune. Et √ßa personne ne le dit aux maires, ni l‚Äô√Čtat.



Telle une lame tombant sur le coup d’un condamn√© √† mort, ce couperet fiscal risque d’√™tre tr√®s important car le montant de la d√©pollution mini√®re serait imput√© directement √† la commune, donc aux habitants, exactement comme dans le cas d’une mauvaise gestion de la commune par le maire et son √©quipe municipale. Rappelons que certaines mairies ont d√©j√† d√©pens√© des sommes d’argents importantes pour r√©aliser des expertises sur la pollution.

Quel serait le co√Ľt d’une d√©pollution d’un site minier ?

Concernant le co√Ľt d’une d√©pollution d’un site minier, certains avancent la somme de 150 000 euros par habitant. Un d√©sastre √©conomique pour de nombreuses victimes d√©j√† touch√©es de plein fouet directement par cette pollution, mais √©galement depuis de nombreuses ann√©es, par diff√©rentes crises de plus en plus difficiles que les habitants ont du faire face.

Tout d’abord les fermetures de ces mines devenues non rentables, entrainant le ch√īmage local, le choc p√©trolier, la crise du Covid, l’inflation galopante que nous vivons depuis cette ann√©e en France, les risques d‚Äôune guerre mondiale avec le conflit entre Russes et Ukrainiens, sans oublier la destruction de notre plan√®te par les pollutions de l‚Äôair, de l‚Äôeau et des terres engendr√©s avant toute chose par les industries.

La dette post mini√®re : un co√Ľt exorbitant

D’apr√®s vous en 2023, combien couterait l’excavation en profondeur de deux m√®tres de terre, transport√©s par des camions dans des containers √©tanches sur des camions sp√©ciaux, pour les entreposer sur des sites sp√©cialis√©s en d√©pollution. Puis la pose de g√©o-membranes recouvertes de terres propres, cela sur l’ensemble des terres pollu√©es par les mines?

L√† vous commencez √† comprendre la trame du vrai probl√®me. L’argent ! Tout le monde veut sauver la plan√®te et personne ne veut descendre sortir la poubelle disait Jean Yann Oui, tout cela va couter cher‚Ķ tr√®s cher. Et l’√©tat se d√©faussant comme √† son habitude en ne rendant pas directement les industriels responsables, refile le b√©b√© et l’eau (pollu√©e) du bain aux maires qui peuvent √™tre tenter de faire la m√™me chose aupr√®s de leurs √©lecteurs. Le feront ils ? Nous nous posons juste la question.

Les victimes malades des mines sont les coupables

Pour mieux comprendre l’ampleur des d√©cisions au fil des ann√©es, imaginez que vous √™tes cambriol√© et que vous portiez plainte. Que la justice vous condamne ensuite, √† six mois de prison ferme et relaxe le cambrioleur. Quelle serait votre r√©action ? Un sentiment d’injustice doubl√© d’un d√©couragement total, et d’un √©cŇďurement total vis √† vis de nos institutions.



Et nous ne sommes pas les seuls √† le penser, puisqu’on peut lire depuis plusieurs ann√©es que d√©sormais, les victimes malades des mines sont les coupables comme le titre Reporterre, un journal √©cologique ind√©pendant sur cette pollution et cette corruption passive qui se trame en C√©vennes.

C√©vennes : De nombreuses zones contamin√©es pr√®s d’Anduze

Nombre de lieux d’extractions de min√©raux se trouvent en C√©vennes. Cela fait presque un demi-si√®cle que les mines sont ferm√©es et qu’une pollution silencieuse et mortif√®re demeure, une pollution canc√©rog√®ne, mutag√®ne, reprotoxique et neurotoxique ‚Ķ De nombreux habitants du Gard touchent ce quart√© gagnant mortif√®re ! 53 ans sans qu’aucune mesure de d√©pollution ne voit le jour, malgr√© de nombreuses r√©centes alertes, de documentaires chocs, d’interviews et de proc√®s avec des responsables qui se renvoient la balle.

Pour le cas pr√©cis de cette d√©cision de justice qui touche le secteur minier, (sujet nous avons d√©j√† trait√© dans nos colonnes), l’actualit√© judiciaire nous replonge dans les dossiers de notre rubrique Plan√®te, car une r√©cente d√©cision d’un tribunal nous ram√®nent sur le bassin minier aux portes des C√©vennes, au cŇďur de trois communes proches de la cit√© c√©venole d’Anduze, √† savoir Thoiras, Saint F√©lix de Palli√®res et de Tornac, trois lieux o√Ļ il ne fait pas bon de s√©journer trop longtemps si vous √™tes sensible aux m√©taux lourds. Car ” r√©sider pr√®s ou sur des d√©chets miniers entra√ģne de facto de graves probl√®mes de sant√© “ dixit feu Andr√© Picot ‚Ć , Toxico-chimiste et lanceur d’alerte.

Il a √©t√© prouv√© par deux scientifiques de renom, que l’extraction de minerais par les entreprises mini√®res entraine toujours, pour la plupart des cas, des pollutions mortif√®res, tant pour le personnel exploitant que pour la population qui r√©side proche de ces lieux d’extractions ou sont entrepos√©s des d√©p√īts de plusieurs millions de tonnes ultra toxiques, restant dangereux pour des milliers d’ann√©es.



Nous avions d√©j√† rencontr√© et convers√© avec deux scientifiques de renom √† savoir Andr√© Picot, ex directeur de recherche du CNRS et Jean-Fran√ßois Narbonne, professeur de toxicologie de l‚Äôuniversit√© de Bordeaux. Ces chercheurs de renomm√©e internationale ont prouv√© par leurs expertises ind√©pendantes, les dangers qui sont impos√©s aux habitants des villages impact√©s par la pollution mini√®re. Mais l’√©tat et la r√©gion restent sourds, se retranchant derri√®re de nombreuses proc√©dures judiciaires.

Des d√©p√īts de d√©chets ” tr√®s sensibles “

Pendant plus d‚Äôun si√®cle d‚Äôexploitation mini√®re √† l’√©chelle industrielle : 80 000 tonnes de zinc et 34 000 tonnes de plomb ont √©t√© extraites pour le compte du groupe belge Umicore, √† deux pas du parc naturel des C√©vennes, laissant de nombreux d√©chets toxiques entre vallons et collines aux portes des communes proche d’Anduze. Exactement comme les terrils du nord et de l’est de la France, voire pr√®s d’Al√®s sauf que dans les C√©vennes, les d√©chets sont balanc√©s entre deux collines sans se soucier de savoir si une source ou un ruisseau passe en dessous.

Comme le prouvent nos documents, les zones d’extractions sont proches des habitations et bien plus grave, tr√®s pr√®s de diff√©rents cours d’eau qui traversent cette r√©gion du Gard. Des particules ultra toxiques s‚Äôinfiltrent dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines et sont mises en suspension dans l‚Äôair que nous respirons.



Nul ne peut contester cette √©vidence. Et de comprendre au final, que la contamination a √©t√© belle et bien cach√©e √† la population locale pendant de nombreuses ann√©es, tant par les maires des communes pollu√©es que l’Etat Fran√ßais au travers de ses administrations.

Pièce à Conviction : le documentaire qui met le feu aux poudres des mines

Le documentaire ” C√©vennes : r√©v√©lations sur une pollution cach√©e ” diffus√© pour Pi√®ce √† Conviction, une √©mission d’enqu√™te cr√©e par la journaliste Elise Lucet et pr√©sent√©e √† cette √©poque par Patricia Loison, (√©mission pour laquelle nous avons contribu√© modestement avec certaines de nos images), a permis au grand public de comprendre l’ampleur de la pollution mortif√®re que concerne notre r√©gion et plus pr√©cis√©ment l’ensemble du d√©partement du Gard.



La terre, les rivi√®res et les ruisseaux autour d’Anduze sont contamin√©es par des m√©taux lourds comme l’arsenic, le cadmium, le plomb, l’antimoine ou le zinc. Les taux sont anormalement √©lev√©s. Certes la protestation s’est organis√©e, mais l’Etat et la multinationale belge continuent de rester sourds face √† l’inqui√©tude grandissante des riverains, mais aussi √† l’ignorance des victimes et des pouvoirs publics.



A travers plusieurs interviews r√©alis√©es il y a plusieurs ann√©es et nos propres recherches sur le terrain, nous avons d√©couvert l’omerta qui r√®gne localement sur cette pollution pour des int√©r√™ts politiques partisans, tant au niveau local, d√©partemental comme r√©gional et surtout national, car dans les salons de la r√©publique, on ne touche pas aux industriels, on compose avec.



Suivant le code de l’environnement bafou√© par l’√©tat Fran√ßais, cela m√™me depuis le 19 √®me si√®cle, il s’av√®re que la pollution mini√®re reste et demeure sur place et frappe les innocents de la R√©publique, c’est √† dire les habitants proches de ces sites miniers. Alors que l’√©tat fran√ßais est suppos√© prot√©ger les citoyens de ce pays, on s’aper√ßoit au fil du temps qu’il n’en est rien. Bien au contraire, car on ne touche pas un industriel dans ce pays, m√™me si certains dommages collat√©raux surviennent pendant ou apr√®s l’exploitation d’un site industriel.





Malgr√© de nombreuses tentatives d’alertes par quelques primo lanceurs d’alertes (dont l‚Äôun d‚Äôentre eux a √©t√© m√™me menac√©s de mort sous nos yeux par des raveurs pochetronn√©s √† souhait), malgr√© les appels √† l’aide de G√©rard Rossignol, maire de Saint Felix de Palli√®res d√©non√ßant en 2012, la passivit√© des pouvoirs publics et de l’abandon de l’Etat qui joue un savant cache-cache administratif ponctu√© de notes dilatoires et des l√Ęchet√©s en cascade, malgr√© les actions de l’association ADAMVM (Association pour la D√©pollution des anciennes Mines de la Vieille Montagne) cr√©√© par un collectif de riverains et d’habitants, voulant attaquer l’√©tat pour mise en danger de la vie d’autrui, les r√©sultats de ces diff√©rentes actions ont fait choux blanc.

Lenteur de la justice : Classement sans suite

De d√©ceptions en d√©ceptions pour celles et ceux qui luttent pour obtenir r√©paration de ce pr√©judice, d’interminables proc√®s et appels ont eu lieu et n’ont pas obtenu les r√©sultats escompt√©s pour l’association AdamVM. Certains experts et avocats se sont cass√©s les dents. A croire que les pi√®ces fournies par les plaignants n’√©taient pas assez pertinentes pour que le tribunal puisse poursuivre.



L’affaire a donc √©t√© class√©e sans suite. Les plaignants n’ont peut √™tre pas donner toutes les informations n√©cessaires √† ce dossier, ni sur les p√©rim√®tres de protection des AEP Station des Eaux Potables, ni sur cette surprenante carri√®re de Thoiras morcelant des terres et des roches proches du site minier, ni sur les raves party perdurant sur les terrils toxiques. Et de comprendre que la Justice ne peut pas juger ce que le plaignant ne d√©nonce pas. R√©sultat des comptes ‚Ķ Tous ont perdu.



Deux particuliers, Manuel Gomez et Michel Bourgeat vivants avec leurs familles respectives à proximité de zones contaminées ont porté plainte devant la justice.

L’association AdamVM regroupant 46 plaignants, a √©galement port√© plainte √† son tour en mars 2016. Les maires ont √©galement port√© plainte ! Tous ont perdu leurs proc√®s



Cependant, il est curieux de noter que sans aucun d√©cision de justice, l’√©tat a indemnis√© une famille, √† savoir la Famille Gom√®s, pour sa demeure trop proche d’un lieu contamin√© afin d’√™tre relog√© sur une autre commune ‚Ķ

Les autres victimes n’ont pas eu la m√™me chance, quand on sait qu‚Äôil y a des centaines de personnes qui sont autant contamin√©es que cette famille qui a r√©ussi √† √™tre indemnis√©e, on mesure le poids de l’injustice de l’√Čtat, des maires et des services des mines, soulignant de ce fait l‚Äôinjustice administrative et politique dans ce pays.

De plus, indemniser ne veut pas dire d√©polluer ou s√©questrer la pollution, c’est √† dire contenir cette poudre toxique et ces poussi√®res mortif√®res.



Alors que faut-il faire ? Indemnisations pour certains ou un plan pour contenir la pollution locale pour tous ?

Des travaux de dépollutions partiels ont-ils été suffisants ?

Des travaux ont √©t√© effectu√© par la soci√©t√© mini√®re Umicore depuis 2020 mais sur un seul endroit; uniquement sur la grande digue de d√©p√īts toxiques ‚Ķ alors que nous savons que plusieurs zones de pollution existent, comme le prouvent les documents.



Pourquoi un seul endroit ? Pourrait-il s’agir de prot√©ger la demeure de l’ex directeur g√©n√©ral du FMI (Fond Mon√©taire International), habitant la commune de Saint Felix de Palli√®res, demeure qui se trouve dans la droite ligne de ce terril ? On peut de ce fait, se poser √©galement cette question, d’autant plus quand on sait qu’un autre lieu de vie r√©unissant travellers-roulards et autres teufeurs sur le carreau de la mine, vivent sur un sol aussi contamin√© que la grande digue qui leur fait face, mais qui elle a √©t√© trait√©e.



Pollution naturelle et pollution industrielle : quelle différence ?

Sur un site d√©couvert et exploitable, on remarque une pollution naturelle, m√™me si dans les roches et les cailloux, on rel√®ve avec un d√©tecteur X R F P (utilis√© dans le cadre de l‚Äôanalyse environnementale ou encore, pour l‚Äôexploration et l‚Äôexploitation mini√®re**) des taux tr√®s forts de plomb, d‚Äôarsenic, de thallium, de cadmium, etc. De fait, la pollution de l‚Äôair et de l‚Äôeau reste faible, car de par ces roches non encore bris√©s et ces cailloux compacts et solides, les particules toxiques ne s’√©chappent pas facilement; La pollution naturelle reste faible. Sauf en cas de concassage.

Par contre, l‚Äôexploitation d‚Äôune mine, voire d’une carri√®re, qui consiste √† pr√©lever ces roches et cailloux, √† les concasser et ensuite √† les r√©duire sous forme de poudre tr√®s fine change la donne. Cette poudre toxique qui vole au vent et s‚Äô√©tend sur d‚Äô√©normes superficies a√©riennes, s‚Äôinfiltre dans la terre apr√®s les pluies et souille les r√©serves d‚Äôeaux souterraines. Et de comprendre en fait qu’il s’agit bien de cette poudre fine qui empoisonne tous les riverains des mines !



Et l√† l’incompr√©hension a saisi nos deux toxico chimistes qui d√©non√ßaient dans leurs rapports d’expertises, les pistes et les terrains de moto-cross sur les d√©chets miniers, sur des terrils ouverts √† toutes et tous comme aux enfants, randonneurs et autres scouts de passage, tout comme le pi√©tinement des centaines de personnes qui venaient chaque week end aux rave party, pourtant interdites mais b√©n√©ficiant de la complaisance* de justice in situ sur le site minier lui m√™me pr√®s des laveries, et cela sur les d√©chets miniers, sans oublier les TIG, (les travaux d’int√©r√™ts g√©n√©raux) envoy√©s par les tribunaux du Gard accomplir leurs peines judiciaires sur ces m√™mes lieux souill√©s de poussi√®res toxiques. On croit r√™ver.

Tout le monde veut sauver la planète et personne ne veut descendre la poubelle

Faut-il le r√©p√©ter ? Le d√©partement du Gard est un d√©partement sinistr√©. On ne doit pas trop en parler car cela risquerait de faire fuir les touristes en qu√™te de nature et de bien-√™tre au cŇďur du parc National des C√©vennes.

Des touristes d√©couvrant avec √©merveillement, cr√™tes et vall√©es profondes et encaiss√©es de notre arri√®re pays, dans lesquels les industriels ont d√©pos√© leurs d√©chets miniers, g√©n√©rant du coup entre collines, serres et valats, au cŇďur de notre paysage identitaire c√©venol, une pollution mortif√®re et silencieuse touchant tous les habitants de notre d√©partement.

Les mines ont frappé, cassé et détruit l’équilibre indispensable à la survie des humains, des animaux et de la bio diversité.

Et si on écoutait les pouvoirs publics, sans doute devrions nous les remercier devant tant de précautions sanitaires à notre égard depuis 53 ans.





