DARK WATERS, un scandale sanitaire mondial au teflon

Après les films Erin Brockovich et Gasland, DARK WATERS enfonce le clou de la pollution de l’eau

Ce film retrace la plus grande étude épidémiologique de l’histoire réalisée au monde concernant l’acide perfluoro-octanoïque AFPO ou PFOA en français) (nom de code C8) (connu du grand public sous le nom commercial Teflon), produit chimique issu des laboratoires DuPont de Nemours provoquant des cancers des reins, des cancers des testicules, des maladies de la thyroïde, une hypercholestérolémie, des pré éclampsies, des coliques ulcéreuses etc …

Qu’est ce que l’acide perfluoro-octanoïque ?

C’est un produit qui a longtemps été utilisé pour ses propriétés lipofuges et hydrofuges, notamment dans le collage de la membrane anti adhésive des poêles en téflon et dans la fabrication du tissu imper-respirant tel le Gore-Tex. On le trouvait aussi dans les sacs de maïs soufflé pour micro-ondes, car il empêche le gras de traverser le sac.

Poêle en téflon … un polluant quotidien dans votre maison

La production et l’utilisation de ce composé chimique pendant plusieurs décennies ont mené à une vaste contamination de l’environnement. Plus de six millions d’Américains boivent de l’eau contaminée à l’acide perfluoro-octanoïque.

Le film Dark Waters retrace la plus grande étude épidémiologique de l’histoire.

HISTOIRE VRAIE : L’histoire de Robert Bilott, un avocat américain spécialisé en droit de l’environnement qui s’est retourné contre ses employeurs pour se transformer en lanceur d’alerte et dénoncer les pratiques de l’entreprise de produits chimiques DuPont.

Robert Bilott a révélé en 2016, la pollution de l’eau en Virginie par l’entreprise américaine emblématique de produits chimiques DuPont de Nemours, empoisonnant délibérément à petit feu 70 000 habitants et les animaux de cet état en 40 ans.

Synopsis du film : Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, un avocat va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie, montrant que le gouvernement américain est prisonnier du groupe chimique.

Tout a commencé en 1998

Tout a commencé en 1998 avec un appel téléphonique décousu et en colère d’un fermier pour se plaindre de la mystérieuse mort de centaines de ses bovins.

Dans un accent appalachien épais et presque inintelligible, Wilbur Tennant a décrit comment tout le monde dans sa ville de Virginie-Occidentale l’avait ostracisé après avoir pointé le doigt du blâme sur DuPont, le géant de la chimie dont l’énorme usine dominait la ville.

Rob Bilott, l’avocat qu’il avait appelé en désespoir de cause, était tellement confus qu’il était sur le point de raccrocher – lorsque le fermier a dit qu’il connaissait la grand-mère de Bilott. Pour lui rendre service, il a accepté de rencontrer le bouvier lésé.

DuPont … le Tchernobyl américain

Dans un scandale qui a été surnommé le Tchernobyl américain , DuPont a dissimulé effrontément pendant des décennies les dangers mortels d’une exposition à un produit chimique utilisé dans la fabrication du téflon, son revêtement anti-adhésif » miracle « , alors même qu’il déversait de grandes quantités de la substance dans les voies navigables de l’Amérique

Quand vous êtes au courant de cette pollution, boire un verre de cette eau est comme si vous vouliez avaler un pneu !

Robert Bilott, un avocat américain qui se transforme en lanceur d’alerte et dénonce les pratiques de l’entreprise de produits chimiques DuPont.

99% des humains sont contaminés

On pense que le PFOA (APFO en anglais) se trouve dans le sang de pratiquement toutes les créatures vivantes sur la planète … dont 99% des humains.

Conclusion du procès contre DuPont de Nemours

Après plusieurs années de recherches, cet avocat a transmis ce qu’il savait aux régulateurs environnementaux et au procureur général des États-Unis. L’Environmental Protection Agency a poursuivi DuPont en 2004 pour avoir caché sa connaissance de la toxicité de l’APFO et de sa présence dans l’eau.



Le produit chimique toxique – un composé blanc fin et pulvérulent qui s’échappe facilement dans l’air – est appelé acide perfluorooctanoïque (PFOA ou C8) et est maintenant tellement omniprésent qu’il a même été trouvé chez les ours polaires, les dauphins et les aigles.

Surnommé un produit chimique «pour toujours» car il ne se dégrade presque jamais, il est estimé qu’il se trouve dans les corps de 90 % de la population mondiale.

Ses effets sur les animaux et les humains près de l’usine DuPont étaient épouvantables – ils ont causé de nombreux cas de cancer, des malformations congénitales, une hypertrophie des organes et des dents noircies et pourries.

Des tests secrets sur l’APFO depuis 40 ans

Robert Bilott a découvert que DuPont effectuait des tests secrets sur l’APFO depuis 40 ans, constatant qu’il agrandissait les organes des animaux et ne se dégradait presque jamais, s’accumulant dans le sang.

Ce n’était pas seulement infecter les animaux. Dans les années 1970, DuPont a trouvé des concentrations élevées d’APFO dans le sang de ses ouvriers d’usine, mais il n’en a pas parlé aux autorités de réglementation environnementale.

DuPont n’a pas non plus sonné l’alarme, lorsqu’elle a découvert que le personnel de l’usine donnait naissance à des bébés souffrant de graves problèmes de santé, notamment un garçon avec un œil déformé et une narine manquante.

Bucky Bailey, l’enfant à l’oeil déformé, suites aux turpitudes financières de Dupont

DuPont – qui envoyait tranquillement du personnel dans les environs avec des cruches en plastique pour collecter des échantillons d’eau – n’a pas alerté la population locale lorsqu’il a trouvé des traces d’APFO à des niveaux dépassant largement ses propres directives de sécurité.

Robert Bilott a découvert que dans les années 1990, DuPont savait également que l’APFO provoquait des cancers des testicules, de la prostate, du pancréas et du foie chez les animaux de laboratoire. Qu’il s’en soit rendu compte ou non, DuPont a révélé qu’il savait depuis de nombreuses années que l’APFO était dangereux mais, en privilégiant les bénéfices, il se taisait.

Les documents montrent que DuPont a commencé à acheter le produit chimique en 1951 à 3M, la société américaine qui l’a créé dans un laboratoire. 3M a déclaré à DuPont qu’elle devait être éliminée en étant incinérée ou envoyée dans des installations de traitement des déchets chimiques.

Même les propres directives internes de DuPont insistaient pour qu’elles ne soient jamais jetées dans les eaux de surface ou les égouts, tandis qu’un scientifique de DuPont a averti qu’il était si difficile à contenir en suspension dans l’air, «cela pourrait obliger le public à porter des masques à gaz».

Pourtant, pendant des décennies, DuPont a pompé des centaines de milliers de livres de poudre d’APFO hors de l’usine de Parkersburg et directement dans la grande rivière Ohio. Il a également déversé plus de 7 000 tonnes de boues infectées par l’APFO dans des fosses ouvertes dans l’enceinte de l’usine.

Les fosses n’étaient pas recouvertes de sorte qu’elles s’infiltraient dans le sol, contaminant davantage l’approvisionnement en eau. L’eau potable de 100 000 personnes a été affectée.

Comme l’APFO valait 1 milliard de dollars de bénéfices par an, il était trop important de prendre des risques

La société a brièvement envisagé de trouver un autre produit chimique, mais a décidé que, comme l’APFO valait 1 milliard de dollars de bénéfices par an, il était trop important de prendre des risques. La Firme DuPont resta donc silencieuse.

Des preuves citées par l’agence américaine de l’environnement (EPA) ont montré que l’APFO était entré dans les banques de sang américaines – et que le sang dans l’Américain adulte moyen contenait environ cinq fois plus d’APFO que DuPont considérait comme sûr.



L’agence de Protection Américaine a averti que même cuisiner avec une poêle recouverte de teflon pouvait être dangereux.



Les scientifiques ont mis sept ans à achever leurs recherches, une attente extrêmement longue pour les personnes impliquées. Pendant ce temps, certains des clients de Bilott sont morts du cancer – dont le fermier Wilbur Tennant et sa femme (qui n’oublions pas, ont accepté contre de l’argent d’enfouir des déchets de l’usine, causant leurs propres pertes).

Subissant un ostracisme pesant, les Tennants ont été mis à l’écart par les habitants qui, presque d’une manière ou d’une autre, dépendaient de DuPont en tant que grand employeur de la ville. Des amis à vie sont sortis des restaurants lorsque les Tennants sont arrivaient obligeant même la famille a devoir changer d’église à quatre reprises.



Robert Bilott lui-même a développé des problèmes médicaux liés au stress, notamment des troubles de l’élocution et une paralysie partielle.

En décembre 2011, les scientifiques ont finalement commencé à publier leurs résultats, associant l’APFO à six maladies – cancers du rein et des testicules, maladie thyroïdienne, taux de cholestérol élevé, pré-éclampsie et colite ulcéreuse. Les résultats étaient particulièrement choquants car ils montraient que le produit chimique affectait presque tout le corps, même à de faibles niveaux d’exposition.

DuPont a finalement conclu un règlement en espèces couvrant plus de 3 500 personnes qui ont bu de l’eau contaminée dans la région de Parkersburg.

DuPont continue de nier toute responsabilité

DuPont continue de nier toute responsabilité. La firme a publié une déclaration disant qu’il pensait que le nouveau film « dénaturait les choses qui se sont produites il y a des années, y compris notre histoire, nos valeurs et la science », ajoutant que « la sécurité, la santé et la protection de la planète sont des valeurs fondamentales chez DuPont« .

DuPont a cessé d’utiliser l’APFO en 2013, mais les experts estiment qu’il est toujours produit en Chine, tandis que des produits chimiques de remplacement similaires utilisés par DuPont et ses concurrents ont soulevé de nouvelles préoccupations.

Principalement, parce que l’APFO se transporte facilement dans des gouttelettes d’eau dans les nuages, il s’est propagé sur toute la planète.



Tous, sauf les plus jeunes d’entre nous, ont des traces d’APFO dans nos systèmes. Des tests ont montré qu’il se trouve dans le sang de près de 99% des Américains adultes.

L’APFO devrait persister dans l’environnement pendant des milliers d’années supplémentaires, mais la bataille n’est pas terminée. DuPont a été accusé d’actes d’intoxication similaires ailleurs qu’aux États-Unis.

Plus de 20 ans après que Wilbur Tennant, le fermier qui a franchi la première fois la porte du cabinet d’avocat, Rob Bilott continu son combat.

En 2019, l’avocat a lancé un autre recours collectif aux États-Unis , cette fois au nom du monde entier, avec même une trace du produit chimique mortel dans leur sang.

Aujourd’hui, à la suite du travail de Rob Bilott, il y a de plus en plus de mouvements dans le monde pour interdire le C8 (APFO) et enquêter sur plus de 600 produits chimiques apparentés … presque tous non réglementés.

Une dédommagement de 670 millions de dollars

DuPont a finalement payé en espèces, un dédommagement pour les 3 535 cas pour un montant de 670 millions de dollars. NDLR : Pas cher payé tout compte fait pour avoir empoisonné 70 000 personnes, tous les animaux pendant 40 ans et avoir pourri l’eau et la planète.

Ce film laisse une goût amer dans la bouche, car si cette contamination et l’ampleur de la vaste organisation chimique est massive, systémique et culturellement liée à notre société, celle ci est décrite comme corrompue par le mensonge, le pouvoir et l’argent au détriment du vivant.

Faut-il jeter nos poêles anti adhésives en téflon?

D’où la question que chacun peut se poser après avoir vu ce film … Faut-il jeter nos poêles anti adhésives ? Une chose est sûre, rien ne vaut les bonnes vieilles poêles en fonte.

Ou trouve t-on au quotidien ce C8 ?

Le C8-PFOA est utilisé depuis plus de 70 ans dans des produits comprenant des poêles anti adhésives, des vêtements Gore-Tex, mais aussi des tapis résistants aux taches, du fil dentaire et des emballages alimentaires tels que des boîtes à pizza.

On le trouve souvent maintenant dans la poussière domestique. Mais en 1998, personne n’en avait entendu parler – ou du moins, personne en dehors des entreprises qui le fabriquaient ou l’utilisaient dans leurs produits.

Bien que ce film ne soit pas aussi ficelé, angoissant et prenant (juste mon avis) de ce que l’on attend d’un bon thriller américain (et que la pollution décrite y soit bien plus grave)… Dark Waters n’est pas sans nous rappeler l’histoire sombre d’un autre film sorti dans les salles en 2000, basé lui aussi sur des faits réels, ayant toujours comme sujet central une pollution de l’eau en Californie, entrainant des cancers, des leucémies, des malformations foetales.



Erin Brockovitch qu’on ne présente plus, vu le nombre de rediffusion.

Julia Roberts incarne Erin, l’héroïne de l’histoire

Erin Brockovich – Le film ( 2000 )

HISTOIRE VRAIE : Le film Erin Brockovich – Seule contre tous dont la belle Julia Roberts incarne l’héroïne de l’histoire, une autodidacte, devenue depuis adjointe juridique et militante de l’environnement, connue pour avoir révélé une affaire de pollution des eaux potables à Hinkley en Californie a montré jusqu’ou le profit peut amener à tuer des gens.



Ce film montre le combat de David – une mère divorcée de trois enfants, sans formation juridique – contre Goliath et son armée d’avocats. La suite est connue : Erin Brockovich intenta un recours collectif avec 600 familles, qui se solda par le versement d’une indemnité de 333 millions de dollars aux victimes.

Synopsis du film : une mère de trois enfants travaillant aux archives dans un petit cabinet d’avocats californien découvre, dans un dossier mineur, qu’une société de distribution d’énergie, la Pacific Gas and Electric Company (PG&E), filiale d’une grosse société, rachète une à une les maisons d’une petite ville californienne de Hinkley dans le désert des Mojaves.



Là-bas, de nombreux habitants souffrent d’importants problèmes de santé, tels des cancers. Enquêtant sur place, elle parvient à montrer que ces maladies graves sont causées par l’eau potable contenant des rejets toxiques, notamment du chrome hexavalent (ou chrome-6), issus de l’eau de refroidissement de l’usine.

Que sont devenus depuis, les habitants dans la ville de Hinkley ?

Si l’on en croit l’article en 2013 du journal canadien La Presse, la situation mortifère ne s’arrange pas. Bien au contraire elle s’amplifie !

La ville se désertifie et se meurt comme de nombreux habitants. Une fois contaminé par le chrome hexavalent, la terre, les humains et les animaux ne s’en remettent pas et meurent. Un désastre écologique et humain à 2 h de Los Angeles.

PG& E : A la suite des incendies meurtriers qui ont ravagé la Californie ces deux dernières années, la Pacific Gas & Electric affronte des familles en colère, 750 actions en justice, représentant 5 600 plaignants, ont été ouvertes après les conclusions des enquêteurs de l’observatoire des incendies : 17 des 21 feux de 2017 provenaient de négligences dans le réseau de PG&E.

Celle ci s’est mise en faillite le 14 janvier 2019.

Josh Fox dénonce les pratiques des pétroliers à travers ce film.

Gazland – Le film ( 2010 )

HISTOIRE VRAIE : Un autre film, plus filmé à la manière d’un documentaire qui en son temps, a fait prendre conscience à bon nombre de français du danger de la fracturation hydraulique.



Cela a fait prendre conscience de l’importance et la valeur de l’eau dans notre région du Languedoc-Roussillon, en Ardèche, mais aussi dans d’autres régions de France, comme en Seine et Marne et également dans d’autres pays sur notre planète.

Synopsis du film : Le point de départ de Gasland est une lettre adressée à Josh Fox, le réalisateur. Elle lui propose cent mille dollars pour pouvoir forer des puits d’exploitation du gaz de schiste sur sa propriété, en Pennsylvanie, un Eden forestier bordé par une rivière cristalline, affluente du Delaware, où ses parents, dans les années 1970, ont construit une maison de bois idyllique.

L’arrivée des gaz de schistes en France

Les gaz de schistes en France. Episodes mouvementés de mobilisation populaire contre les pétroliers français, qui suite à la sortie du film Gasland a provoqué une prise de conscience collective.



La venue du réalisateur américain Josh Fox, qui a dénoncé dans le monde les pratiques des pétroliers sur l’exploitation des huiles et gaz de schistes aux USA a boosté cette mobilisation française. Grâce à son travail, bon nombre de languedociens et d’Ardéchois se sont unis contre le projet de fracturation hydraulique sur le sol français.



Grâce à une mobilisation sans précédent de la population locale du Sud-Est de la France, les politiciens et députés français n’ont eu d’autres choix que de créer une loi dite Jacob (du nom du député UMP de Seine-et-Marne) votée à 176 voix contre 151 interdisant la fracturation hydraulique et l’exploitation des huiles et gaz de schistes.



Cette loi incomplète a créé des remous dans les partis politiques de l’époque. Une loi passée de justesse, car montée à la va vite par des députés de droite qui ne voulait pas louper le coche sur un tel mouvement écologique, alors que les député(e)s de gauche bien mobilisateurs de leurs troupes sur le terrain et bien au fait du problème, curieusement a voté contre cette loi, prétextant que le code minier doit être remanié.



Quand l’égo se confronte au bien être des français …

Un code minier obsolète

Notons que la dernière modification de ce code minier date de 1956 et est totalement obsolète, offrant toutes sortes de nombreux passe-droits afin d’éviter les lois sur l’environnement.

A savoir qu’aucune commission censée suivre l’évolution des techniques pour l’exploitation et l’exploration des hydrocarbures liquides et gazeux n’a été mise en place depuis la loi Jacob.

Un gouvernement socialiste qui a toujours fait semblant de réformer le code minier

Le président Hollande n’a jamais remanié le code minier. Son gouvernement a toujours fait semblant de vouloir réformer le code minier tout en autorisant de nouvelles activités minières en toute opacité, au détriment de l’environnement et des territoires et pour l’intérêt manifeste d’un petit nombre.

Au printemps 2011, en plein scandale sur les gaz de schiste, les différents ministres du président Hollande, Arnaud Montebourg, puis Emmanuel Macron, Nicole Bricq, Delphine Batho, Philippe Martin et Ségolène Royal ont tous dit » vouloir la réforme du code minier « . Cependant aucun projet de loi porté par le gouvernement n’a pu voir le jour en cinq ans.

Aucun de ces ministres n’a véritablement suspendu la délivrance, la prolongation, l’extension des titres miniers.

Depuis le début du quinquennat de François Hollande, on compte 74 arrêtés ministériels relatifs à des permis exclusifs de recherche (dont 48 nouveaux permis et 21 prolongations de titre) et 12 décrets relatifs à des concessions (3 accordant de nouvelles concessions et 9 prolongeant des concessions).

Autorisant même la recherche et l’exploitation des hydrocarbures et même des hydrocarbures non conventionnels en Lorraine, ce même gouvernement a autorisé la recherche et l’exploitation des « terres rares » en Bretagne et Pays de la Loire, du tungstène en Ariège, de l’or en Limousin et en Guyane, ou des sites géothermiques « haute température » un peu partout en France.

Relance de l’industrie minière

Tout cela s’appuie sur une décision unilatérale non évaluée et non partagée de « relance de l’industrie minière » en France, que l’on doit à Arnaud Montebourg et qui a largement été reprise par Emmanuel Macron, devenu depuis, le Président de la République Française.



Alors autant vous dire que la prudence reste de mise, car tout risque de pollution de l’eau reste un sujet très sensible, surtout pour un tout petit pays comme la France avec ses nombreux cours d’eaux.



Affaire à suivre …

Thierry Jirkovsky



