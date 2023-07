Les élus ont décidé de fermer les portes de l’hôtel de Ville, toute la journée, ce vendredi 7 juillet 2023 face à la décision de justice du tribunal de Perpignan. En effet, l’épicier qui avait menacé de mort Mme le Maire, son 1 er adjoint et deux policiers municipaux, a été relaxé ce jeudi 6 juillet 2023.

Etant donné les événements récents, les élus ont souhaité une action forte pour faire entendre leurs inquiétudes face à leur protection, celle de leurs agents et face aux violences et aux agressions qui se multiplient. La municipalité a décidé de fermer les portes de l’Hôtel de Ville, toute la journée, ce vendredi 7 juillet, à l’exception des services d’urgences. Cette décision est intervenue suite à la relaxe de l’épicier qui avait proférées des menaces de mort à l’encontre de Mme le Maire, Armelle Revel-Fourcade, du 1er adjoint et de deux policiers municipaux en novembre 2022.

Mettre le feu au Soler

Pour rappel des faits, après la fermeture administrative de son commerce par le Préfet, l’épicier avait fait irruption dans l’Hôtel de Ville et avait annoncé « mettre le feu au Soler » en menaçant personnellement de « mort » Mme le Maire. Une plainte avait été déposée et l’homme avait été placé en garde à vue.

Armelle Revel-Fourcade s’est exprimée sur cette décision :

« Les élus de la République sont abandonnés par l’Etat et la justice. Que pouvons-nous faire ? Attendre que l’un d’entre nous soit blessé ou tué pour agir ? La peur doit changer de camp. Fermer la mairie est un acte symbolique et j’invite tous les citoyens qui nous soutiennent à venir nous rejoindre, demain à 11h00, sur le parvis de la mairie en signe de protestation ».

Cette affaire fait écho aux violences répétées envers les élus de la République et particulièrement à l’affaire Vincent Jeanbrun Maire de L’Haÿ-les-Roses, qui a été attaqué à la voiture-bélier dans la nuit du dimanche 2 juillet dernier.

Une conférence de presse aura lieu ce vendredi 7 juillet 2023 à 11h00 devant la mairie de Le Soler.



