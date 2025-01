Disparition hier soir d’une des figures historiques du mouvement des Gilets Jaunes

Disparition de Christophe Chalençon. Christophe Chalençon a été une figure importante du mouvement français des « Gilets Jaunes » dans le sud de la France.



Triste pour notre équipe d’apprendre le décès de Christophe Chalençon. Nous avons eu la chance de l’interviewer et le côtoyer plusieurs fois pour tenter de comprendre les Gilets Jaunes et le RIC.

Certes, Christophe Chalençon était connu pour sa rhétorique provocatrice et parfois violente, qui incluait des menaces à l’encontre de personnalités politiques et de journalistes, voire des pseudos toubib de téloche. Ses vidéos en ligne contenaient souvent des appels à l’insurrection ou à des actions extrêmes, ce qui lui a valu des ennuis judiciaires.

Si certains peuvent dire aujourd’hui que sa vie reflète les complexités de l’activisme populaire en France, combinant l’engagement politique, les batailles juridiques et une personnalité publique importante entachée de controverses, il a indéniablement apporté un regard différent sur le mouvement des Gilets Jaunes, car il menait le combat pour les autres et non pour lui.



A noter qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour divers délits liés à ses activités avec les Gilets Jaunes :

Chalençon et le Mouvement des Gilets Jaunes

Christophe Chalençon s’est fait connaître comme l’un des leaders des manifestations des Gilets Jaunes, qui ont commencé fin 2018 en France contre les augmentations des taxes sur les carburants et ont évolué vers des manifestations antigouvernementales plus larges. Il a souvent été vu comme un porte-parole du mouvement dans la région du Vaucluse.

Aspirations politiques de Christophe Chalençon

Avec des aspirations politiques pour s’attaquer à ceux d’en haut, il était facile de constater que Christophe dérangeait car il pouvait emmener beaucoup de gens avec lui contre l’exécutif. Il s’est d’ailleurs présenté comme candidat aux élections européennes de 2019 sous la bannière « Évolution Citoyenne » mais a reçu un très faible soutien, avec moins de 0,5% des voix dans sa région.

Quand la loi se dresse devant Christophe Chalençon

Questions juridiques : Chalençon a dû faire face à de nombreux problèmes juridiques qui ont d’ailleurs défrayé la chronique.

Il a été condamné à plusieurs reprises pour divers délits liés à ses activités avec les Gilets Jaunes, qui ces derniers, rappelons le, demandaient à payer l’essence moins chère et avoir un niveau de vie plus élevé sous la présidence Macron. En réponse le gouvernement d’Edouard Philippe a envoyé nombre de forces de l’ordre contre ces gilets jaunes pour maintenir la paix et l’ordre.

En 2021, Christophe Chalençon a été condamné à six mois de prison avec sursis et cinq ans d’inéligibilité pour « provocation à s’armer contre l’État ».

En 2023, il est condamné à huit mois de prison pour avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de personnalités publiques, dont le président Emmanuel Macron, l’ex ministre de la Santé et un journaliste de La Provence, (ainsi qu’un obscur médecin de plateau télévisuel dont nous tairons le nom tellement cette personne est insignifiante à nos yeux). Christophe Chalençon est alors incarcéré à la suite de sa condamnation.

Décès de Christophe Chalençon

Christophe Chalençon est décédé le 11 décembre 2024, après avoir lutté contre le cancer.



Il est parti hier soir à 23h15. Il n’a pas souffert et a été accompagné jusqu’au bout par ses proches. Les obsèques seront Mercredi 18 à 11h15 au crématorium de Manosque. Christophe sera visible lundi 16 et mardi 17 et mercredi 18 avant le départ vers le crématorium au salon funéraire de revest du bion.



Sa mort a été annoncée sur les plateformes de médias sociaux et dans les journaux locaux, soulignant son rôle dans le mouvement des Gilets Jaunes et les controverses entourant sa vie publique ultérieure. Sachant que Christophe ne souhaitait ni fleurs ni couronnes, ses amis ont fait une cagnotte pour ses obsèques



Une grande gueule qui avait des convictions et qui avait un courage sans limite pour affronter sans peur, le pouvoir oligarchique hégémonique qu’il dénonçait depuis 2017 et qui en faisait jaunir plus d’un dans la capitale et dans de nombreuses préfectures.





Au revoir Christophe…



