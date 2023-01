Ce 19 janvier 2023, la France a connu une grève générale pour protester contre la réforme des retraites proposée par le gouvernement d’Emmanuel Macron.

L’argument principal avancé par le gouvernement pour justifier la réforme est l’équilibre financier du système de retraite. Selon les projections, le système de retraite actuel serait en déficit dans les années à venir, et il est nécessaire de prendre des mesures pour éviter un déficit encore plus important.



La CGT, l’un des principaux syndicats organisateurs de la grève, a donc appelé à l’unité pour protester contre la réforme qui prévoit de prolonger la durée de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

Retraites : Le gouvernement veut sauver le soldat Macron et sa réforme

La première ministre Elisabeth Borne, a déclaré que la réforme des retraites était nécessaire pour garantir l’équité entre les générations et permettrait de maintenir un niveau de vie élevé pour les retraités.

Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a également défendu la réforme, affirmant qu’elle était “juste et nécessaire”. Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a défendu le projet de réforme en soulignant qu’il permettrait de financer les retraites à long terme malgré la baisse de la natalité. Selon le ministre de la Santé, Olivier Véran qui pensait que la future grève allait faire un flop, il affirme que ces mesures sont nécessaires pour assurer la pérennité des retraites dans un contexte de vieillissement de la population et de baisse de la natalité.



En réponse à cette grève, le gouvernement a décidé de mettre en place une stratégie de communication pour expliquer les enjeux de la réforme des retraites. La ministre Elisabeth Borne a évoqué une “pédagogie” pour expliquer aux citoyens les enjeux de la réforme. Disant même à France Info « mon objectif c’est que les salariés n’arrivent pas cassés à la retraite «

Forte mobilisation en France contre la réforme des retraites

Suite à la forte mobilisation ce jeudi dans toute la France, de plus avec des sondages défavorables, le chemin parlementaire pour arriver à faire passer cette réforme parait d’un coup moins évident que prévu… L’exécutif va devoir redoubler d’efforts pour défendre sa réforme des retraites et ce n’est pas gagné.

En tout état de cause, il est clair que la réforme des retraites proposée par Emmanuel Macron continue de susciter de vives protestations et de diviser les opinions. Il reste à voir si le gouvernement réussira dans les prochains jours à obtenir l’adhésion des syndicats et de la population aux mesures proposées.

Cynisme présidentielle sur la réforme des retraites

A savoir qu’à Barcelone, des sifflements ont été entendus lorsque Macron est arrivé dans la ville accompagné de onze ministres pour une réunion sur la coopération européenne. De la capitale Catalogne, le président Macron se tient droit dans ses bottes affirmant sa position sur la réforme des retraites prétextant que les français ont voté pour lui en tout état de cause … il affirme “Lors des élections, les choses ont été dites clairement ! La réforme a été démocratiquement présentée et validée. Elle est juste et responsable.”



Macron annonce déjà qu’il ne tiendra aucun compte de l’ampleur de la mobilisation de jeudi et qu’il considère que les manifestants ne sont que des grognons irresponsables car cela ne reflète pas l’état d’esprit réel des Français … Doit-on prendre comme une marque de mépris, la fébrile intervention du président de la république depuis Barcelone expliquant que les Français peuvent faire ce qu’ils veulent, lui et ses ministres passeront la reforme des retraites en l’état. Assistons nous à une nouvelle provocation a l’égard du parlement et des citoyens ? Comme à son habitude, à chaque fois qu’il est en déplacement à l’étranger, ce président insulte les français.

De part son discours de Barcelone, loin des manifestants, les réponse politiques dans les médias tombent de partout ” Je ne peux pas laisser dire que Macron a été élu pour mettre en œuvre sa réforme des retraites. Il a été élu pour empêcher l’extrême-droite d’accéder au pouvoir. Rien d’autre. ” dixit Fabien Roussel Député du Nord et Secrétaire national du Parti communiste Français

Or, il faut se rappeler que le soir du vote de son élection, Macron disait : « Je sais que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l’extrême droite » et de se rappeler son message électoral, Emmanuel Macron disait devant les caméras, À celles et ceux qui ont voté pour moi, non pour soutenir mes idées mais pour faire barrage à celles de l’extrême droite, votre vote m’oblige. Ce soir, je ne suis plus le candidat d’un camp, mais le Président de toutes et tous.



À notre avis, à partir du moment où Emmanuel Macron reconnaissait qu’il n’était plus le “candidat d’un camp”, son projet de réforme des retraites n’était plus légitime et devrait faire un référendum, histoire de donner la parole au peuple.

Sur les retraites plane une menace démocratique

A savoir que le texte sur les retraites sera examiné dès le 6 février, en séance, à l’Assemblée Nationale. Pour le faire passer, le gouvernement misera sans aucun doute sur un article de la Constitution : le 47-1. Une autre forme de passage en force plus sournois que le 49-3.

Des syndicats qui se réveillent contre la réforme des retraites

Les opposants à la réforme soutiennent que ces mesures ne feront qu’aggraver les inégalités sociales et que le véritable problème est le manque de financement des services publics. Selon eux, il est possible de financer le système de retraite sans augmenter l’âge de la retraite, ni réduire les prestations en augmentant les cotisations des employeurs et des riches.

Quand aux syndicats endormis depuis plus d’un an (n’ayant pas réagi contre les suspensions des personnels soignants non vaccinés, c’était le jour du réveil et de l’enjeu avec cette mobilisation contre le report de l’âge légal de la retraite. Une manière de faire oublier leur faible représentativité des salariés et surtout qu’ils ont appelé à voter pour le candidat Macron au second tour en 2022 !

De plus, la plupart des syndicats avaient signé (sous la mandature de François hollande) un taux plein pour un allongement à 41-43 ans et une décote de 10% si départ à 62. … cherchez l’erreur.

Contre la réforme, les manifestants ne battront pas en retraite

Selon la CGT, l’un des principaux syndicats à l’origine de la grève, plusieurs millions de manifestants ont participé à des manifestations à travers le pays. Les manifestations en province furent également importantes, comme à Montpellier et à Nîmes, où 20 000 et 15 000 manifestants ont respectivement défilé. Les étudiants ont également rejoint les grévistes dans les rues, ajoutant une dimension intergénérationnelle à la protestation.

Les manifestations ont été marquées par des incidents violents, notamment à Lyon où un drapeau français a été brûlé par un antifa sous les yeux des pompiers en colère. Les pompiers, qui étaient également en grève, ont été rejoints par Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui a appelé à une réforme “équitable et solidaire”.

Les cortèges et les grèves ont perturbé les transports en commun, les aéroports et les ports, causant des perturbations considérables pour les travailleurs déjà gênés par les conditions hivernales comme les entreprises subissant les hausses des tarifs électriques.

Les chiffres de la manifestation contre la réforme des retraites

La grève nationale du 19 janvier 2023 contre la réforme des retraites, réforme proposée par le gouvernement Macron, a rassemblé plus d’un million (1,2 million) chiffre officiel du ministère de l’intérieur) de manifestants dans les rues de France. Deux millions suivant les chiffres des syndicats. Hors Paris, déjà plus d’un million de manifestants recensés par le ministère de l’Intérieur

Les manifestations les plus importantes ont eu lieu dans de nombreuses grandes villes de province tout comme Montpellier (pratiquement pas de policiers) et à Nîmes, où 25 000 et 15 000 manifestants ont respectivement défilé. Les étudiants ont également rejoint les grévistes dans les rues, ajoutant une dimension intergénérationnelle à la protestation.

Les prochaines craintes du gouvernement

Faut-il craindre un retour des Gilets jaunes lors des futures manifestations ? Se dirige t-on vers un remake de 1995 ? car malgré l’inflation qui attaque leur pouvoir d’achat, les manifestants sont déterminés à défendre leurs retraites dans la durée. De comprendre que les français ont dit hier à l’exécutif qu’ils n’acceptaient pas cette brutalisation de la société et de cette inutile régression sociale… !



Macron dans un esprit de non dialogue

A savoir qu’à Barcelone, un jeune homme, calme et silencieux, qui portait un t-shirt sur lequel était écrit «Non à votre réforme des retraites» a été évacué par la sécurité alors que Macron s’exprimait devant la communauté française de Barcelone. Ce jeune opposant à Macron a été expulsé de la salle où il tenait un discours, alors qu’il ne posait aucun problème d’ordre public. Dans ce même discours, Macron disait que la réforme des retraites allait se faire dans un “esprit de dialogue”. …



Cachez cette vérité qui dérange…



