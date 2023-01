Le phĂ©nomène COVID ne peut ĂŞtre compris sans comprendre l’effondrement financier sans prĂ©cĂ©dent de 2019-2020, non tĂ©lĂ©visĂ©, qui menace l’ensemble du système financier mondial.

Regardez le Covid sous l’angle du contrĂ´le et de la finance et plus sous celui de la santĂ© et de la science

L’histoire de la pandĂ©mie de Covid-19 n’a pas beaucoup de sens lorsqu’elle est vue sous l’angle de la santĂ©, de la sĂ©curitĂ© et de la science. En revanche, si on la considère sous l’angle de l’argent, du pouvoir, du contrĂ´le et du transfert de richesse, tout cela est parfaitement logique.

Les confinements, les muselières obligatoires, la distanciation antisociale et la plĂ©thore de mesures supplĂ©mentaires n’ont rien fait pour protĂ©ger ou amĂ©liorer la santĂ© publique – ils n’ont jamais Ă©tĂ© conçus pour le faire.

Les nombreux mandats nĂ©s du dĂ©but du scĂ©nario Covid-19 ont tous Ă©tĂ© conçus pour briser dĂ©libĂ©rĂ©ment l’Ă©conomie mondiale et Ă©craser les petites entreprises, ainsi que pour briser l’esprit des gens, leur volontĂ© et le tissu social, afin de “reconstruire une sociĂ©tĂ© meilleure” conforme aux visions dystopiques des psychopathes qui mènent cette guerre des classes.

Le rĂ©sultat souhaitĂ© est une utopie de milliardaires, dans laquelle ils possĂ©deront et contrĂ´leront la planète sous la forme d’un fief techno-fĂ©odal oĂą l’humanitĂ© marquĂ©e numĂ©riquement est rĂ©gulĂ©e comme du bĂ©tail dans une technocratie super-surveillĂ©e.

Le Covid : une crise camouflée

Ce que cette crise fabriquĂ©e camoufle commodĂ©ment, montre que nous sommes au milieu d’un effondrement Ă©conomique total planifiĂ© – un effondrement qui Ă©tait inĂ©vitable.



Le timing de la fraude COVID est devenu nĂ©cessaire lorsque les marchĂ©s mondiaux ont Ă©tĂ© confrontĂ©s Ă une crise de la dette d’urgence Ă l’automne 2019, qui a surgi sur des marchĂ©s auparavant essentiellement liquides : les marchĂ©s des pensions, les marchĂ©s monĂ©taires et les marchĂ©s des changes.

Les gouvernements occidentaux ont commencĂ© Ă se prĂ©cipiter pour sauver ce système en dĂ©composition, endiguer ce glissement de terrain cataclysmique, renflouer les investisseurs Ă grande Ă©chelle et installer de manière proactive une infrastructure de sĂ©curitĂ© pour contrĂ´ler l’inĂ©vitable dĂ©sordre social rĂ©sultant de cet effondrement. Cette opĂ©ration serait suivie d’une rĂ©initialisation financière mondiale, après une pĂ©riode d’hyperinflation, dĂ©truisant Ă la fois la valeur de la dette et les crĂ©ances papier correspondantes.



Le système financier Ă©tait dĂ©jĂ Ă un stade avancĂ© de dĂ©clin Ă l’automne 2019, comme l’illustre la prise de contrĂ´le du marchĂ© Repo (Repurchase agreement c.a.d contrat de rachat*) par la Fed en septembre pour court-circuiter la Repocalypse. Cet effondrement a commencĂ© pour de bon en 2008/09 et les tentatives des quinze dernières annĂ©es pour sauver ce système Ă©conomique corrompu n’ont fait que retarder l’inĂ©vitable.

Ă€ l’automne 2019 avant le Covid, la crise a recommencĂ© Ă s’effilocher rapidement.

Ă€ l’automne 2019, la crise a recommencĂ© Ă s’effilocher rapidement. Une baisse spectaculaire de la production industrielle a caractĂ©risĂ© la crise bancaire d’aoĂ»t 2019 – la crise dite du Repo lorsque, soudainement, les banques ont commencĂ© Ă refuser les titres de la dette souveraine amĂ©ricaine comme garantie pour les prĂŞts au jour le jour, obligeant la RĂ©serve fĂ©dĂ©rale Ă intervenir et Ă imprimer de l’argent pour couvrir cette pĂ©nurie massive.

Le marchĂ© Repo est celui oĂą les banques empruntent de l’argent chaque jour afin de disposer d’un certain pourcentage d’actifs liquides Ă la fin de chaque journĂ©e pour rĂ©pondre Ă certaines exigences fiduciaires.

Vers la mi-septembre, la Fed a commencĂ© Ă injecter 10 Ă 20 milliards de dollars par jour sur le marchĂ© Repo afin de maintenir les taux d’intĂ©rĂŞt Ă un niveau bas pour que les banques puissent emprunter l’argent nĂ©cessaire pour rester en activitĂ©. MĂŞme si la Fed injectait des dizaines de milliards de dollars par jour sur le marchĂ© Repo, ce n’Ă©tait toujours pas suffisant.

DĂ©but mars, la Fed injectait 100 milliards de dollars sur le marchĂ© Repo afin d’endiguer cette crise existentielle.

Tout simplement, tout le monde Ă Wall Street Ă©tait chargĂ© d’une Ă©norme dette et retenait les liquiditĂ©s amĂ©ricaines afin d’assurer le service de cette dette, refusant de financer les achats de devises Ă©trangères, puis de devises amĂ©ricaines, alors que le marchĂ© Repo se bloquait Ă un taux d’intĂ©rĂŞt de 10 % sur les prĂŞts Repo au jour le jour. Les obligations du TrĂ©sor amĂ©ricain et mĂŞme les billets de banque amĂ©ricains Ă©taient rejetĂ©s comme garantie pour les opĂ©rations de pension.

L’hystĂ©rie du Covid a Ă©tĂ© fabriquĂ© pour lancer une hyper inflation mondiale afin de remettre les actifs publics aux investisseurs

En mars 2020, la crise de liquiditĂ© s’est propagĂ©e des marchĂ©s des courtiers primaires (les banques TBTF et les fonds spĂ©culatifs ont Ă©tĂ© renflouĂ©s en septembre) vers toutes les autres actions, matières premières, obligations, obligations adossĂ©es Ă des prĂŞts, titres adossĂ©s Ă des prĂŞts hypothĂ©caires, fonds communs de placement, fonds nĂ©gociĂ©s en bourse, ainsi que divers systèmes de Ponzi tels que les produits dĂ©rivĂ©s structurĂ©s nĂ©gociĂ©s sur des plateformes propriĂ©taires reprĂ©sentant jusqu’Ă plusieurs milliers de milliards de dollars.

Lorsque les bons du TrĂ©sor amĂ©ricain sont devenus illiquides en raison de la croissance exponentielle de la dette publique, mais surtout privĂ©e, en dollars, alors mĂŞme que la FED absorbait les liquiditĂ©s des marchĂ©s financiers, l’enfer s’est dĂ©chaĂ®nĂ©.

L’ensemble du château de cartes qui s’Ă©croulait depuis six mois ne pouvait pas ĂŞtre arrĂŞtĂ©. L’hystĂ©rie du COVID a donc Ă©tĂ© fabriquĂ©e pour couvrir ce qui reprĂ©sente 10 Ă 15 000 milliards de dollars de renflouement de la FED en espèces et en actions via les opĂ©rations permanentes d’open market (POMO) – une façon Ă©lĂ©gante de dire que la FED achète des bons du TrĂ©sor, injecte de l’argent dans les marchĂ©s financiers et donne des garanties de valeur des garanties utilisĂ©es dans les produits dĂ©rivĂ©s structurĂ©s.

L’objectif final, actuellement en cours, est que les banques centrales (Fed) rachètent toutes les dettes toxiques et sans valeur des fonds spĂ©culatifs et des banques, y compris les 1,5 quadruple milliards de produits dĂ©rivĂ©s, puis transfèrent la dette au TrĂ©sor en tant que dette souveraine. Ils imprimeront ensuite de l’argent Ă l’infini, ce qui est dĂ©jĂ en cours, pour assurer le service de cette dette fictive afin de faire couler le dollar via l’hyperinflation, puis saisiront les États-Unis et tous les autres dĂ©tenteurs de dettes en dollars sans valeur.

C’est ça le coup : une hyperinflation mondiale pour vaporiser les actifs des masses et des États afin de remettre les actifs publics aux investisseurs privĂ©s. Cela permet Ă la classe dirigeante d’Ă©ponger les biens (petites entreprises en faillite, maisons saisies, etc.) afin de s’approprier sans limite tout ce qui existe dans le monde.

La pandémie Covid a couvert la crédibilité du dollar

L’arrivĂ©e opportune de l’ “urgence” Covid-19 a fourni la justification et l’opportunitĂ© de geler l’effondrement bancaire amĂ©ricain par des injections massives de liquiditĂ©s. Quelque 8 Ă 10 trillions de dollars ont Ă©tĂ© versĂ©s aux banques amĂ©ricaines jusqu’en mars 2020, auxquels s’ajoutent 5 trillions de dollars de stimulus Ă©conomique promis par la Fed.

La perception fabriquĂ©e qu’il y avait une urgence mĂ©dicale mondiale, Ă partir de mars 2020, Ă©tait un artefact de la manipulation des mĂ©dias de masse, des techniques de conditionnement comportemental et de l’ingĂ©nierie sociale. Tout cela a Ă©tĂ© rendu possible grâce Ă une programmation institutionnelle et Ă des messages mĂ©diatiques accĂ©lĂ©rĂ©s empĂŞchant les processus cognitifs de base et Ă©liminant les possibilitĂ©s de pensĂ©e critique.

Avec ce battement de tambour mĂ©diatique incessant et Ă©crasant de la narration du virus, et le monde unifiĂ© dans sa rĂ©ponse Ă la “pandĂ©mie covidienne”, aucune autre histoire n’a Ă©tĂ© autorisĂ©e Ă exister dans les mĂ©dias ou la conscience publique.

Sans menace extĂ©rieure telle qu’un “virus tueur”, cet effondrement financier massif aurait immĂ©diatement provoquĂ© la panique et menacĂ© la crĂ©dibilitĂ© du dollar. Sans l’Ă©cran de fumĂ©e du Covid-19, ce système de Ponzi gĂ©nĂ©ralisĂ© et le transfert de richesse historique en cours seraient vus pour ce qu’ils sont : un vol continu par l’aristocratie financière.

L’opĂ©ration Covid : Le cheval de trois pour inaugurer le nouvel ordre mondial

Comme l’a illustrĂ© la “guerre contre le terrorisme”, ces Ă©vĂ©nements profonds sont construits pour exploiter autant de lignes d’acquisition diffĂ©rentes que possible. Avec la “pandĂ©mie de Covid” remplaçant la fausse ” guerre contre le terrorisme “, une autre “crise mondiale” remaniĂ©e se transforme miraculeusement en une opportunitĂ© en or Ă buts multiples pour la classe dirigeante.

Alors que la nĂ©cessitĂ© immĂ©diate Ă©tait de stopper l’hĂ©morragie du système financier mondial, de nombreux autres objectifs Ă©taient et sont servis par cette opĂ©ration Ă multiples facettes. Rien de tout cela n’est accidentel. Tout cela est cachĂ© au grand jour, planifiĂ© et exĂ©cutĂ©, comme en tĂ©moignent de nombreux exercices de simulation tels que “Event 201” et de nombreux documents tels que “l’Agenda 2030 pour le dĂ©veloppement durable”.

L’opĂ©ration Covid elle-mĂŞme couvre de nombreux objectifs :

1 – La prĂ©emption et le camouflage des raisons de l’implosion Ă©conomique susmentionnĂ©e

2 – AccĂ©lĂ©ration du plus grand transfert de richesse vers le haut de l’histoire de l’humanitĂ©.

3 – La justification et l’enracinement de l’État de biosĂ©curitĂ©, y compris la surveillance par l’IA dans de multiples secteurs de la sociĂ©tĂ©.

4 – Renforcement et enrichissement de l’homologue de l’État de sĂ©curitĂ©, le cartel des grandes entreprises technologiques, par le biais d’applications de suivi, de la prolifĂ©ration et de la normalisation des mĂ©dias sociaux et des plateformes de communication en tant qu'”intermĂ©diaires” dans tous les domaines de la vie. DĂ©placer toute la vie sociale vers l’impĂ©ratif technologique – les repas commandĂ©s via DoorDash, les rĂ©unions sur Zoom, l’augmentation des dĂ©penses via Visa/MasterCard en commandant des biens en ligne avec Amazon, les films via Netflix, etc., ont tous Ă©tĂ© imposĂ©s Ă un public mondial crĂ©dule et largement conforme pendant la tyrannie de Covid.

5 – La crĂ©ation de la “pandĂ©mie” comme mĂ©canisme financier. Les pandĂ©mies fabriquĂ©es sont devenues des opportunitĂ©s d’investissement gigantesques qui augmentent la richesse des milliardaires et consolident leur pouvoir.

6 – L’expansion de l’industrie de la santĂ© publique elle-mĂŞme dans tous les domaines de la vie publique et Ă©conomique. L’industrie de la santĂ© publique est dĂ©sormais directement liĂ©e aux marchĂ©s mondiaux et aux conglomĂ©rats financiers et est devenue l’un des instruments financiers les plus importants pour les investisseurs.

7 – CrĂ©ation d’un système de “gestion de la santĂ©” bio-mĂ©dical entièrement nouveau et lucratif afin d’introduire et de codifier un modèle mĂ©dical bio-technique entièrement nouveau pour l’industrie pharmaceutique, en mettant l’accent sur des “vaccins” ARNm tĂ©lĂ©chargeables “rĂ©volutionnaires”.

8 – L’expansion et la normalisation de l’utilisation des cartes d’identitĂ© numĂ©riques, y compris les passeports pour les vaccins, en les reliant Ă une monnaie numĂ©rique de la banque centrale (CBDC) ; un revenu de base universel (UBI), permettant de suivre les achats, les interventions mĂ©dicales, les “choix de vie”, etc. pour nous inciter Ă adopter les comportements “souhaitĂ©s” ou nous exclure complètement du système, Ă leur grĂ©.

9 – Une rĂ©organisation, une privatisation et une rĂ©duction des services publics sous le prĂ©texte de les rendre “plus agiles” pour les “urgences publiques”.

10 – Conditionner le public Ă de perpĂ©tuels “Ă©tats d’urgence” le prĂ©parant Ă la mise en Ĺ“uvre de “l’Agenda 2030 pour le dĂ©veloppement durable”.

Covid : le blanchiment d’argent et le plus grand crime mondial organisĂ©

Nous vivons le plus grand crime organisĂ© mondial depuis la Seconde Guerre mondiale. L’ampleur de la tromperie est trop grande pour que mĂŞme ceux qui se considèrent ” au courant ” puissent l’accepter ou la comprendre et restent piĂ©gĂ©s dans une version du manège ” Covid “. D’autres sont encore endormis ou traumatisĂ©s alors que le tissu social est rĂ©duit en miettes et que le monde qui les entoure est complètement transformĂ©.

Les Ă©lites financières savent qu’elles ont accumulĂ© d’Ă©normes dettes et dĂ©ficits impayables. Elles savent que les promesses de retraites et d’avantages sociaux ne pourront pas ĂŞtre payĂ©es. Elles savent que le système a atteint son Waterloo et que les troubles sociaux sont inĂ©vitables.

Ils savent qu’ils doivent agir rapidement et de manière globale pour subvertir cet effondrement inĂ©vitable afin de protĂ©ger le LĂ©viathan financier qui sous-tend leur capacitĂ© Ă maintenir leur pouvoir et leur contrĂ´le.

En d’autres termes, le Covid-19 n’Ă©tait pas une urgence mĂ©dicale gĂ©nĂ©ralisĂ©e, mais un système de blanchiment d’argent, une opĂ©ration psychologique massive et un Ă©cran de fumĂ©e pour une rĂ©vision et une restructuration complètes de l’ordre mondial social et Ă©conomique actuel.

Le Covid-19, la maladie, n’est rien d’autre qu’une maladie d’attribution.

Le Covid-19, l’Ă©vĂ©nement mĂ©diatique, Ă©tait le cheval de Troie construit pour introduire une transformation complète de notre sociĂ©tĂ©.

Le Covid-19 TM (trade marque … marque dĂ©posĂ©e), l’opĂ©ration, n’a jamais Ă©tĂ© un Ă©vĂ©nement Ă©pidĂ©miologique, c’est un modèle Ă©conomique destinĂ© Ă augmenter les portefeuilles des super-riches.

Le ” Covid 19 ” n’existe pas, sauf en tant qu’association de malfaiteurs.



Le repo, un nouvel instrument de politique monétaire



* Qu’est ce que le Repo ?



En clair dans un langage moins technique, le Repo est l’expression qui dĂ©signe aux Etats-Unis les « repurchase agreements » qui n’est autre qu’un nouvel instrument de politique monĂ©taire qui consiste en une vente de titres avec, simultanĂ©ment, l’engagement de les racheter Ă une date ultĂ©rieure.



Ces instruments financiers du marchĂ© monĂ©taire sont des accords de rachat. Un repo ou accord de rachat est un contrat par lequel deux contractants se mettent d’accord sur la vente de titres au comptant et leur rachat Ă terme, Ă une date et un prix convenus dans les termes du contrat. En d’autres termes, il s’agit d’une cession de titres temporaire. Il s’agit Ă©galement de prĂŞts Ă effet entre les investisseurs aux vendeurs. En effet, la diffĂ©rence entre l’achat et le prix de vente reprĂ©sente les gains des investisseurs. Ces opĂ©rations sont rĂ©alisĂ©es de façon Ă lever des fonds Ă court terme par les banques et les sociĂ©tĂ©s.

Les repos correspondent à un crédit couvert, mais ils ont en outre deux traits particuliers. D’abord, si la valeur des titres fluctue durant la durée du repo, le partenaire qui a prêté les fonds est soit trop couvert, soit pas assez; on procède alors à un appel de marge, c’est-à -dire qu’on transfère des titres ou des fonds afin de compenser la différence. Une autre caractéristique est que le propriétaire original reste l’ayant droit économique des titres; donc d’éventuels intérêts ou dividendes échus pendant la durée du repo doivent lui être transmis





Sources pour (tenter de) comprendre



Repo :

https://www.fimarkets.com/pages/repo.php

https://moneystore.be/2019/finance-questions/quest-ce-quun-repo

https://www.aft.gouv.fr/en/french-government-securities-repo-facility





