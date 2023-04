L’avènement de ChatGPT a suscité une question fondamentale : Peut-on se fier à l’IA pour la création de contenu ?

Il est vrai que les avancées technologiques en matière d’Intelligence Artificielle sont impressionnantes, mais il est surprenant de voir le nombre de personnes qui sont prêtes à laisser une partie du processus créatif à des outils comme ChatGPT d’OpenIA ou la création d’images par une intelligence artificielle comme Midjourney. Est-ce que la rapidité et le faible coût sont-ils plus importants que la substance du contenu créé ? Faut il en avoir peur et interdire cette technologie ? Difficile à imaginer la suite de ce qui nous attends !

ChatGPT : l’Intelligence Artificielle à la rescousse de la création de contenu

AI or Not AI ? telle est la question que l’on peut se poser depuis l’arrivée pour le grand public de ChatGPT d’OpenIA . Ce qui se passe aujourd’hui avec l’IA, l’intelligence artificielle est plus qu’époustouflant. Mais que se passe t-il lorsque l’on aborde la création de contenu artistique en utilisant ChatGPT ?



Bien que ChatGPT puisse écrire un discours, un article, un essai, une poésie, voire même un portrait à la manière d’un auteur particulier, il est peu probable qu’il puisse créer une véritable chanson. C’est ce que pense en Australie, Nick Cave, le leader des Bad Seeds qui a réagi avec beaucoup de sarcasmes lorsqu’un de ses fans lui a présenté une chanson écrite par ChatGPT ” dans le style de Nick Cave “.



Selon Nick Cave, les chansons naissent de la souffrance et sont fondées sur la lutte humaine complexe et interne de la création. Les algorithmes ne ressentent rien, les données ne souffrent pas. ChatGPT ne peut donc pas partager une expérience transcendante, car il n’a pas de limites à transcender.

Création de contenu avec de l’intelligence artificielle

Nous sommes forcément d’accord avec l’artiste Nick Cave, qui a réagi comme suit, lorsqu’on lui a présenté une chanson écrite par ChatGPT soit disant ” dans le style de Nick Cave “.

” ChatGPT peut être capable d’écrire un discours, un essai, un sermon, une poésie à la manière d’un auteur connu, voire une notice nécrologique, mais il ne peut pas créer une véritable chanson. Il pourrait peut-être, avec le temps, créer une chanson qui, en apparence, ne se distingue pas de l’original, mais ce sera toujours une réplique, une sorte de copycat burlesque “ … explique l’artiste depuis quelques semaines dans la presse et sur le web.

L’origine d’une chanson ne sera jamais issue de l’intelligence artificielle

Les chansons naissent de la souffrance, c’est-à-dire qu’elles sont fondées sur la lutte humaine complexe et interne de la création et, pour autant que nous sachons, car effectivement les algorithmes ne ressentent rien. ChatGPT n’a pas d’être intérieur, il n’a été nulle part, il n’a rien enduré, il n’a pas eu l’audace d’aller au-delà de ses limites, et donc il n’a pas la capacité de partager une expérience transcendante, puisqu’il n’a pas de limites à transcender. Le rôle mélancolique du ChatGPT est qu’il est destiné à imiter et ne peut jamais vivre une expérience humaine authentique, même si l’expérience humaine est dévalorisée et devient sans importance avec le temps.

Comme le dit si éloquemment Nick Cave, le contenu généré par une IA est par nature une imitation, un faux-semblant. Il est impossible qu’il ait une profondeur réelle ou qu’il produise quoi que ce soit qui soit basé sur des sentiments ou des expériences humaines authentiques. (plus exactement Nick Cave a déclaré qu’il voulait qu’elle “aille se faire foutre et qu’elle laisse l’écriture de chansons tranquille”. … ) Si vous n’aviez pas compris le fond de la pensée de cet artiste, là au moins c’est plus clair.



Malgré le fait que ce poète sombre et énigmatique ait exprimé une fois de plus sa colère cette semaine dans les colonnes du New Yorker, il n’est pas sûr qu’il apprécierait la proposition présentée par ChatGPT en réponse à ses commentaires antérieurs lui demandant de faire un duo avec ChatGPT. La complexité et la richesse stylistique de la proposition pourraient ne pas être à son goût, surtout s’il préfère un langage plus uniforme et moins surprenant. Toutefois, pour ceux qui apprécient l’originalité et le caractère audacieux, la proposition de ChatGPT pourrait être une révélation.

De nombreux contenus déshumanisés avec l’IA

Avec notre culture et nos médias déformés et pervertis par les exigences incessantes du capitalisme et des richissimes hommes d’affaires derrière les médias, nous sommes déjà noyés dans des “contenus” qui ne ressemblent guère à des sentiments ou à des expériences humaines authentiques. La dernière chose dont nous avons besoin, c’est d’en avoir encore plus de ces contenus déshumanisés et froids comme nous bassinent continuellement les informations de chaines Mainstream, et ce quelque soit le pays dans lequel on allume un poste de télévision.

Comme nous développons le code informatique régulièrement au sein de notre équipe, nous étions forcément au courant de l’arrivée de telles innovations techniques puisque nous faisons régulièrement de la veille technologique au niveau informatique. A savoir que forcément, nous testons régulièrement les avancées de chatGPT tout comme MidJourney. C’est pourquoi devant l’avancée de cette technique, nous préférons suivre notre premier feeling pour écrire un article, car cela vient d’un sentiment humain comme la révolte, la colère, l’angoisse, la tristesse … bref des sentiments que seul l’humain peut exprimer et surtout pas une machine dans laquelle des chercheurs ont ingurgité des tas de données en vrac.

Nous préférons de toute manière utiliser des illustrations créées par des humains ou des photos de choses qui existent réellement. Et nous ne vous infligerons jamais, au nom de tout ce qui est sacré, de l’information issue d’IA, ni la musique d’IA, ni n’impliquerons d’ “intelligence” de machine dans nos choix éditoriaux contrairement aux grands médias qui s’en servent à tire larigot. Il est très important pour nous que Tv Languedoc soit l’un des endroits où vous n’avez pas à vous poser de questions sur l’information, même à notre niveau modeste. Un endroit sur le web où vous pouvez être sûr que nous sommes tous réellement des humains derrière nos claviers.

Manipulation musicale et contrôle de votre comportement grâce à l’intelligence artificielle

Malgré cela… certains ne voient pas l’évolution de la disparition de l’être humain comme un danger. Les techniciens de Spotify ont récemment sorti un “AI DJ” et, vu la vitesse à laquelle les choses évoluent, nous pourrions facilement voir ce produit évoluer vers quelque chose qui ressemble beaucoup à ceci :



” Vous allumez la radio le matin. Un présentateur de nouvelles brillant et joyeux – dont la voix, l’accent et l’attitude ont été habilement affinés grâce à vos réponses et à vos commentaires – vous dit ce que votre filtre d’information IA a décidé que vous deviez savoir. Ensuite, votre DJ IA consulte votre calendrier et commence à composer une bande sonore pour vous propulser dans votre journée, en augmentant l’énergie nécessaire pour vous permettre de sortir et de vous rendre au travail comme un bon petit rouage. “

Concernant la programmation de musique pour une radio ou des informations une télévision par exemple … Il est vrai que les progrès technologiques rapides peuvent mener à des développements tels que celui d’un DJ IA. Un tel programme pourrait apprendre à vous connaître en utilisant vos données pour créer une bande-son personnalisée qui vous maintient motivé et sur la bonne voie tout au long de votre journée.



Votre bande-son peut intégrer des morceaux familiers du passé et le DJ peut intervenir de temps en temps pour vous distraire ou vous encourager, mais pour l’essentiel, elle se contentera de tourner, de faire du bruit comme de la musique pour remplir l’espace vide de votre maison, de votre véhicule, de votre bureau, de votre salle de sport – en ajustant constamment le tempo, l’intensité et les paroles de votre bande-son pour vous maintenir sur la bonne voie, à la bonne vitesse, en réagissant aux informations fournies par les capteurs de votre montre et d’autres appareils portatifs.

Ce scénario ne relève même pas de la science-fiction. Il s’agit d’une extrapolation assez simple de l’état actuel de la technique, dans un an ou deux. Ou bien il pourrait être plausible qu’il en soit aux derniers stades de développement en ce moment même à Stockholm. Il est important que les utilisateurs soient conscients des risques potentiels et prennent des mesures pour protéger leur vie privée et leur autonomie. Les entreprises qui développent de tels programmes devraient également être tenues responsables de leur impact sur la vie privée et la liberté de choix des utilisateurs.

Libre accès de toutes vos informations aux AI

De considérer les implications de laisser un tel programme avoir un accès total à toutes vos données et de devenir sans aucun doute un ingrédient indispensable dans votre vie. Bien que cela puisse sembler amusant et pratique, cela pourrait également conduire à une manipulation et un contrôle de votre comportement. Et là ça devient dangereux pour chacun car cela donne un accès direct à ceux qui nous contrôlent et nous surveillent. Vous les connaissez sans les connaitre car ils se réunissent en Suisse et veulent diriger le monde avec leurs idées mondialistes, vous savez ceux de Davos, qui prônent un monde meilleur aidés par les politiciens que vous nommez à la tête de vos pays à chaque élections … (hey les gars réveillez vous ! Merde…)

Bref, pour revenir à cette technologie, en donnant à un tel programme un accès total et permanent à toutes vos données, ChatGPT pourrait rapidement apprendre à vous “connaître” suffisamment bien pour devenir un ingrédient indispensable du mélange qui vous permet ” de continuer à vivre, ” suivant certains principes – en répondant aux exigences complexes de la vie du 21e siècle, chaque aspect étant soigneusement conçu – avec votre pleine coopération et votre permission – pour contrôler et manipuler votre comportement. Pour certains cela donnerait des choses amusantes, pour d’autres des mauvaises, voire les pires…

AI or Not AI ? telle est la question

Alors nous nous posons la question, devons nous utiliser cette technologie ?

Car finalement au niveau sociologique, de comprendre que chacun restera derrière son écran et ne se rencontrera dans la vraie vie. Nous n’avons pas besoin de couches supplémentaires d’isolement les uns des autres. Nous n’avons pas besoin de plus de mots, de vidéos et d’images et de musique qui prétendent être ce qu’ils ne sont pas – qui n’existent en fin de compte que pour manipuler nos sentiments et notre comportement, en nous poussant à accepter l’inacceptable, à endurer l’insoutenable, à noyer la connexion et les expériences humaines authentiques dont nous avons tous besoin. Nous en avons besoin pour rester sains d’esprit.

La plupart des choix concernant l’intégration ou non du contenu de l’IA seront faits uniquement sur la base du rapport coût-efficacité. Il serait irresponsable pour tout bon capitaliste de tourner le dos à une telle opportunité de gérer les coûts, d’augmenter la valeur actionnariale et de gagner des parts de marché.

Ce matériel sera donc omniprésent. La plupart du temps, il sera inoffensif, faisant partie du bruit de fond de la vie moderne. Mais il aura le pouvoir – surtout maintenant que les entreprises peuvent facilement transmettre des téraoctets de données personnelles à des scripts de chatbot IA – de pousser les gens à faire des choix de vie désastreux, à acquérir des opinions totalement incompatibles avec leurs valeurs fondamentales réelles et à être détournés des conversations, des connexions et des expériences humaines réelles.

Cette technologie au final aura le pouvoir d’envelopper une personne dans un réseau impénétrable de mensonges, en proie à des forces impersonnelles – littéralement inhumaines – qui sont programmées pour maximiser votre valeur dans les rouages du capitalisme. Dans le langage de notre jeunesse, ce n’est pas cool, mec. Bref … bien que techniquement formidable, de cette technologie, nous n’en voulons pas au quotidien, tout comme les caméras de surveillance et la reconnaissance faciale assisté de l’intelligence artificielle.

Des avancées notables dans plusieurs domaines grâce à l’AI

Bon nombre de personnes sont d’accord sur le fait que l’IA ne peut pas reproduire les expériences humaines authentiques et que le contenu généré par une IA est par nature une imitation. Bien que l’IA soit capable de produire des textes ou des chansons qui semblent authentiques, elle manque de la profondeur et de l’émotion que seule l’expérience humaine peut apporter. Cependant, l’utilisation de l’IA dans certains domaines peut être bénéfique. Par exemple, dans le domaine de la médecine, l’IA peut aider à diagnostiquer des maladies ou à trouver des traitements plus efficaces. Dans le domaine de la finance, l’IA peut aider à détecter les fraudes ou à prendre des décisions de placement plus éclairées.

Il est important de reconnaître les limites de l’IA et de ne pas dépendre exclusivement de cette technologie pour la création de contenu ou la prise de décisions importantes. Nous devons continuer à cultiver notre propre créativité et notre propre expérience pour apporter une profondeur et une émotion authentiques à notre travail. Quand au niveau de la politique, l’IA permet de démontrer que nous pouvons à tout moment remplacer ceux qui gouvernent la France depuis plus de 40 ans et qui l’entraine dans les bas fonds de la mondialisation et la paupérisation des Français. Nous avons d’ailleurs testé avec Chat GPT la possibilité de mettre fin au conflit Russo-Ukrainien … et cette intelligence artificielle nous donne la marche à suivre puisque la dernière version V°4 est connectée à l’internet et au web. Comme quoi … l’AI a quand même du bon … non ?

En résumé …

Du coté des écrivains et essayistes, d’accord avec ceux qui sont contre l’Intelligence Artificielle sur le fait que l’IA ne peut pas remplacer la création artistique authentique. Bien que les progrès de l’IA soient étonnants, il est important de reconnaître que l’expérience humaine est complexe et multidimensionnelle, et que les algorithmes ne peuvent pas la reproduire fidèlement. Les émotions, les expériences et les souffrances humaines sont les éléments fondamentaux de la création artistique, et ils ne peuvent être capturés par une machine.

Cependant, nous restons persuadés que l’utilisation de l’IA peut avoir des avantages dans certains domaines, tels que la production de contenu informatif ou la recherche. Les algorithmes peuvent traiter des quantités massives de données et identifier des modèles que les humains ne peuvent pas percevoir, ce qui peut contribuer à des avancées scientifiques ou technologiques.

Cette technologie peut également aider ” superficiellement ” ceux qui n’ont pas de cursus littéraire ou qui planche devant la page vide, que l’on surnomme le syndrome de la feuille blanche. Mais que l’on ne s’y trompe pas, car au final peut séduire, peut être aussi trompeur pour de nombreux lecteurs. Cette technologie faisant croire que ces nouveaux écrivains se servant de ChatGPT ont du talent … un peu comme ceux qui restent devant un ordinateur en montant des séquences bout à bout sans savoir jouer préalablement d’un instrument de musique et surtout sans rencontre humaine au sein d’un trio, d’un groupe, voire d’une formation musicale ou d’un orchestre.

L’éthique de l’utilisation de l’intelligence artificielle

Il est important de comprendre que l’utilisation de l’Intelligence Artificielle doit être guidée par des valeurs éthiques et morales pour éviter les abus et les conséquences négatives. En fin de compte, l’IA ne doit pas remplacer la créativité et l’expression humaines, mais plutôt les compléter et les enrichir.

Espèrerons qu’un jour l’Intelligence Artificielle et l’intelligence humaine pourront coexister dans une harmonie pacifique et mutuellement bénéfique et sans nul doute que les outils de l’IA se plieront à la volonté d’humains talentueux et qu’ils serviront à créer de véritables œuvres d’art. Une fois que nous serons parvenus à établir une relation viable entre l’homme et l’IA, nous accueillerons peut-être certains de ces objets d’art hybrides sur le site de TVL.

Tracer une ligne de démarcation nette entre l’homme et l’IA

Peut-être nous en tiendrons-nous à la position qui nous semble la plus juste à ce stade : tracer une ligne de démarcation nette entre l’homme et l’IA et nous placer fermement du côté de l’humain. Car au final, il est cependant très important de ne pas laisser l’intelligence artificielle envahir tous les aspects de notre vie. Nous avons besoin de maintenir une distance claire entre l’homme et l’IA, en veillant à ce que les expériences humaines authentiques ne soient pas remplacées par des simulacres artificiels.

Nous sommes convaincus que, avec le temps, nous pourrons trouver un moyen de faire coexister l’IA et l’intelligence humaine de manière pacifique et mutuellement bénéfique. Mais pour l’instant, il est important de tracer une ligne de démarcation nette entre l’homme et l’IA, et de choisir clairement le côté de l’homme, car pour le moment, il nous semble évident que nous entrons dans une période où, lorsque vous mélangez les deux, il sera difficile de dire où l’humain s’arrête et où l’IA commence.

ChatGPT FAQ :

Peut-on réellement remplacer la création artistique humaine par des algorithmes ? Il est peu probable que l’IA puisse remplacer complètement la création artistique humaine. Bien que les algorithmes puissent générer des œuvres d’art qui semblent authentiques à première vue, ils ne peuvent pas recréer la complexité de l’expérience humaine et la profondeur des émotions humaines qui sous-tendent la création artistique. De plus, la création artistique implique souvent des choix subjectifs, des interprétations et des jugements, qui ne peuvent pas être réduits à un algorithme. Quel est l’avenir de l’IA dans la création artistique ? Bien que l’IA puisse avoir des applications intéressantes dans la création artistique, comme la génération de musique d’ambiance pour les jeux vidéo, il est peu probable qu’elle remplace complètement les artistes humains. Les œuvres créées par l’IA sont souvent stéréotypées et manquent de l’authenticité émotionnelle et de la complexité de l’expérience humaine. Cependant, l’IA peut être utilisée comme outil de collaboration pour les artistes, en leur fournissant des suggestions et des idées créatives. Notre Conclusion sur l’IA et ChatGPT L’arrivée de l’IA dans le monde de la création artistique suscite des questions sur l’avenir de l’art et de la créativité humaine. Bien que les algorithmes puissent générer des œuvres d’art qui semblent authentiques, ils ne peuvent pas reproduire la complexité de l’expérience humaine et la richesse des émotions qui sous-tendent la création artistique. Cependant, l’IA peut être utilisée comme outil de collaboration pour les artistes, leur fournissant des suggestions et des idées créatives. En fin de compte, l’IA n’est qu’un outil, et il est peu probable qu’elle remplace complètement la créativité humaine dans les arts.