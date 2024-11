2024 marque une étape pour le Moto-Club Sommierois, car le grand rassemblement annuel de Motocyclettes Anciennes annonçait une réunion hors du commun pour cette 50 ème édition qui a eu lieu cette année les 19 et 20 octobre, à l’espace Lawrence Durrell sur les hauts de la ville médiévale de Sommières.

Le rêve ultime à Sommières pour chaque passionné de moto

Que dire devant toutes ces bécanes d’antan, dont nous ne soupçonnions même pas l’existence ? Les mots et les écrits nous manquent pour décrire l’ingéniosité des inventeurs et des mécaniciens de cette époque pas si lointaine. Pour les néophytes comme nous, ce fut la découverte de noms venus d’un autre temps qui résonnent encore à nos oreilles, lors de cette après midi ensoleillée, au cœur des murs du château de Sommières. Pas de Honda, ni de Suzuki et autres motos asiatiques et pour cause … car si vous ne le saviez pas, ces deux journées furent réservées pour une certaine catégorie de moto et pas n’importe lesquelles.

Roulez tambours, rangez les disques !

Roulez Tambour pourrait-on dire … avant de décrire ce que nous avons vu. Il faut savoir avant tout, que les freins à disque ne sont pas les bienvenus dans cette manifestation mécanique au coeur de Sommières. N’y voyez pas d’ostracisme mécanique, mais l’objectif de cette association se fixe exclusivement sur une période précise … plus exactement, avant 1968.

De ce fait, exit les motos japonaises et autres joyeusetés de deux roues n’utilisant pas le frein tambour, comme nous l’a précisé Olivier Guiraud, le président du Moto club Sommièrois. En effet, ce rassemblement annuel est ouvert exclusivement aux motos, aux side-cars et aux scooters fabriqués avant 1968 ainsi qu’aux cyclos-sports (immatriculés), ceci pour garder l’authenticité des Motos Anciennes. ” Si on veut garder cette notoriété dans ce club que l’on a depuis 50 ans, il faut rester comme ça … “

De nous expliquer le principe du club, plutôt que de terminer son repas dominical au milieu des 180 personnes présentes à cette manifestation de deux roues, Olivier Guiraud, le président du Moto Club Sommièrois, nous explique que cet évènement est presque d’ordre national, tant le panel des machines mécaniques présentes était exceptionnel et la diversité hexagonale des participants étendue.



Descendus des Vosges, du Jura, de Montbéliard, de Vesoul, du Rhône, de Haute Saône, de Grenoble, une grosse partie de ces amis passionnés s’est également déplacé de Nice, de la région Languedoc-Roussillon, avec quelques personnes d’Auvergne, du Cantal et de Lozère, comme nous le montre ces photos ci-dessous.

140 Motos anciennes présentes à Sommières

Fan de la marque Motobécane, Olivier Guiraud nous a présenté quelques modèles rares sur le parking inférieur de l’Espace Lawrence Durrell de Sommières. Au milieu d’un grand nombre de Motos Anglaises, (BSA [350 Goldstar], Triumph, Norton etc), d’une moto danoise Nimbus (4 cylindres en ligne) sans oublier quelques autres marques célèbres comme BMW, Indian, Harley Davidson, Moto Guzzi… ) Nous avons découvert à l’extérieur une grosse partie de marques françaises telles ces Motobécanes et ces Motoconforts rutilantes, (marques très connus des Français), sans oublier de citer les Peugeots qui ont sillonné de nombreuses routes de France pendant ces quatre vingt dix dernières années.

Mais également d’autres motos Françaises moins connues du grand public comme cette MGC qui trône en vedette …



Ainsi que ces motos René Gillet …

Et d’autres engins illustres comme les motos Dresch, Koehler-Escoffier, Dollard, Ratier et tant d’autres





Bref … des marques qui n’existent plus dans le commerce, mais qui continuent d’être présentes sur nos routes à travers ces manifestations annuelles, grâce à ces passionnés de mécanique, venus se retrouver à Sommières.



Le terme passionné prend tout son sens quand on sait que Olivier Guiraud (qui prend sa retraite après 30 ans de bons et loyaux services au sein de cette association), possède plus de 11 motos anciennes, essentiellement de la marque Motobécane*. A noter bien entendu qu’Olivier est loin d’être le seul dans ce club à posséder plusieurs motos, et de préciser que ses préférences de cœur vont aux modèles de Motobécane pourvu du fameux Block S. A cette occasion, Olivier nous montre plusieurs Motobécanes dont une de Type G de 1929 avec un moteur BlackBurn (anglais), (moto qu’il a revendu à l’un de ses amis).

Nota : Il faut savoir qu’à l’époque, Motobécane ne concevait pas leur propre moteur. La société utilisait des moteurs anglais BlackBurne et des moteurs anglais JAP (John Alfred Prestwich) jusqu’en 1928. La firme française a commencé à partir de 1930, à créer leur propre moteur qui s’appelait le Block B. Puis ensuite est apparu le Block S. Mais ceci est une autre histoire que Olivier Guiraud intarissable sur ce sujet, saura sans aucun doute, mieux vous raconter l’histoire du Block S de Motobécane à la prochaine rencontre en 2025.

Balade de motocyclettes anciennes sous le soleil

Comme toute organisation mécanique qui se respecte, deux balades de découverte ont été organisées sous un grand ciel bleu languedocien, sur des parcours d’une centaine de kilomètres environ, pendant ces deux journées.

Les bénévoles de l’association, ont sécurisé le trajet des motards lors de certains croisements litigieux dans nos campagnes languedociennes,… (histoire de ne pas perdre du monde en route avant le déjeuner). Une remise des prix a eu lieu en fin d’après-midi pour terminer ce week-end de passionnés de mécaniques à deux ou trois roues.





Pour plus d’information

Moto Club Sommièrois

Adresse : 30250 Villevieille Sommières

Téléphone : 06 81 66 57 95

Site internet : https://www.moto-club-sommierois.org/nature



* A savoir que l’ancienne marque Française Motobécane a subi un dépôt de bilan qui a eu lieu en 1983. La marque fût rachetée par Yamaha et est devenu MBK. La marque existe toujours et fabrique depuis des scooters et des vélos électriques.





Photos de Nadia Lavigne et Thierry Jirkovsky