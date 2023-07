Le département de l’Hérault possède quatre étapes importantes du chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui part d’Arles en passant par Toulouse. Elles constituent des sites remarquables à la fois par leur esthétique et leur histoire, mais aussi par le poids de spiritualité dont elles sont chargées.

La « Via Tolosana » est l’une des nombreuses voies qui mènent à Compostelle, en Galice. Elle part de l’antique cité d’Arles en passant par Toulouse et Pau avant de rejoindre les Pyrénées par le col du Somport. Cette voie était empruntée par le pèlerins venus d’Italie, mais aussi d’Allemagne et d’Europe centrale. Elle doit son nom à l’importance du sanctuaire de Saint-Sernin de Toulouse.

Aniane

Dans l’Hérault, la Via Tolosana passe par Montpellier. Nous retiendrons ici le village d’Aniane comme première étape du chemin de Saint-Jacques dans le département, Aniane est la cité de saint Benoît, le grand réformateur français de l’ordre bénédictin au 8 ème siècle (750-821) – à ne pas confonde avec saint Benoît de Nursie, qui fonda ce même ordre, mais 300 ans plus tôt en Italie. Le village d’Aniane, aux ruelles étroites, possède une église Saint-Sauveur et une chapelle des Pénitents. Saint Benoît y fonda une abbaye au 8 ème siècle.

Aniane s’enorgueillit d’avoir le plus ancien pont roman de France qui s’appelle…pont du Diable (XI-XII e siècle) ! N’y voyez aucun signe de mauvaise augure… D’autant plus que le pont nous conduit à la seconde étape du chemin dans l’Hérault : Saint-Guilhem-le-Désert.

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Guilhem-le-Désert se trouve à l’entrée des gorges du fleuve Hérault, au pied d’impressionnantes falaises calcaires. Dominé par les ruines du château du Géant, Saint-Guilhem-le-Désert doit son nom à un conseiller de Charlemagne qui décida de s’y retirer à l’aube du IX e siècle.

Guilhem, petit-fils de Charles Martel, était l’un des preux chevalier de l’empereur « à la barbe fleurie ». A la mort de son épouse, il se retire dans le val de Gelonne. En 804, il y fonde une abbaye. Au XII e siècle, le village de Gelonne prend le nom de Saint-Guilhem-le-Désert. Aux 12 e et 13 e siècles, le monastère compta plus d’une centaine de moines.

L’église abbatiale est un exemple remarquable du premier art roman languedocien. Le large portail de l’abbatiale est surmonté d’un clocher du 15 e siècle. Le cloître à deux étages invite à la méditation et à la contemplation. Les maisons romanes du villages méritent aussi l’attention. De la ruelle bordée de maisons anciennes on peut admirer la richesse de la décoration du chevet de l’église abbatiale. Sa nef est d’une grande sobriété. L’abside, voûtée en cul-de-four, est décorée par sept grandes arcatures. Des religieuses résident actuellement sur le site. Elles assurent les offices tout en accueillant les pèlerins.

Lodève

Après avoir quitté Saint-Guilhem-le-Désert et longé les bords des gorges, le GR arrive à Lodève, troisième étape remarquable du chemin de Saint Jacques dans l’Hérault.

Cité romaine, la ville fut le siège d’un évêché du 4 e siècle jusqu’à la Révolution. La cathédrale Saint-Fulcran porte le nom d’un évêque du 10 e siècle qui fut enterré dans l’église abbatiale. Or, un siècle après sa mort, son corps fut exhumé intact, ce qui initia son culte. La prise de la ville par les huguenots en 1573 entraîna la destruction quasi-totale du corps du saint évêque, arraché à sa châsse. Ses restes furent recueillis et conservés dans un reliquaire d’une petite chapelle de la cathédrale.

Le 13 février et le dimanche avant l’Ascension, les reliques de saint Fulcran sont portés à travers la ville. Après Lodève, le chemin de Saint Jacques se poursuit à travers les monts d’Orb vers Saint-Gervais-sur-Mare en direction du département du Tarn.

Saint-Thibéry

La quatrième étape importante du chemin de Compostelle dans l’Hérault ne se trouve pas sur le trajet courant de la via Tolosana. Le village de Saint-Tibéry se situe en effet au sud-ouest de Montpellier, sur un parcours qui mène à Carcassonne en passant par le Minervois, dans l’Aude. L’église abbatiale de Saint-Tibéry possède les reliques de trois saints martyrisés sous l’empereur Dioclétien qui déclencha, en l’an 303, les persécutions les plus dures que connurent les chrétiens sous l’empire romain, peut-être sur les instances de son gendre Galère (qui lui succéda), et qui durèrent dix ans. Ces trois saints sont Tibéry, Modeste et Florence.

La présence des reliques des trois martyrs et d’un pont colossal au-dessus de l’Hérault, assurèrent la fortune de la cité dès le haut Moyen-Âge. Une abbaye bénédictine s’y installa à la fin du 8 e siècle.

Aniane, Saint-Guilhem-le-Désert, Lodève, Saint-Tibéry : telles sont les quatre étapes principales du chemin de saint Jacques dans l’Hérault. Toutefois, le randonneur, ou le pèlerin, n’est pas dispensé de faire halte dans les autres sites qui jalonnent le chemin et qui conservent la mémoire du passage des pèlerins du temps jadis comme de ceux d’aujourd’hui.

C’est là une façon particulièrement bénéfique et spirituelle de découvrir ou redécouvrir ce beau département, son patrimoine et sa riche histoire qui remonte jusqu’à l’Antiquité. Et pourquoi pas de pousser jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle …

Jean-Michel Castaing

