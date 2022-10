C’est la crise !

Depuis quelques annĂ©es, et bien avant l’apparition du Covid, les crises de grande ampleur s’enchaĂ®nent : Crise sociale, crise politique, crise Ă©cologique, crise internationale, crise Ă©conomique, crise bancaire et toute la classe politique appuyĂ© par les mĂ©dias mainstream poussant des cris d’effroi, mon dieu c’est la crise !



Et cette fois ci, c’est la crise sanitaire que les français se sont pris dans la figure …

Le Covid et la crise sanitaire

De plus en plus de personnes se posent des questions sur la direction que prend le monde, sans réussir à mettre de mots sur leur malaise, embrouillés par des réponses contradictoires de notre gouvernement Français et de ce conseil qui se nomme scientifique. À quoi jouent-ils au final ?

Eléments de réponses dans ce dossier Covid-19 sur les dessous de cette crise sanitaire, des réponses précises et factuelles réparties en plusieurs chapitres.

Entre vaccination, Covid-19 et privation de libertĂ© : Que nous rĂ©serve l’avenir ?

Depuis le dĂ©but de la crise sanitaire, beaucoup de questions sur ce que l’avenir nous rĂ©serve. A priori, tout le monde a aujourd’hui conscience que l’humanitĂ© est sur un point d’inflexion, obligeant certains pays Ă mettre un genou Ă terre alors que d’autres non.



Demandez-vous si chaque français aurait acceptĂ© aussi facilement toute cette dictature sanitaire, il y a 5 ans, 10 ou 20 ans. Posez vous Ă©galement la question Ă quoi pourrait bien ressembler le futur au rythme oĂą vont les choses ? Peut-on croire qu’une dĂ©sinformation gouvernementale est mise en place par les mĂ©dias avec tous ces docteurs de plateau tĂ©lĂ©visuels qui ont abruti les français par leurs discours de peur ?

Les fables du Covidisme instaurées par le gouvernement

Deux questions qui nous fait penser de suite Ă la fable de la grenouille



« Si l’on plonge subitement une grenouille dans de l’eau chaude, elle s’Ă©chappe d’un bond ; alors que si on la plonge dans l’eau froide et qu’on porte très progressivement l’eau Ă Ă©bullition, la grenouille s’engourdit ou s’habitue Ă la tempĂ©rature pour finir Ă©bouillantĂ©e. » Cette mĂ©thode est exactement la façon dont le gouvernement Français opère sur la pensĂ©e des citoyens de notre pays, qu’ils soient français ou de diffĂ©rentes nationalitĂ©s, de mĂ©tropole ou d’Outre-Mer. La mĂ©thode est la mĂŞme.

Un dossier Covid gĂŞnant pour l’exĂ©cutif

Face à la multiplicité des annonces et des mesures d’urgence prises par les autorités publiques, et pour s’y retrouver dans ce dédale d’informations et de désinformations, la rédaction de Tv Languedoc vous propose un dossier spécial regroupant une dizaine de chapitres sur cette crise sanitaire et sa gestion catastrophique par les gouvernements de Emmanuel Macron.



Face à la multiplicité des annonces et des mesures d’urgence prises par les autorités publiques, et pour s’y retrouver dans ce dédale d’informations et de désinformations, la rédaction de Tv Languedoc vous propose des articles sourcés et vérifiés.



Des articles précis répartis sous plusieurs chapitres dans lequels vous pourrez retrouver de nombreuses informations tant générales que juridiques, pouvant servir ultérieurement de référence.

Une synthèse d’actualitĂ© sur fond sanitaire et politique

Ce dossier est une synthèse établie par un citoyen français suivant de très près l’actualité et qui se pose depuis le début de cette crise sanitaire, beaucoup de questions sur ce que l’avenir nous réserve. Du factuel donc, et pas des hypothèses foireuses provenant de ces médecins de plateaux télévisuels.



Un vĂ©ritable essai, (presque un coup de maitre) sous couvert d’anonymat, listant la situation, basĂ© autant que possible sur des sites faisant autoritĂ© dans le monde mĂ©dical et politique et non sur des sites alternatifs.



Des sites web alternatifs pour ne pas dire “louches”, voire “ complotistes ” pour reprendre la doxa du gouvernement Français, instaurée par le président Macron et ses ministres et leurs porte-paroles qui ont montré avec brio leurs incompétences et leurs incuries.

Des articles basés sur des faits réels, vérifiés, analysés et argumentés

Des faits bien réels, vérifiés, analysés et argumentés, sourcés de plus sur les médias mainstream (les grands médias), qui finissent souvent par dévoiler une partie de la vérité en la noyant sous une masse d’informations et de contradictions comme à leurs habitudes. Ouvrez grand votre esprit critique, prenez le temps de lire, d’aller voir les sources lorsque vous avez des doutes ou avez besoin d’éclaircissements. Ces documents pourront vous donner une assez bonne idée du niveau de corruption de la société, de la façon dont tourne le monde et de ce qui se met peu à peu en place au dessus de nos têtes.



Bref, chers lecteurs de Tv Languedoc, renseignez-vous de votre cĂ´tĂ©, ne faites jamais confiance Ă la seule tĂ©lĂ©vision d’Ă©tat et faites-vous votre propre opinion. Il se pourrait bien que ce soit de notre avenir, notre futur et de celui de nos enfants Ă très court terme dont il est aujourd’hui question. Car nous courrons finalement entre autre, vers une servitude volontaire et Ă un destin funeste avec une privation de nos libertĂ©s individuelles.



Et mĂŞme si vous Ă©tiez dĂ©jĂ conscient de tout cela, l’ensemble de ces documents mis Ă jour en fonction de l’actualitĂ©, pourra toujours vous servir d’aide-mĂ©moire.



Car curieusement ces documents ont tendance à disparaitre des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter et de constater que les comptes de celles et ceux qui les publient sont bannis, voire supprimés et effacés du jour au lendemain, car leurs écrits ne correspondaient pas à la doxa du gouvernement, perdant ainsi leurs très grands nombres de Followers.



Etonnant pour le pays des droits de l’homme qui prĂ´ne la libertĂ© d’expression et la libertĂ© de la presse … non ?

Dix chapitres d’informations sur l’affaire du Covid

DĂ©couvrez dix chapitres sur d’importantes informations qui vous dĂ©voileront Ă chaque lecture, les dessous de la crise sanitaire, de la mise en Ă©vidence des mensonges Ă©tatiques et des incuries des gouvernements successifs sur la gestion de notre pays.





Sommaire

Les dessous de la crise sanitaire ( 7 articles )

Préambule

Des hĂ´pitaux Ă bout de souffle

Un virus pas si dangereux

Vrai ou fausse pandémie ?

Test PCR, une escroquerie mondiale

Au cĹ“ur de la manipulation d’Ă©tat

Un mensonge d’Ă©tat

La situation dans les Ehpad

Des décisions politiques (à venir) Vers un changement sociétal (à venir) Le poids de Big Pharma (à venir) Le $aint Vaccin (à venir) Une idéologie sanitaire fasciste (à venir) Pandémie ou “ plan” démie ? (à venir) La manipulation de masse (à venir) Un monde sous contrôle des oligarques (à venir) Projections de ce qui nous attend (à venir)

Cet article vous a été offert par la rédaction

NĂ©anmoins, vous pouvez nous aider

grâce à un DON.



Une simple contribution financière de votre part,

quel que soit son montant

SOUTENEZ NOTRE ÉQUIPE RÉDACTIONNELLE

Aidez Tv Languedoc par un don