Jason Crow, député démocrate, membre de la commission des services armés et du renseignement de la Chambre des représentants américaine expliquait au Forum sur la sécurité de l’Aspen Institute, les dangers des armes biologiques capables de cibler des personnes spécifiques, grâce à l’obtention en amont de leur ADN ou de leurs données médicales.

Jason Crow donnait l’exemple de startup’s telles que 23andMe qui ont revendu des données génétiques anonymisées recueillies auprès de particuliers. Joni Ernst, membre du sous-comité des menaces et des capacités émergentes de la commission des services armés du Sénat américain ajoutait que ces technologies pourraient aussi être utilisées pour cibler des animaux et ainsi provoquer des pénuries alimentaires.



Les tests PCR, qui représentent la plus vaste opération de collecte d’ADN de l’histoire, pourraient-ils être employés à ces fins malveillantes ?



En 2021, il avait été révélé que la société britannique CignPost Diagnostics 1 proposant des tests PCR pour détecter le Covid avait l’intention de vendre les écouvillons contenant l’ADN de ses clients à des tiers.

“Vous pouvez prendre l’ADN de quelqu’un et concevoir une arme biologique qui va tuer juste cette personne“. Cette phrase pourrait passer pour une théorie complotiste, mais cette fois, ce sont des députés américains au Forum de la sécurité d’Aspen dans le Colorado (2) qui se la posent et dénoncent ainsi une pratique dangereuse et liberticide.

Jason Crow, membre de la commission du renseignement de la Chambre des représentants met en garde les gens contre le partage de données de santé avec des sites comme 23andMe (3), car ces données peuvent être utilisées pour programmer de nouvelles armes biologiques qui les ciblent.

L’ADN, une arme biologique contre l’humain ?

S’exprimant vendredi au Forum d’Aspen sur la sécurité, le représentant américain Jason Crow, du Colorado, a averti les Américains de ne pas être aussi cavaliers lorsqu’ils partagent leurs informations ADN avec des sociétés privées, en raison de l’arrivée de ce nouveau type d’arme. ” Il est possible de prendre l’ADN d’une personne, son profil médical et de cibler une arme biologique qui la tuera, la retirera du champ de bataille ou la rendra inopérante “, a déclaré Jason Crow.



Selon le député, la mise au point de ces armes est inquiétante compte tenu de la popularité des services de tests ADN, où les gens partagent volontiers leur cartographie génétique avec des entreprises pour obtenir des informations sur leur généalogie et leur santé. ” Vous ne pouvez pas avoir de discussion sur ce sujet sans parler de la vie privée et de la protection des données commerciales, car les attentes en matière de vie privée se sont dégradées au cours des 20 dernières années “, a déclaré le législateur démocrate.

” Les jeunes ont en fait très peu d’attentes en matière de vie privée, c’est ce que montrent les sondages et les données.“

Votre ADN est maintenant la propriété d’une entreprise privée.

Jason Crow, ancien Ranger de l’armée qui a servi trois fois en Irak et en Afghanistan, a poursuivi la discussion en disant : ” Les gens vont très rapidement cracher dans un flacon et l’envoyer à 23andMe pour obtenir des données génétiques vraiment intéressantes sur leurs antécédents. Et devinez quoi ? Leur ADN est maintenant la propriété d’une entreprise privée. Il peut être vendu avec très peu de protection de la propriété intellectuelle ou de la vie privée, et nous n’avons pas de régimes juridiques et réglementaires pour contrer cela “.

” Nous devons avoir une discussion ouverte et publique sur ce à quoi ressemble la protection des informations sur les soins de santé, les informations sur l’ADN et vos données, car ces données vont en fait être obtenues et collectées par nos adversaires pour le développement de ces systèmes. ” a t-il précisé.