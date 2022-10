Energie : le mot qui fait trembler actuellement l’Europe. La peur de la pĂ©nurie d’Ă©nergie se rĂ©pand dans les conversations comme une fuite dans un gazoduc, sauf en Allemagne, près de Berlin, oĂą un village est devenu entièrement autonome pour son approvisionnement en Ă©nergie.



Les habitants de Feldheim produisent plus de courant qu’ils n’en consomment et disposent de leur propre réseau énergétique. Grâce au bas prix de l’électricité, le village de ce fait, connaît le plein-emploi et l’érosion démographique a pris fin.



Feldheim, petit village en ex-RDA est l’une des rares communes d’Allemagne Ă ĂŞtre autosuffisante en Ă©nergie et produit de l’Ă©lectricitĂ© et de la chaleur – Ă moindre coĂ»t et sans impact sur le climat, mais surtout cas exceptionnel Ă s’ĂŞtre dĂ©connectĂ©e du rĂ©seau Ă©lectrique national, pour devenir complètement autonome grâce Ă des sources renouvelables. D’autres villages allemands ont suivi le tournant Ă©cologique et sont devenus Ă leur tour pionniers en terme d’Ă©co Ă©nergie, se vantant mĂŞme d’atteindre une autonomie Ă©nergĂ©tique comme le village de Wildpoldsried.



Comment font-ils ? Peux t-on appliquer cette solution à nos villes françaises ? Pour des petites entités comme des villages à la campagne, une autarcie à la Française est-elle possible en 2022, pour la production d’électricité et de chauffage ?

Cet article est réservé aux abonnés. Soutenez Tv Languedoc et abonnez vous aux contenus pour lire l'article complet Connexion si vous avez acheté Continuez à lire votre article Déverrouillez cet article et obtenez un

accès permanent pour le lire. Je débloque