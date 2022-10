Comment un petit village de Bavière est devenu un modèle pour le modèle Ă©nergĂ©tique allemand? Un modèle permettant Ă 30 foyers de se dĂ©connecter du rĂ©seau Ă©lectrique de l’Ă©tat alors qu’en France, on Ă©vite de suite le sujet de l’indĂ©pendance Ă©nergĂ©tique. Cherchez l’erreur …

Sommes-nous finalement plus cons que les allemands ? Si le titre peut faire sourire certains et grincer des dents pour d’autres, c’est bien pour montrer qu’en France, nous continuons de marcher sur la tĂŞte question rĂ©flexion Ă©nergĂ©tique (et cela quel que soit le genre du système oligarchique pour lequel les français votent le plus souvent par dĂ©faut). Quand aux allemands d’un petit village de Bavière, force est de constater qu’ils savent faire preuve de crĂ©ativitĂ© sur le plan Ă©nergĂ©tique depuis plus de 30 ans.

Dans cet article, dĂ©couvrez comment Wildpoldsried, un petit village de l’Allgäu dans le sud de la Bavière peut, non seulement vivre en autonomie Ă©nergĂ©tique avec l’Ă©co-Ă©nergie, mais est devenu sans le vouloir, un modèle mondial de transition Ă©nergĂ©tique. PortĂ© par une politique très volontariste de la part de l’équipe municipale depuis les annĂ©es 1990, le dĂ©veloppement des Ă©nergies renouvelable a Ă©tĂ© florissant sur la commune, qui est aujourd’hui considĂ©rĂ©e comme une rĂ©fĂ©rence en la matière.

Autosuffisance énergétique : le pari vert et réussi d’un village bavarois

Les chiffres le prouvent : la commune de Wildpoldsried produit 8 fois plus d’électricité qu’elle n’en consomme, un choc pour les visiteurs intéressés par la technique, ou plutôt les technologies mises en place dans ce village de Bavière.