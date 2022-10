Un collectif d’habitants de la commune Gardoise de Mialet s’élève contre le projet de création d’un rond-point sur la route départementale qui traverse la commune. Ce projet qui au dire de ce collectif n’a pas vraiment fait l’objet d’un débat public, parait beaucoup trop onéreux et inapproprié et sera présenté au prochain Conseil Municipal de ce lundi 24 octobre 2022.

Communiqué de presse du Collectif citoyen de Mialet

A l’heure où les finances publiques se restreignent, voilà que la municipalité annonce présenter au prochain Conseil Municipal de lundi 24 octobre, la création d’un rond-point à Luziers, hameau de la commune de Mialet.

Le lieu du futur rond-point décrié par le collectif d’habitants – Sortie Luziers vers Mialet

Luziers : projet de sécurisation sans réelle concertation

Le projet nécessaire de sécurisation de la traversée de Luziers n’a fait l’objet d’aucune réelle concertation des Mialétains, hormis la réunion d’une quinzaine de personnes de Luziers chez un particulier. Tous les Mialetains sont concernés et auraient dû être invités à en débattre dans un espace public.

Vue de l’emplacement du futur rond-point – entrée Luziers en venant de Mialet

Un projet coûteux pour un si petit village ?

Le journal local annonce un coût de 400.000€. Face à ce projet inadapté et très coûteux, le Collectif Citoyen de Mialet appelle à en reporter le vote. Il demande que les différentes solutions possibles plus économiques soient mises en débat, pour le réaliser à un coût raisonnable. Des sommes resteront ainsi disponibles pour la rénovation des logements communaux, et les travaux nécessaires aux économies d’énergie.

Les Mialétains désireux d’être informés à ce sujet pourront venir au Conseil Municipal, et s’exprimer à ce sujet à l’adresse mail [email protected].

Questionnement du collectif sur l’entrée dans le Hameau de Luziers vers Mialet – Source Google Maps





Une sécurisation sans concertation ?

La mairie et le bureau d’études (d’après le journal local) évoquent d’autres solutions possibles. Quelles sont-elles ? Quels en sont les coûts ? Les choix budgétaires ne devraient-ils pas être exposés en toute clarté ? Le budget de la commune et nos futurs impôts fonciers ne vont-ils pas être durablement impactés par de tels engagements ? Pourquoi et à l’issue de quels débats contradictoires ont-elles été écartées ?



Ce projet de sécurisation n’a fait l’objet d’aucune concertation alors que tout semble décidé par le maire : les travaux annoncés pour le début d’année prochaine et la demande de subventions à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. Les habitants, notamment du quartier de Luziers, sont-ils satisfaits de la solution retenue ? Ont-ils reçu toute l’information sur les transformations prévues qui vont impacter les habitudes du hameau (comme la suppression de places de parking, le déplacement des arrêts du bus …) ? Qu’en sera-t-il pour les autres hameaux concernés par la même problématique de sécurisation ?



Fin du communiqué de presse

Les habitants de Mialet sont inquiets

NDLR : Face à la situation économique actuelle, de nombreux Mialétains sont naturellement inquiets et firent appel à notre média Tv Languedoc pour informer les habitants de ce projet. Ils attendent de la part de leurs élus, une plus grande concertation et surtout de la transparence, avec un débat contradictoire et des informations étayées sur ce projet de sécurisation routière qui, sans aucun doute reste nécessaire vu la vitesse excessive des voitures traversant le hameau de Luziers.



Et de rappeler que le maire et son équipe municipale furent interpellés pendant la campagne électorale sur la problématique de la sécurité routière sur la RD 50 dans le hameau de Luziers et à l’embranchement de la 50 A vers le Mas Soubeyran (en direction du Musée du Désert). La solution d’un rond-point fût trouvé pour cette bifurcation ainsi que l’installation d’une chicane vers les courts de tennis avant l’entrée du hameau. Un appel d’offre a été lancé auprès des entreprises pour une mise en concurrence du marché. La mairie espérant obtenir une subvention minimum de 60 % du coût total des travaux s’élevant à 400 000 euros.



A l’heure d’aujourd’hui, le maire Jack Verriez doit-il tenir compte de l’avis de ses habitants et alors trancher dans le vif, quitte à déplaire à une partie de la population, et ce ne respectant pas forcément le programme annoncé pendant la campagne électorale ?



Forcément, toute prise de décision de la part du maire et de son conseil municipal risque de créer une tension réelle et sera bien plus visible dans un village comme Mialet que dans une grande ville. Bref, cela risque de chauffer dans ce climat actuel de pénurie énergétique.



Pour rappel, Mialet qui fût un haut lieu de la révolte Camisarde et des guerres de religions, compte un peu plus de 600 habitants résidant dans huit gros hameaux répartis sur une superficie de 3000 hectares au cœur des Cévennes Gardoise. Autant dire que des décisions trop rapides, sans écoute préalable risquent de faire ressortir quelques chemises blanches du fond des grottes.



Affaire à suivre