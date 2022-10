Elon Musk a pris le contrôle de Twitter et sort la haute direction de twitter (PDG et DAF) à grand coup de pieds dans le cul.

L’oiseau est libre

Elon Musk devient donc propriétaire de Twitter après moultes péripéties. “L’oiseau est libre”, a écrit Elon Musk sur Twitter, le 28 octobre qui se présente comme un défenseur de la liberté d’expression… L’homme le plus riche du monde a pris le contrôle du réseau social avec la volonté d’assouplir la modération des contenus.

Avec ce message, le patron de Tesla et de Space X, l’homme le plus riche au monde, confirme avoir pris le contrôle de Twitter après avoir conclu un accord de 44 milliards de dollars avec la volonté d’assouplir la modération des contenus.



Après qu’il ait viré les patrons et fasse stresser les employés qui ont allègrement malmené de nombreux comptes à coup de censures, suspensions, shadow-banning, etc, tout cela nous fait dire que les prochaines semaines risquent d’être chaudes … Du coup risque t-on de revoir Donald Trump sur twitter … ainsi que ses nombreux ” complotistes ” ? … affaire à suivre



Quoi qu’il en soit, Elon Musk a congédié Vijaya Gadde, la femme responsable de la suspension de plusieurs comptes influents sur Twitter ! Vijaya Gadde, directrice de la politique juridique, de la confiance et de la sécurité, a été de suite limogé dès l’arrivée d’Elon Musk à la tête de l’oiseau bleu. C’est elle qui a pris la décision de suspendre définitivement Donald Trump.

Née en 1974, Vijaya Gadde, juriste américaine, fût la responsable juridique, politique et confiance (Legal, Policy and Trust lead) de Twitter jusqu’au 27 octobre 2022, date de son limogeage à l’arrivée du new boss, viré tout comme l’ex PDG Parag Agrawal et le directeur financier, Ned Segal. (nul n’est irremplaçable … la preuve)

En 2014, le magazine Fortune l’a nommée la femme la plus puissante du conseil d’administration de Twitter. En octobre 2020, Politico la qualifie de « dirigeant technologique le plus puissant ».



Conclusion : Bonne ou mauvaise nouvelle pour les médias à la soldes du pouvoir politique et financier ? Fini la censure sur Twitter …? du moins nous l’espérons



A quand le rachat de #facebook, #BFMTV et #cnews