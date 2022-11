Suite à la demande du président Macron et de son gouvernement d’interdire la diffusion de certaines vidéos, la plate forme Rumble cesse toute diffusion sur la France.

La raison de l’arrêt de Rumble

En plein soutien pour l’Ukraine contre la Russie, le gouvernement français a exigé que Rumble bloque les sources d’informations Russes. Face au refus de la direction, la plateforme vidéo ne sera plus accessible depuis la France.



« Le gouvernement français nous a demandé de retirer des créateurs de notre plate-forme, et Rumble est actuellement inaccessible en France », explique un message sur Twitter remplaçant la page d’accueil du site web. « Nous contestons ces demandes du gouvernement et nous espérons pouvoir rapidement restaurer l’accès. »

Réponse de Chris Pavlovski, le PDG de Rumble.

A mesure que Twitter se libère, d’autres plateformes subissent la censure infâme.

Les « créateurs » concernés sans les nommer sont les chaînes russes RT et Sputnik, d’après un message publié sur Twitter par Chris Pavlovski, le PDG de Rumble. « Tout comme [le nouveau patron de Twitter] Elon Musk, je refuse de changer les règles à la demande de gouvernements étrangers », écrit-il. ( Ce qui risque de donner des cheveux blancs à un certain commissaire Européen Thierry Breton … )



Depuis l’invasion de l’Ukraine, les deux chaînes russes sont devenues illégales dans l’Union Européenne et de ce fait, sont bloquées sur toutes les grandes plates-formes de vidéos en France comme dans le reste de l’Europe.

Rumble ne peut lutter contre les risques d’amendes, mais considère manifestement que les demandes de la France ne sont pas justifiées. Rumble a rejeté la demande du gouvernement français de supprimer les organes d’information russes de la plateforme et déclare qu’il désactivera l’accès à Rumble pour les utilisateurs en France. De ce fait, la plateforme canadienne de vidéo en ligne n’est désormais plus diffusée en France, suite à la volonté du gouvernement Français et du président Macron de censurer certains contenus.

Réponse du Ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications

A la réponse de Rumble, la réaction du gouvernement ne se fait pas attendre

Avec la réponse de Jean-Noël Barrot, Ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications et Vice-président du Modem



« J’ai demandé à Rumble de se conformer au droit et de cesser la diffusion de Russia Today et Sputnik en France. Si Rumble décide de couper tout service, c’est son choix. Ce n’est pas notre conception de la liberté d’expression. Face à la désinformation nous ne céderons rien. »

Nous ne sommes plus Charlie

Désinformation dites-vous ? Ou censure volontaire et atteinte au droit d’opinion divers ?

Tant de contre vérité en si peu de phrases, quel prodige. Demande de censure et moraline sur la conception de la liberté d’expression dans une même phrase, il fallait oser. Votre conception de la liberté d’expression n’en est pas. Cette censure par votre gouvernement est précisément ce qui n’est pas la liberté d’expression.



Mais quand vous parlez de désinformation monsieur le ministre Barrot, de quelle désinformation parlez vous ? Celle où il fallait se piqouzer pour éviter la transmission ? Celle où il fallait mettre un masque pour éviter la transmission ? Et votre slogan gouvernementale « Tous protégés tous vaccinés » était ce de l’information ou de la désinformation ? Tout comme vos slogans, tous vaccinés pour protéger les autres et avoir une immunité vaccinale collective, alors que l’on sait que le traitement expérimental n’est pas efficace contre la transmission, n’était-ce pas de la désinformation gouvernementale à grande échelle de votre doxa sur les chaines Mainstream ?



La censure ne mènera à rien puisqu’elle ne fait que nourrir l’idée du complot et de la désinformation de la part de celles et ceux qui mettent en place cette censure, exactement comme le pratique le pouvoir du PPC, le parti communiste en Chine.

Liberté d’expression mon cul !

Que les internautes comprennent bien ce qui se passe en France. A vouloir interdire à tout prix et sur toutes les plateformes vidéos Sputnik et Russia Today RT France, le gouvernement français prive tous les citoyens d’accès au site Rumble. Et ce n’est là que le début !

Alors à quel moment, les lecteurs se rendront compte qu’à travers la censure de RT en Français, ce sont au final encore une fois les droits et les libertés individuelles qui sont visés ? Le prochain site web qui pourrait être tout simplement censuré par la volonté de l’Europe serait Twitter, si Elon Musk ne se soumet pas au dictat de l’union européenne que veut imposer le commissaire Européen Thierry Breton.



De ce fait, monsieur le ministre, vous nous imposez votre concept de liberté d’expression et nous ne sommes pas libres de choisir. A travers votre oxymore réponse sur Twitter, force est de constater que ” le camp du bien ” s’accapare des mots dont il ne connaît pas le sens, montrant votre misérabilisme de la langue Française.



Nous ne sommes plus Charlie … nous sommes Charlatan !



Heureusement que la technologie libre des VPN sont là pour nous protéger de la censure de votre gouvernement.