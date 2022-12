Lorsqu’un artiste de grand talent comme Christine McVie disparaît, le monde devient encore pire. Ce 30 novembre 2022, le monde est pire.

Christine McVie, chanteuse, auteure et compositrice

Triste nouvelle ce dernier jour de Novembre, du décès d’une autre légende de la musique… Christine McVie chanteuse-compositrice du groupe de rock britannique Fleetwood Mac, est décédée mercredi à l’âge de 79 ans des suites d’une courte maladie, a annoncé sa famille. Elle était une chanteuse et une compositrice talentueuse et douée et fût le battement de cœur de Fleetwood Mac … Sa musique restera à jamais gravée dans nos mémoires d’adolescents.



La disparition de la chanteuse a été annoncée dans un message posté sur les réseaux sociaux du groupe dans la soirée. Une déclaration publiée par sa famille sur sa page Facebook, mercredi, affirme qu’elle « est morte paisiblement à l’hôpital ce matin » entourée de ses proches, des suites d’une « courte maladie ».

Communiqué de Fleetwood Mac

« Elle était véritablement unique, spéciale, et démesurément talentueuse. Elle était la meilleure musicienne que n’importe qui aimerait avoir dans son groupe, et la meilleure amie que l’on pourrait avoir dans sa vie. Nous étions chanceux d’avoir pu partager notre vie avec elle. Ensemble et individuellement, nous chérissions Christine profondément, et nous sommes reconnaissants pour les magnifiques souvenirs que nous conservons. Elle nous manquera », poursuit le communiqué du groupe Fleetwood Mac.

Décès de Christine McVie – Communiqué du groupe Fleetwood Mac.

Déclaration de la famille de Christine McVie

Dans une déclaration publiée sur la page Facebook de la chanteuse, la famille a indiqué que Christine McVie était décédée « paisiblement » dans un hôpital mercredi matin après « une courte maladie ».

“Au nom de la famille de Christine McVie, c’est avec le cœur lourd que nous vous informons du décès de Christine. Elle est décédée paisiblement à l’hôpital ce matin, mercredi 30 novembre 2022, après une courte maladie. Elle était en compagnie de sa famille. Nous vous demandons de respecter la vie privée de la famille en ce moment extrêmement douloureux, et nous aimerions que chacun garde Christine dans son cœur et se souvienne de la vie d’un être humain incroyable, et d’une musicienne vénérée qui était aimée universellement. RIP Christine McVie” peut on lire sur la page de Christine.

Fleetwood Mac et Christine McVie

Le groupe Britannique Fleetwood Mac, composé notamment de Mick Fleetwood (le batteur), Lindsey Buckingham, Stevie Nicks, de Christine McVie et son ancien mari John McVie, était un des groupes les plus connues des années 70 et 80. L’album Rumours, sorti dans les bacs des disquaires en 1977, est considéré comme une des plus grosses ventes dans l’histoire musicale avec plus de 40 millions d’exemplaires vendus dans le monde.

Il faut dire que les divorces au sein du groupe constituèrent le centre d’écriture de l’album. En effet Christine McVie avait été mariée au bassiste John McVie, et leur rupture – ainsi que celle de Stevie Nicks l’autre chanteuse iconique du groupe et Lindsey Buckingham le guitariste chanteur, firent les choux gras des tabloids papiers de l’époque puisqu’ils transformèrent leurs batailles personnelles en chansons et sans le savoir en tubes mondiaux.

Christine McVie / Lindsey Buckingham

Christine McVie après Fleetwood Mac

En 1998, Christine McVie a été intronisée au Panthéon du Rock and Roll en tant que membre de Fleetwood Mac et a reçu le Brit Awards pour contribution exceptionnelle à la musique. La même année, après presque 30 ans au sein du groupe Fleetwood Mac, elle a choisi de partir et a vécu en semi-retraite pendant près de 15 ans.

En 2014, elle a reçu le prix Ivor Novello pour l’ensemble des réalisations de l’Académie britannique des auteurs-compositeurs.

Christine McVie avait confié à la BBC en 2017, s’être retirée du monde après avoir développé une agoraphobie et une une phobie du vol, qui a ensuite été traitée avec une psychothérapie. Cette phobie était la raison pour laquelle elle a décidé de ne pas continuer avec Fleetwood Mac après 1998. Elle avait quitté la Californie pour s’installer dans le Kent, dans le sud-est de l’Angleterre.

Don’t Stop Christine McVie

Rumour’s in the air

The songbird will not sing

We’re never going back again

As the albatross takes wing



Don’t stop thinking about tomorrow

Il y a des rumeurs dans l’air

L’oiseau chanteur ne chantera pas

Nous ne reviendrons jamais en arrière

Comme l’albatros prend son envol