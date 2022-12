Andrew Huff un ex employé de Eco health alliance (une ONG qui finance les expériences de gain de fonction sur les virus) affirme que le Covid vient d’une fuite du labo P4 de Wuhan, construit grâce aux Français.

Le virus Covid s’est échappé de Wuhan en Chine

Selon un rapport, un scientifique qui a travaillé dans un laboratoire de recherche controversé en Chine a affirmé que le COVID était un virus créé par l’homme qui s’est échappé de l’installation.

Andrew Huff, qui travaillait pour une organisation à but non lucratif basée à New York qui étudiait les virus, a déclaré que le COVID s’était échappé de l’Institut de virologie de Wuhan en Chine il y a plus de deux ans et a accusé les autorités d’être à l’origine du “plus grand échec des services de renseignement américains depuis le 11 septembre”, a rapporté ce samedi 3 décembre 2022, le journal britannique The Sun.

Le laboratoire a été au centre de vifs débats sur les origines du COVID, les responsables du gouvernement chinois et le personnel du laboratoire niant que le virus se soit échappé de l’installation.

Monsieur Andrew Huff, épidémiologiste, a déclaré dans son nouveau livre, “The Truth About Wuhan”, que la pandémie était le résultat du financement par le gouvernement américain des coronavirus en Chine.

Le virus Covid et la sécurité laxiste du laboratoire de Wuhan

Selon lui, les expériences chinoises de gain de fonction ont été menées avec une sécurité laxiste, ce qui a conduit à une fuite au laboratoire de Wuhan.

“Les laboratoires étrangers ne disposaient pas des mesures de contrôle adéquates pour garantir une biosécurité et une gestion des risques appropriées, ce qui a finalement entraîné la fuite du laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan“, a-t-il déclaré dans son livre, dont le journal a publié un extrait exclusif.

Au cours des deux dernières années, de plus en plus de preuves ont suggéré que le virus a fait l’objet d’une fuite du laboratoire.

Certains experts pensent que le virus aurait pu s’échapper par l’intermédiaire d’un scientifique infecté ou par l’élimination inadéquate des déchets de l’établissement. Tedros Adhanom Ghebreyesus, le chef de l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré à un politicien européen qu’il craignait que le virus ne s’échappe du laboratoire dans “un accident catastrophique” en 2019, selon un rapport du Daily Mail plus tôt cette année.

Huff est un ancien vice-président d’EcoHealth Alliance, un organisme à but non lucratif basé à New York qui étudie les maladies infectieuses. Le groupe étudie différents coronavirus chez les chauves-souris depuis plus de dix ans grâce à un financement des National Institutes of Health, et avait tissé des liens étroits avec le laboratoire de Wuhan.

Andrew Huff, qui a travaillé à EcoHealth Alliance de 2014 à 2016, a déclaré que l’organisme à but non lucratif a aidé le laboratoire de Wuhan à réunir les “meilleures méthodes existantes pour fabriquer des coronavirus de chauve-souris afin d’attaquer d’autres espèces” pendant de nombreuses années.

La Chine savait dès le premier jour qu’il s’agissait d’un agent génétiquement modifié“, a écrit Andrew Huff. “Le gouvernement américain est à blâmer pour le transfert d’une biotechnologie dangereuse aux Chinois. “J’étais terrifié par ce que je voyais”, a déclaré au Sun ce vétéran de l’armée originaire du Michigan. “Nous étions juste en train de leur remettre la technologie des armes biologiques.”



Nota Le Dr Andrew Huff (d’après ses dires et écrits) a apporté la preuve que le virus COVID, qui a tué des millions de personnes et entraîné une famine massive et l’arrêt de l’économie mondiale, a été créé dans un laboratoire de Wuhan.

L’avis de Tv Languedoc sur l’origine du Covid et l’article du NY Post

Que dire et que penser d’un tel article, article que nous avons traduit en Français le plus fidèlement ? Aucune preuve n’est avancée dans cet article, juste des suppositions… rien n’est étayé.



A noter que l’Institut de virologie de Wuhan, un centre de recherche géré et financé par l’État qui abrite les recherches les plus risquées sur le coronavirus chinois, a subi d’immenses pressions de la part du Parti communiste chinois au pouvoir pour produire des percées scientifiques afin d’élever le statut mondial de la Chine malgré le manque de ressources, selon une enquête récente publiée par ProPublica/Vanity Fair.



Petit rappel sur l’alliance EcoHealth



Depuis le début de la pandémie de Covid-19, l’alliance EcoHealth et son président Peter Daszak sont sous les feux des critiques en raison de leur collaboration active avec l’Institut de virologie de Wuhan en Chine. Et de rappeler qu’en 2014, EcoHealth Alliance reçoit une subvention de 3,7 millions de dollars des National Institutes of Health (NIH) pour ses travaux dédiés à la prévision et à la prévention d’une prochaine pandémie en identifiant les virus qui pourraient passer de la faune à l’homme.

La subvention, intitulée « Comprendre le risque d’émergence du coronavirus de chauve-souris », proposait de dépister les chauves-souris sauvages et captives en Chine, d’analyser des séquences en laboratoire pour évaluer le risque que des virus de chauve-souris infectent les humains et de construire des modèles prédictifs pour examiner les risques futurs. L’Institut de virologie de Wuhan (WIV) était un collaborateur clé à qui EcoHealth Alliance a payé près de 600 000 $ en sous-subventions. En 2021, Daszak fait partie de l’équipe de scientifiques chargée par l’OMS d’enquêter sur l’origine virus SARS-CoV-210. La même année, il est limogé de la tête d’un groupe de travail enquêtant sur la genèse du virus par le Dr Jeffrey Sachs, économiste de l’université de Columbia qui supervise la commission Covid-19 du Lancet, après que Daszak a catégoriquement refusé de partager les rapports d’avancement de sa subvention de recherche. (source Wikipédia)

Mais d’ou vient le virus Covid 19 ? De Chine ou des USA ?

On peut se poser quelques questions quand on sait que les USA continuent de financer des recherches dangereuses sur les “gains de fonctions” de virus de grippe aviaire.

1- Dans les documents divulgués là, on retrouve “EcoHealth Alliance“, impliquée dans les gains de fonction de coronavirus de chauve-souris.

2- parce que maintenant qu’il y a un début de consensus mondial pour pencher vers une origine artificielle du SarsCov2, la question de son labo d’origine se pose.

3- parce que l’épidémiologie phylogénétique du virus indique une origine américaine … et non chinoise.



4- parce que c’est un secret de polichinelle, bien égratigné par un communiqué tout ce qu’il y a de plus officiel de l’Ambassade de Chine à Paris :



5- Fort Detrick, Ecohealth Alliance, recherches sur les coronavirus de chauve-souris, gains de fonctions, … ne sont plus des secrets pour quiconque cherche à recouper les informations par des sources indépendantes afin de les distinguer des infox. Pas même pour la Chine.

Et si le virus SARSCoV2 n’était pas “bio”, pas d’origine 100% naturelle ?

A nous de lancer à notre tour une thèse conspirationniste : Posons nous la question si le virus #SARSCoV2 n’était pas “bio”, pas d’origine 100% naturelle ?



Jusqu’à présent, la quasi-totalité des virologistes ont assez rapidement balayé cette hypothèse parce que le coronavirus a “l’air naturel”, à leurs yeux. Sauf qu’il existe au moins un précédent connu de virus “probablement échappé d’un labo”, c’est le virus influenza A/H1N1(grippe) de 1977 : il ressemble un peu trop au virus de A/H1N1 de 1950 pour que ça puisse être naturel.

Source https://www.virology.ws/2009/03/02/origin-of-current-influenza-h1n1-virus/

Dans l’article précité ci-dessus, le professeur Vincent Racaniello rappelle ce virus de 1950 réapparu en 1977 à propos de la fameuse pandémie de “grippe porcine”. Or, le virus de 2009 est un virus réassorti avec au moins trois virus parents étonnants, difficile à expliquer naturellement : 6 de ses gènes sont très proches dans leurs séquences de ceux de virus grippaux H1N2 “triple-réassortiments” isolés chez des porcs en Amérique du Nord vers 1999-2000. Ses deux autres gènes proviennent de différents virus eurasiens de grippe porcine de type “aviaire”. Le gène NA est très proche de celui de virus H1N1 isolés en Europe de 1991 à 1993, et le gène MP est très proche de celui de virus H3N2 isolés en Asie en 1999-2000.



De deux choses l’une :

soit l’organisme de porcs a travaillé comme un labo pour assembler trois virus venant des antipodes (un américain, un européen, et un asiatique);

soit quelque part, un laboratoire a travaillé comme un porc !

Source http://www.inlibroveritas.net/fullscreen/29658 page 15

Et le SARSCoV2 ? Il a l’air naturel, pour les virologistes (il ressemblerait trop à un coronavirus de chauve-souris, Bat-SARSr-CoV RaTG13, pour pouvoir avoir été réassemblé en laboratoire). Il viendrait de Wuhan, en Chine, par le truchement d’un pangolin non identifié.



L’analyse phylogénétique réalisée par Peter Forster montre que le SARSCoV2 est un peu trop éloigné de Bat-SARSr-CoV RaTG13 et a fortiori de n’importe quel autre coronavirus de chauve-souris séquencé.

(Source https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2004999117)



D’après l’analyse phylogénétique de Forster le virus qui s’est répandu en Chine ressemble moins au virus de chauve-souris que les souches répandues ailleurs (Europe, USA, …). La souche ayant circulé en Chine n’est pas celle la plus proche du coronavirus de chauve-souris !

6- à force de ne pas trouver d’ancêtre proche du SarsCoV2 dans la nature, on a fini par en trouver de plus proches dans des congélateurs de labos : Des coronavirus étroitement liés au virus pandémique ont été découverts au Japon et au Cambodge dans des chauves-souris stockées dans des congélateurs de laboratoires. Ils sont les premiers parents du SRAS-CoV-2 à être trouvés en dehors de la Chine .

(Source https://www.nature.com/articles/d41586-020-03217-0)



La chauve-souris enrhumée n’a pas rencontré le pangolin débonnaire de la légende.

7- on connaît déjà deux précédents, 2 virus échappés d’un laboratoire : Après celles de 1977 et celle de 2009. L’épidémie de Covid est la TROISIÈME épidémie dont tous les virologues sérieux pensent qu’elle peut sortir d’un labo. Sources citées : Nature, Lancet, Virology et de rappeler que la plus grande campagne de vaccination de tous les temps était la vaccination contre la grippe A/H1N1, avant la psychose covidiste. ( rappelez vous en France les vaccins inutilisés contre la grippe H1N1 )



Posons nous la question quel est le point commun entre le virus influenza A/H1N1 de 2009 et le SarsCov2 de 2019 ? Question posée en introduction du livre “Le virus du pouvoir – enquête sur une campagne de vaccination prise en grippe”. Réponse pages 14-17: le virus A/H1N1 était déjà probablement sorti d’un labo. L’article cité par le professeur Vincent Racaniello en Français est un must-read, il y cite un précédent. (téléchargement gratuit)

Si le virus influenza A/H1N1 de 2009 et le #SarsCov2 de 2019 sortent tous les deux d’un labo et que l’OMS et les gouvernements s’en sont doutés, ce pourrait être une explication logique de la similarité entre ces deux psychoses irrationnelles.



Y en a t-il une autre, d’ailleurs ? Pourquoi diantre un virologue expérimenté et célèbre comme le professeur Vincent Racaniello publie le 2 mars 2009, cet article teinté d’humour en lui donnant pour titre “Origin of CURENT influenza H1N1 virus” ??? (“Origine du virus H1N1)

Source https://www.virology.ws/2009/03/02/origin-of-current-influenza-h1n1-virus/



En ce qui concerne l’origine du SarsCoV2, du CNRS au Lancet et de Vladivostok à Ushauïa, des scientifiques ont appelé à ne pas exclure a priori une origine artificielle, compte tenu de l’absence de preuves d’une origine naturelle. ” Un appel à un débat scientifique objectif, ouvert et transparent sur l’origine du SARS-CoV-2″: Il n’y a “aucune preuve accablante d’une origine zoonotique ou liée à la recherche”.



A noter que le Pentagone finance des recherches sur les coronavirus de chauve-souris depuis des années. Posons nous la question pourquoi Eco Health a remporté des contrats civils et militaires pour la recherche de coronavirus de chauves-souris du monde entier et pourquoi le gouvernement US a financé des programmes civils et militaires sur les virus chez les chauves-souris à l’étranger ? Nous on ne comprends pas … surtout par la preuve que le virus le plus proche de celui des chauve-souris n’est pas celui qui a circulé en Chine mais celui qui a circulé aux USA.



La question du Pr Montagnier a t-elle été inspirée par ces faits, ou d’autres, pouvant rattacher l’épidémie de COVID aux USA ?

À vote avis, pour quelles raisons, l’OMS et les gouvernements ont-ils imposé la plus grande campagne de vaccination de tous les temps ?

pour tuer (génocide délibéré)

panique en suspectant une origine artificielle au SarsCoV2 ( origine labo)

par idiocratie + corruption

Autre hypothèse ou NSPP

Quand aux vaccins dans les deux cas, ils n’étaient absolument pas prêts: les vaccins “pandémiques” de 2009 étaient des “vaccins mockups” reformulés vite fait avec la nouvelle souche, et les injections d’ARNm OGM vaccinatoires n’avaient été testées que sur l’animal, avec de mauvais résultats. La grippe H1n1 a été leur premier coup d’essai échec total. Le Covid, 2ème coup d’essai. Et la ça a fonctionné. On peut enfermer les gens et les obliger à se vacciner contre leur gré.



CONCLUSION



Contrairement aux autres médias et aux réseaux sociaux qui croient dur comme fer à l’hypothèse du docteur Andrew Huff, nous pensons avec les faits factuels et réels et surtout scientifiques que c’est à nos yeux, l’hypothèse la plus plausible, l’origine du Covid issu de la chauve souris ne provient pas de Chine… et ne sont pas naturel… quand au labo d’origine … désolé, le silence des autorités chinoises est à son apogée. Maintenant, ce serait arrivé dans un pays d’Amérique latine, le monde entier leur serait tombé dessus ; mais comme c’est la Chine, tout le monde ferme son clapet. On est dirigé par des pleutres et des couards …



Ça ne nous étonnerait même pas que l’on apprenne dans le futur que cette “fuite” du Covid du labo de Wuhan fût intentionnelle … Rappelez vous, le Professeur Montagnier a été l’un des premiers a affirmé que le virus n’avait pas une origine naturelle, mais modifié en laboratoire. Tous les pseudos gardiens de la vérité, les médecins de plateaux tv et les journalistes prônant la doxa du gouvernement Macron l’ont pris pour un taré.



La seule vraie question que l’on pourrait se poser, c’est pourquoi les chinois ont-ils si peur de ce vaccin à votre avis ? Parce qu’ils n’ont pas vraiment la solution pour se protéger ?… d’ou les camps d’internement digne des goulags et la politique zéro Covid du parti communiste chinois, qui révèle sa doctrine meurtrière comme à l’accoutumée, profitant d’en remettre une couche sur les libertés individuelles …

LE FOND DE L’ARTICLE



Si nous avons bien compris le fond de cet article du NY Post, l’employé Huff travaillait pour EcoHealth Alliance de 2014 à 2016, alors que le labo a eu son accréditation P4 en 2017. De plus, le simple fait qu’un type ayant travaillé pour EcoHealth Alliance ponde un bouquin intitulé “The Truth about Wuhan : How I Uncovered the Biggest Lie in History“. Comment j’ai découvert le plus gros mensonge de l’Histoire (paru chez Simon & Schuster), accusant le P4 de Wuhan sent l’intox !

Du coup, peut-on penser que le journal New-York Post n’est-il au final qu’un tabloïd racoleur ? nous ne sommes pas les seuls à penser comme le précise le courrier international. Bien sur, cela aurait fait désordre d’apprendre par ce journal américain que Monsieur Buzyn, alias Levy le mari de la ministre française de la santé était dans un organigramme du laboratoire P4 de Wuhan financé par la France … mais cela nous le savions déjà !



Pour finir notre prose dominicale, il est toujours bon de se rappeler le vieil adage policier : toujours chercher à qui le crime profite, sans se laisser abuser par l’une des personnes au monde qui a possiblement le plus intérêt à détourner l’attention ou au contraire montrer ses intérêts.



Quand les Français vont-ils s’informer à nouveau, s’instruire, se cultiver, raisonner, comprendre et enfin transmettre à leurs enfants afin que notre pays cesse de sombrer dans l’abrutissement de masse afin d’empêcher notre total effacement, notre anéantissement ?