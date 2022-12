Simplification de la vie administrative

La meilleure façon de simplifier la vie administrative des Français consiste à ne plus faire de la création de règlementations une raison de travailler pour les rédacteurs de circulaires.

Mettre des bâtons dans les roues n’est pas une vocation

Si on désire redonner aux Français le goût de l’effort et stimuler leur créativité, il faudra auparavant empêcher de nuire les accoucheurs de règlements qui brident nos compatriotes porteurs de projets. Certes, ces fonctionnaires n’agissent pas ainsi par méchanceté foncière. Simplement, ils sont payés pour pondre des normes, des interdits et les sanctions qui les accompagnent. C’est leur raison, sinon de vivre, du moins de travailler. C’est tout juste s’ils ne sont pas payés à la ligne, comme un échotier ou un pigiste, la clarté du style en moins. Aussi faut-il mettre un terme au maléfice qui transforme la virtuosité à créer des tracasseries administratives en vocation professionnelle !

En finir avec le langage obscur des mandarins

D’ailleurs, le langage obscur employé dans ces circulaires répond à une double fonction : assurer « l’irremplacibilité » du fonctionnaire pour la décrypter et convaincre l’usager de l’importance et du bien-fondé du texte par le flou cabaliste qui l’entoure et qui ne peut provenir que des dangers, cachés et inconcevables par l’intelligence commune, dont elle nous préserve.

De la sorte, le fonctionnaire est entouré de l’aura d’un mage versé dans une science aussi occulte qu’efficace contre l’imprévisibilité des événements. Etonnez-vous après cela de la prose indigeste que l’artisan et l’industriel sont obligés de déchiffrer avant même de payer les charges ou même de commencer à …travailler ! De l’autre côté, mettez-vous à la place d’un fonctionnaire ou d’un législateur auquel on apprendrait que toutes les lois et règlements existants sont désormais suffisants et qu’il n’est plus besoin d’en établir de nouveaux : il se retrouverait au chômage du jour au lendemain !

Affecter les virtuoses de la langue administrative à l’Education nationale

Voilà pourquoi nous ne parviendrons à résoudre le problème de la complication administrative qu’en supprimant les postes de ceux qui tirent toute leur légitimité des bâtons qu’ils mettent dans les roues des Français. Il suffirait de les affecter dans des administrations qui manquent de personnel, par exemple comme professeurs de français.

Un fonctionnaire qui sait pondre ou lire une circulaire administrative bien compliquée, avec son langage abscons et ces circonlocutions marécageuses, celui-là doit être en mesure d’enseigner la syntaxe et la grammaire à nos chères têtes blondes. On ferait d’une pierre deux coups : on cesserait de causer des tracas aux Français et on remonterait simultanément le niveau en français de notre jeunesse. Ce projet est à notre portée puisque l’Education nationale recrute maintenant après une formation de quatre jours seulement.

Les politiques doivent se concentrer à des tâches plus urgentes

Quant au Parlement, qu’il se concentre à établir la responsabilité de ceux qui ont coulé notre excellence en matière de production d’électricité au lieu de brider l’élan des porteurs de projet. Au besoin, réduisons le temps des cessions. Mais de grâce ! arrêtez d’embêter les Français

Jean-Michel Castaing

