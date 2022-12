Karine Martineau de son nom d’artiste Madjin, est une artiste peintre et illustratrice Franco-Canadienne, originaire de Montpellier.



Diplômée de l’École Supérieure des Beaux-arts de Nîmes, en France, en 2008 et de l’École des arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal, elle participe également à plusieurs évènements artistiques au fil des années tels que la FIAC à Paris, la Biennale de Montréal, la Francofête de l’Université McGill.



Ses nombreux voyages en Europe, Afrique et Amérique latine sont ses sources d’inspiration dans ses œuvres abstraites et figuratives. Elle crée ainsi en pleine pandémie, une série de portraits très colorés de femme multiculturelle, appelée « Femme en puissance ». Avec ses portraits, elle souhaite montrer la force et la beauté de la femme dans toute sa diversité.

Karine Martineau : Une artiste engagée

Karine Martineau est une artiste peintre engagée qui, à travers ses créations aux couleurs vives et colorées, parle des femmes. Elle fait la part aux femmes sous-représentées ou appartenant à des minorités ethniques. Ses créations figuratives se succèdent et nourrissent ses peintures abstraites et vice versa. Elle intègre sa gestuelle et sa palette de couleur dans ces portraits.

Madjin peint ses toiles abstraites dans la plus grande spontanéité. Son processus créatif est instinctif. Lorsqu’elle crée, elle se laisse influencer par ses émotions du moment. Son approche est liée à une gestuelle, riche en textures et en mouvements. Elle aime utiliser la peinture directement sortie du pot, dans un mouvement rapide, synonyme d’un geste libérateur. Elle travaille ses toiles posées au sol et peint plusieurs œuvres en même temps, ce qui lui permet de se concentrer sur la composition.

Madjin : Entre imagination et art de Karine Martineau

Karine Martineau travaille essentiellement à la spatule, puis intègre le rouleau, le pinceau et même ses doigts. Dans ses peintures, elle ajoute souvent le dripping qui permet une grande fluidité et sert de lien avec le reste de la composition. Ses toiles se déclinent dans des couleurs vives, parfois leur surface est recouverte de peinture, parfois elles sont plus aérées. Le fait de laisser apparaître le support vierge est récurrent dans ses peintures.

Selon l’artiste, plus la peinture respire, plus la composition est dynamique. Ses variations suivent son évolution personnelle. Elle pratique l’art abstrait, car les possibilités sont infinies et le ” regardeur ” peut inventer sa propre histoire, se laisser immerger par la couleur, se perdre dans les formes et la matière.

L’ensemble de ses peintures sont créées sur des toiles déjà peintes trouvées dans la rue ou chez l’habitant. Elle offre une seconde vie à ces objets voués à disparaître et laisse une trace de l’ancienne peinture visible en hommage à ce qui a été.

Exposition de Karine Martineau à Saint-Christol dans l’Hérault

Exposition de Karine Martineau à Saint-Christol

Karine Martineau vous invite à venir découvrir sa nouvelle exposition dans le magnifique cadre du Domaine viticole Coste Moynier, situé à Saint Christol dans l’Hérault, pas très loin du pôle œnotouristique de ViaVino.



Trois séries de tableaux sur toile y seront présentés…

La première s’inspire librement de la thématique des 4 saisons de Vivaldi, en mettant en valeur les différents contrastes de couleur chaud/froid des cycles de la nature. La seconde est une série limitée de toiles figuratives laissant présager un espace languedocien. Elle s’inspire des paysages méditerranéens, lieu de son enfance, et de la vue imprenable sur les vignes et les célèbres montagnes du Sud qu’elle a redécouvert lorsqu’elle a visité le Domaine Coste Moynier.

Dans sa série d’oeuvres abstraites, le bleu est à l’honneur. Madjin s’est laissé imprégner par les réminiscences de ses balades en bord de mer Méditerrannée. Elle crée ainsi un vaste florilège de nuances, de teintes de bleu pour offrir au regard un voyage immersif et sensoriel dans la couleur. De ces toiles se dégage une tranquille vitalité, une énergie sereine, une transparence dans la profondeur.

Tel le fameux oxymore clair-obscur, qui lui a inspiré le titre de son exposition Clair Azur, l’artiste joue sur la dualité de ses choix de couleur, déposées en épaisseur à la spatule, qui s’adoucissent au contact des variantes de bleu turquoise quasi transparentes.

Vernissage le 9 décembre à partir de 18 h au Domaine Coste Moynier

Adresse : 266 Mas de la Coste à Saint-Christol – Hérault