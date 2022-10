Elon Musk affirme que Twitter va revoir la vérification des comptes badgés

Quelques jours après avoir pris la tête de l’une des plateformes de médias sociaux les plus influentes au monde, Elon Musk annonce que twitter envisage de faire payer le cochage bleu tant convoité qui vérifie l’identité du titulaire de son compte. Selon une lettre d’information technique, les utilisateurs devront s’abonner à Twitter Blue pour 4,99 dollars par mois ou perdre leur badge “vérifié” si le projet est mis en œuvre.

Réorganisation payante chez Twitter

Twitter va réviser son processus de vérification des utilisateurs, a déclaré Elon Musk dans un tweet dimanche, quelques jours seulement après avoir pris la tête de l’une des plateformes de médias sociaux les plus influentes au monde.

“Tout le processus de vérification est en train d’être réorganisé en ce moment”, a déclaré Musk dans son tweet sans donner plus de détails.

Twitter envisage de faire payer l’encoche bleue tant convoitée

Twitter envisage de faire payer la très convoitée coche bleue qui permet de vérifier l’identité du titulaire de son compte, a rapporté dimanche la lettre d’information technologique Platformer, citant deux personnes au fait du dossier. Les utilisateurs devraient s’abonner à Twitter Blue à 4,99 dollars par mois ou perdre leur badge “vérifié” si le projet va de l’avant, selon le rapport.

Twitter Blue

Le PDG de Tesla Inc n’a pas pris de décision finale et le projet pourrait encore être abandonné, mais selon Platformer, il est probable que la vérification devienne une partie de Twitter Blue.

Par ailleurs, le média The Verge a rapporté dimanche que Twitter allait augmenter le prix de l’abonnement à Twitter Blue, qui vérifie également les utilisateurs, de 4,99 dollars par mois à 19,99 dollars par mois, citant une correspondance interne qu’il a vue.

Twitter Blue a été lancé en juin de l’année dernière en tant que premier service d’abonnement de la plateforme, qui offre un “accès exclusif à des fonctionnalités premium” sur la base d’un abonnement mensuel, y compris une option permettant de modifier les tweets.

Sondage participatif chez Twitter

La fonction de modification des tweets a également été mise à disposition au début du mois, après que Elon Musk a lancé un sondage sur Twitter en avril, demandant à ses millions d’abonnés s’ils souhaitaient un bouton de modification. Plus de 70 % d’entre eux avaient répondu par l’affirmative.



Musk a également demandé que les utilisateurs déconnectés qui visitent le site de Twitter soient redirigés vers la page Explore qui montre les tweets les plus courants, selon un rapport séparé de Verge dimanche citant des employés qui étaient familiers avec la question.

Contre une vingtaine de dollars par mois, Twitter Blue permettra à ses abonnés d’avoir leur compte vérifié. Il a été précisé que tout les comptes actuellement vérifié auront 90 jours pour passer à Twitter Blue avant de perdre leur encoche. Est-ce une nouvelle vision d’Elon Musk de prévoir ainsi une façon de rentabiliser un réseau social fraichement acquis après moultes péripéties d’annonces médiatiques ?



La question au final et que personne ne peut encore affirmer, combien de VIP et de personnes ne payeront pas ou plus pour avoir cette encoche tant convoitée par celles et ceux qui ne l’ont jamais eu ? Les personnes pas encore assez VIP, mais ayant assez d’argent pour se permettre de payer 240 dollars par mois, sauteront ils le pas afin que leurs comptes deviennent certifiés ? Affaire à suivre …

Rappelons que Elon Musk a lancé un premier ultimatum à ses employés : respecter son délai pour introduire une vérification payante sur Twitter ou faire ses valises et partir, et cela après avoir viré les anciens dirigeants de l’oiseau bleu.