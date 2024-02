La société ATOS du commissaire européen Thierry Breton est en chute libre à la bourse.

Atos : autopsie d’une faillite économique tellement française

La descente aux enfers continue pour Atos, l’ex-fleuron de l’informatique français dirigĂ© par Thierry Breton

Manque de Chance ou incompétence pour Atos ?

Ce qui arrive à Atos n’est pas le fait d’un manque de chance ou d’une incapacité technologique. La destruction de ce groupe de services numériques est d’abord le résultat d’incompétences, d’accès d’hybris divers et d’un sentiment d’impunité couvert par l’entre-soi de la Place de Paris.

Atos ne finit pas de payer les choix de Thierry Breton, son ancien PDG. On apprend que le groupe a ouvert un mandat ad hoc pour renégocier sa dette bancaire et obligataire de 3,65 mds €.

Atos … splendeur et misère d’une ex-pépite tricolore

➡️ ATOS … c’est 112.000 salariés et pour rappel Atos participe à la cybersécurité de nos centrales nucléaires et de notre défense.

❌ Un fleuron informatique… qui a loupé tous ses virages stratégiques, sous la houlette de Thierry Breton, lequel a pris la poudre d’escampette quand ça commençait à sentir le roussi et s’est réfugié, grâce à son réseau politique, à la Commission européenne (Commissaire au marché intérieur, sans rire).

❌ Edouard Philippe a fait de même, quittant en catimini le conseil d’administration d’Atos en mai 2023, sans que nul ne sache vraiment quel fut son apport réel à la société.

❌ Une société autrefois performante, pillée par les politiciens et qui laissera bientôt de nombreux salariés sur le carreau.

❌ Une sociĂ©tĂ© « partenaire informatique mondial du ComitĂ© International Olympique pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 », en charge de « l’accompagnement de la transformation numĂ©rique des Jeux » et « de la sĂ©curisation de l’infrastructure informatique ». Quand ça ne veut pas…

❌ Cette faillite programmée ressemble à la gestion chaotique de Bull, laquelle fut d’ailleurs rachetée par Atos après une gestion calamiteuse par, déjà , des politiciens incompétents et indélicats.

⭕️ Des personnages médiocres, au carnet d’adresses bien fourni (celui des Français en fait), qui, non seulement n’ont aucune idée de ce qu’est une entreprise, ne créent pas d’emplois, mais gèrent ensuite le pays et/ou se retrouvent à des postes politiques stratégiques en Europe, pour réaliser leurs catastrophes à plus grande échelle, dans le silence assourdissant des médias de masse quant aux vraies causes de ces désastres en chaîne.

➡️ NDLR : Excellente nouvelle pour l’avenir de l’Europe ! Et de comprendre que partout oĂą Thierry Breton passe, l’institution trĂ©passe ! Bull, Thomson, Orange, Atos, quel parcours !



L’entre soi des dirigeants et des administrateurs, la consanguinité des dirigeants issus des grandes écoles avec les banques et les administrations sont bien connus. Ça donne Atos, Alcatel, Pechiney etc…

C’est donc ça l’incompĂ©tence crasse caractĂ©risĂ©e d’une bonne gestion d’un politique pourri et incompĂ©tent. Bravo aux champions Thierry Breton et Edouard Philippe . L entre soi des seigneurs qui reproduisent dans le monde de l’entreprise ce qu’ils ont fait dans la haute fonction publique … mĂŞme mĂ©thode, mĂŞme rĂ©sultat.

Notre conseil … Ne JAMAIS mettre un seul de vos sous dans une sociĂ©tĂ© avec un politique dans son conseil d’administration, les seules qui en n’en n’ont pas, ont performĂ© de 40% en 4 ans …et de comprendre que L’UE c’est l’internationalisation des incompĂ©tents nationaux.



L’Etat Français et l’Europe gâtent tout ce qu’ils touchent: Atos, EDF, Ariane etc.

Et si leur but Ă©tait de saboter les sociĂ©tĂ©s, les Ă©tats, et tout ce qu’ils touchent ? On les traite d’incompĂ©tents … mais si c’Ă©tait le contraire tout en sachant qu’il est plus facile de dĂ©truire que de construire, bonifier. Pas besoin de beaucoup de compĂ©tences en dehors de manier le verbe non ?

Le mĂŞme Breton qui vient d’imposer aux RS un système de censure pour bâillonner ceux qui ne suivent pas sa doxa liberticide et qui seront immĂ©diatement qualifiĂ©s de haineux ou de dĂ©sinformateurs.

QUI EST THIERRY BRETON, le PDG D’ATPS ?

Thierry Breton, qui pour rappel veut interdire X (twitter) dans l’Union EuropĂ©enne

Allez hop hop hop, on vous ressort le Curriculum Vitæ de Thierry Breton (qui comme Ă son habitude n’hĂ©site pas Ă prendre le “Je” des autres),

– De 1993 Ă 1997, j’ai contribuĂ© Ă PRIVATISER BULL (la sociĂ©tĂ© ne s’en est pas remise)

– En 1997, j’ai pris la tĂŞte de THOMSON.(et ce fĂ»t l’agonie en Technicolor)



Pour rappel dès 2003, Thomson Ă©tait au bord du gouffre… La trĂ©sorerie Ă©tant remise Ă flots Ă coups d’argent public, Thierry Breton envisagea une fusion – qui Ă©chouera – avec le japonais NEC ..



📌 Résultat Quarante mille emplois détruits, près de 3 milliards de dettes : après l’avoir saigné à blanc, les princes de la finance ont achevé le démantèlement.

– En 2002 : patron de FranceTelecom !

Je prends 2,6 fois PLUS de salaire que mon prĂ©dĂ©cesseur…

– En 2005, me voilĂ ministre des Finances !

J’Ă©tais assorti Ă Raffarin, ce gĂ©nie…

– En Mai 2007 , je quitte le gouvernement et va aux USA pour ĂŞtre embauchĂ© par la branche Rothchild & Co…

– En 2009 : je prends la tĂŞte d’ATOS !

En 10 ans, je me prends 26 MILLIONS de salaire

Le cours de bourse dĂ©visse…

Je me tire juste Ă temps pour Bruxelles…

– 2019 : MACRON me nomme Ă Bruxelles !

Je prends des pouvoirs que je n’ai pas

J’introduis la CENSURE officielle des mĂ©dias

J’aide von der Leyen Ă saper l’agriculture et le nuclĂ©aire français, pour l’UKRAINE et l’Allemagne

Il ne faut pas oublier la généreuse concession des autoroutes françaises au privé avec un contrat pipé.

– Et pour 2024 ?

Puisque je le vaux bien, je serai probablement tête de liste MACRON aux Européennes !

Atos en chute libre après la dĂ©signation d’un mandataire ad hoc

Plus fort repli de l’indice SBF 120, Atos dĂ©visse de 14,93% Ă 3,34 euros, Ă l’ouverture de la sĂ©ance de ce lundi.Â

Le projet d’augmentation du capital, qui devait lui permettre de se relancer, vient d’ĂŞtre abandonnĂ©. Au dĂ©but de l’annĂ©e 2024, c’est donc une chute de 58 % en bourse qui touche la sociĂ©tĂ© avec une sanction qui a Ă©tĂ© immĂ©diate qui se rĂ©percute sur les marchĂ©s financiers. Une dĂ©gringolade scrutĂ©e de très près par l’État puisque qu’Atos est notamment responsable de la sĂ©curitĂ© informatique des Jeux olympiques.

CONCLUSION



Thierry Breton a ruiné Thomson et France Telecom

Il Ă©choue. RĂ©compense = ministre

Il échoue. Récompense = nommé PDG Atos.

Atos a une capitalisation boursière de € 320 ml

Il an mis la boite par terre, a louper le cloud computing et n’a fait que des acquisitions dans les pires sous segments IT services a marges a plat.

Il ruine Atos. Récompense = nommé commissaire européen

RĂ©compense : Breton est aujourd’hui Commissaire europĂ©en, en charge d’expliquer la tech Ă Elon Musk ou Google… et il ruine la France

Hallucinant de s’apercevoir que la presse française taise la responsabilitĂ© et l’incurie de Thierry Breton. ( encore un responsable non coupable)

Bon… ne soyons pas trop dur, car l’homme (Ă contrario d’Edouard Philippe) a quand mĂŞme une qualitĂ©, Ă savoir sa magnifique chevelure, qui devrait lui permettre de faire de la publicitĂ© pour les shampoings L’OrĂ©al. (Bon, c’est vrai l’autre il est du genre un peu dĂ©munie question cheveux) , Ă part ça, on ne voit pas trop quel genre de job, Breton pourrait assurer avec succès …

Voyons les choses du bon cĂ´tĂ© : c’est sĂ»rement une bonne chose que ce type bosse maintenant pour l’Europe. Avec un CV pareil, l’ UE n’en a plus pour longtemps.

QUE FAUT-IL COMPRENDRE DE CE CIRQUE ? Que l’on ne dit pas ce qui doit ĂŞtre dit et de voir une telle impunitĂ©. Un salariĂ© fait une faute grave = licenciement (et dans certains secteurs c’est black listĂ© du secteur) … En politique une faute grave = promotion !



Maintenant Breton travaille à torpiller l’Europe avec son obsession de la guerre.

NOTRE AVIS

Ă€ ce niveau d’incompĂ©tence, si rĂ©pĂ©tĂ©e, constante et partagĂ©e, on est en devoir de se poser la question de l’intentionnalitĂ©. Le saccage de la France, entamĂ© dès après le dĂ©cès de Charles De Gaulle, est une trahison opĂ©rĂ©e par une “Ă©lite” corrompue, au bĂ©nĂ©fice de la Haute Finance.

