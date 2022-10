Un virus pas si dangereux

L’âge médian des personnes officiellement décédées du coronavirus est de 84 ans, avec un âge moyen de 81 ans. L’espérance de vie en France est de 85,6 ans pour les femmes et de 79,7 ans pour les hommes. Les personnes de moins de 45 ans sont dans leur immense majorité (plus de 98%) épargnées. 38

La grande majorité des patients en réanimation a plus de 60 ans. Un fait qui n’a été admis par les médias que lorsque le gouvernement a cherché des arguments pour convaincre les personnes âgées de se faire vacciner. 39

Le taux de patients COVID-19 nouvellement hospitalisĂ©s par semaine et par classe d’âge selon la date d’admission, montre Ă©galement un risque d’aggravation proportionnel Ă l’âge.



« Beaucoup de gens pensent à tort que les choses sont simples, par exemple qu’une maladie est la conséquence d’un unique facteur, ce qui est très rare. La mortalité du Covid-19, à part chez les gens qui ont une très faible espérance de vie, est très faible. La quasi-totalité des personnes sont décédées pour la plupart avec des comorbidités sévères. » dixit le Professeur Didier Raoult, épidémiologiste et spécialiste des maladies infectieuses.

Une Ă©tude rapporte que les personnes obèses atteintes du Covid-19 risquent quatre fois plus d’en mourir, en particulier chez les hommes et les jeunes patients.40 HĂ©las, une autre Ă©tude rapporte que “le confinement, c’est aussi plus d’obĂ©sitĂ©”.41

Condition de santé

Les statistiques de Santé Publique France arrêtées au 6 novembre 2020

et rapportés sur CNEWS.42 Toutes ces informations sont simplement du factuel. Que des faits



90 % des patients en réanimation ont une comorbidité.

Moyenne d’âge des patients morts avec le Covid-19 en France : 81 ans.

Cette moyenne d’âge correspond à celle de de l’espérance de vie.



Un tiers des décès a eu lieu dans les Ehpads.

50 % des victimes avaient plus de 84 ans.

80 % des victimes avaient plus de 75 ans.

99,9 % des gens ont plus de 30 ans.



0,1 % ont moins de 20 ans, ce sont les fameux 28 morts sur 38.000 et surtout la majoritĂ© sont morts en rĂ©alitĂ© d’autres pathologies beaucoup plus graves. MĂŞme chez les plus de 90 ans, le taux de survie est de 80 %, un nonagĂ©naire a donc quatre chances sur cinq de s’en tirer.



83 % des gens en rĂ©animation sont en surpoids. Seuls 2 % des personnes dĂ©cĂ©dĂ©es Ă©taient âgĂ©es de moins de soixante ans et sans comorbiditĂ© connue » – explique le journaliste Pascal Praud qui sort souvent de sa rĂ©serve contrairement Ă ses collègues de la mĂŞme chaine, voire mĂŞmes d’autres mĂ©dias.

Et si, au lieu d’enfermer tout le monde, on confinait les seules personnes à risque ?

Après avoir dans un premier temps demandĂ© aux personnes les plus vulnĂ©rables et aux personnes âgĂ©es de rester confinĂ©es, le chef de l’État a rĂ©tro pĂ©dalĂ©, ne souhaitant finalement pas “de discrimination des personnes âgĂ©es ou fragiles” et appelant Ă la responsabilitĂ© individuelle. 43

Par contre, les jeunes en bonne santé doivent accepter un vaccin qui les expose à plus de risque d’effets secondaires que la maladie elle-même. Ils diminuent leurs propres défenses immunitaires avec des gestes barrières antisociaux. Ils doivent se confiner pour ne pas saturer les hôpitaux et cotiser pour des retraites auxquelles ils n’auront probablement jamais accès.

La solidarité entre générations ne fonctionne apparemment que dans un seul sens !

Le taux de contagiosité du SARS-CoV-2 a été estimé à 2,2 dans une étude publiée le 29janvier 2020 dans le New England Journal of Medicine.44 … Il est donc sensiblement similaire à celui du SRAS ou de la grippe saisonnière.45

SĂ©lection de Maladies – Source OMS

Une chance sur 20.000 de mourir du coronavirus

Le taux de mortalité du virus était au début de l’épidémie estimé autour de 3%.46 . Un mois plus tard, ce pourcentage a été revu à la baisse pour avoisiner les 0,08%. De même, le taux de létalité qui était de 6,8% est passé à 2,3%. On aurait, toutes classes d’âge confondues, une chance sur 20.000 de mourir du nouveau coronavirus en cas de contamination.47

Le SARS-CoV-2 se classe parmi les virus les moins dangereux de ces 50 dernières années. Il est encore moins dangereux et moins contagieux que son grand-frère, le SARS-CoV-1.

Covid-19 : taux de mortalité des virus majeurs des 50 dernières années





Le SARS-CoV-2 est un un virus faiblement mortel et de contagiosité modérée.48. Il ne fait même pas partie de la liste des maladies infectieuses à déclaration obligatoire.49

Comment lire le graphique Microboscope ci-dessous ?

Microboscope version Internationale





« La majoritĂ© des personnes atteintes de la COVID-19 ne ressentiront que des symptĂ´mes bĂ©nins ou modĂ©rĂ©s et guĂ©riront sans traitement particulier. » 50 – L’OMS.«



« Dans l’immense majoritĂ© des cas, le Covid-19 est sans danger, mais le virus peut avoir des consĂ©quences très graves, en particulier pour celles et ceux de nos compatriotes qui sont âgĂ©s ou affectĂ©s par des maladies chroniques comme le diabète, l’obĂ©sitĂ© ou le cancer. » 51 Emmanuel Macron, le 12 mars 2020.

Comparatif annuel des morts dans le monde entier





