Une crise sanitaire avec des hĂ´pitaux Ă bout de souffle

Olivier Véran nous rappelait fin octobre 2020 dans un tweet punch line que le Covid-19, c’est « 1 malade toutes les 2 secondes, 1 hospitalisation toutes les 30 secondes, 1 mort toutes les 4 minutes ».

Le Covid, c’est un mort toutes les 4 minutes Olivier Veran – Octobre 2020

Le narratif du gouvernement, une pure manipulation hypnotique

Ce genre de déclaration, qu’on entend tous les jours depuis le premier confinement, est une méthode de manipulation qui par l’emploi d’une technique hypnotique consiste, en rabâchant les chiffres avec des phrases chocs, à saturer notre capacité à comprendre le réel. On joue sur l’émotionnel en ne nous donnant pas le temps de comprendre et d’analyser toutes les données. On ne fait plus le lien entre le numérateur (nombre de morts), qui est une donnée concrète, et le dénominateur (nombre de personnes infectées), qui l’est beaucoup moins.

D’ou ces questions que certains se posent depuis le dĂ©but : Quelle est la charge virale ? Le taux de mortalitĂ© ? Le taux d’incidence ? Les tests sont-ils fiables ? Pourquoi les hĂ´pitaux sont-ils saturĂ©s ?

Crise sanitaire

« Le nombre de malades en rĂ©animation va encore augmenter mĂ©caniquement, quoi qu’on fasse »1 dixit JĂ©rĂ´me Salomon, directeur gĂ©nĂ©ral de la SantĂ©, le 28 octobre 2020.

Donc, le confinement, les couvre-feux et les mesures sanitaires ne servent Ă rien ? N’y avait-il vraiment rien Ă faire, comme augmenter le nombre de lits en rĂ©animation ? Si les cas augmentent, on dit que c’est dĂ» au relâchement des Français qui ne respectent pas les règles sanitaires. Mais, quand les hĂ´pitaux finiront par se vider, on dira que c’est grâce aux mesures sanitaires qui portent leurs fruits. Cherchez l’erreur.

C’est comme en matière de sécurité routière où, plutôt que d’avoir une politique de prévention et d’entretien des routes, on préfère tout miser sur les radars. Y aurait-il des intérêts privés derrière tout cela ?

Les hôpitaux n’ont pas attendu le coronavirus pour être submergés. Ils le sont tous les ans de Novembre à Mai et cela fait depuis des années que les personnels soignants tirent la sonnette d’alarme, dans l’indifférence et le mépris de la classe dirigeante.

Coupures de presse hĂ´pitaux – 2010-2018

« Je n’ai pas besoin de vĂ©rifier que la France soit prĂŞte, la France est prĂŞte, et elle est prĂŞte parce que nous avons un système de santĂ© extrĂŞmement solide. » 2 disait Olivier VĂ©ran, ministre de la VĂ©ritĂ©, le 18 fĂ©vrier 2020

D’après EuroMomo, un réseau de statistiques qui fait référence en matière de surveillance de la mortalité en Europe, deux pays, l’Espagne et l’Angleterre sont les seuls à avoir connu un pic épidémique comparable à la France. Pour nos voisins germaniques, c’est le calme plein. L’Allemagne et l’Autriche, avec 2 fois plus de lits par habitant qu’en France, n’ont quasiment pas eu de surmortalité cette année. 3

Covid : Surveillance de la mortalité en Europe,





Il y a une corrélation évidente entre le nombre de décès et le nombre de lits de soins intensifs par millier d’habitant dans chaque pays. 4

Capacité en lits de soins intensifs

Cent mille lits supprimés

Près de 100.000 lits ont été supprimés entre 1993 et 2018. 5

69.000 lits ont été supprimés ces 15 dernières années, dont 3.400 en 2019. 6

Sous Sarkozy : -46.500 lits. Sous Hollande : -17.500 lits. Et sous le premier quinquennat de Macron seulement – 4170 lits. Peut-on croire que ce prĂ©sident a de l’empathie pour ces concitoyens? Surement pas car ses prĂ©dĂ©cesseurs ne lui ayant laissĂ© que peu de marge de suppression pour appuyer sur la tĂŞte d’un système mĂ©dical que nos grands parents avaient rĂ©ussi Ă instaurer Ă coup de grèves, de manifestation, de refus de se soumettre Ă un système prĂ´nant que la mĂ©decine au final Ă©tait rĂ©servĂ© Ă une Ă©lite d’un monde jacobin.



Deux nombres pour comprendre ce qui s’est passĂ© en 40 ans



En 1980 : 731 lits pour 100.000 habitants. En 2020 : 378 lits pour 100.000 habitants.7 … En 40 ans, les capacités d’accueil ont été divisées par deux.

Lits hĂ´pitaux France

C’est cela la réalité dans nos hôpitaux, amis lecteurs, avec ces chiffres et ces informations vérifiées et sourcées, notre dossier montre la volonté évidente des politiciens de droite comme de gauche, de casser notre système hospitalier. Pourquoi ? A qui obéissent-ils ? Quels sont les causes ?

Les vrais causes de la crise sanitaire

Les 35 heures

Pour la Fédération hospitalière de France, le passage au 35 heures aurait profondément désorganisé l’hôpital. Faute de moyens et de candidats, cette réforme n’a en effet pas été suivie d’embauches, aboutissant à une pénurie de personnel dans la plupart des établissements. 8

RĂ©forme Bachelot

La réforme Bachelot (du nom de la ministre de la Santé du président Sarkozy), calant la gestion des hôpitaux sur les entreprises et en transformant les directeurs d’hôpitaux en managers, a fait disparaître la médecine hospitalière au profit d’une médecine mercantile.9

Tarification à l’activité

La T2A (tarification à l’activité) imposée par l’Union Européenne constitue maintenant le mode de financement unique des établissements publics et privés.10

Commission Européenne

La commission européenne a fait au moins 63 rappels aux États membres pour qu’ils réduisent leurs dépenses de santé.11

Elle a fait de l’hĂ´pital une “ entreprise de production de soins ” soumis Ă la rentabilitĂ© au moindre coĂ»t.12

Destruction de notre système de SantĂ© par l’Europe

Devons-nous en conclure que la destruction de notre système de santé est voulue et organisée par l’Union européenne ? Tout le porte à le croire surtout quand on découvre qui est à la tête de cette destruction.

Mise en place en 2004 par Jean Castex, alors Directeur de l’Hospitalisation et de l’Offre de Soins au ministère de la SantĂ©, cette rĂ©forme pousse Ă la fermeture des services de soins et des maternitĂ©s n’atteignant pas le “seuil de rentabilité”. 13. DĂ©sormais, selon le ministère de la SantĂ©, le taux idĂ©al d’occupation des lits est de 95 % en mĂ©decine et en chirurgie.14

La conséquence de ce mécanisme pervers est que chaque fois que l’activité diminue, en général à la sortie de l’hiver, on supprime des lits vacants. Les hôpitaux travaillent de fait en flux tendu, doivent trier les patients et n’ont plus aucune résilience pour faire face à des épidémies.



« Il n’est pas possible de rĂ©aliser d’importantes Ă©conomies Ă court terme sans ralentir considĂ©rablement la croissance des dĂ©penses de sĂ©curitĂ© sociale, qui reprĂ©sentent plus de la moitiĂ© des dĂ©penses publiques. La France s’est fixĂ© des objectifs ambitieux pour 2016 et 2017 afin de limiter la croissance des dĂ©penses de santĂ©. Ces objectifs pourraient ĂŞtre complĂ©tĂ©s par des efforts supplĂ©mentaires visant Ă identifier des gains d’efficacitĂ© sur le moyen Ă long terme.»

15 Recommandation du Conseil de l’UE du 12 juillet 2016.

La France, mondialement réputée pour son système de santé il n’y a encore pas si longtemps, a été en seulement quelques années reléguée à la 11ème place

En 2015, un plan opérationnel sur 3 ans intitulé “Kit de déploiement régional du plan Ondam à destination des ARS” a été distribué de manière confidentielle aux directeurs des agences régionales de santé. Comportant des tableaux indicateurs de performance, il instaure une logique comptable avec des objectifs d’économie par des restrictions budgétaires.16





Mais où passe donc l’argent du contribuable ?

L’application StopCovid, qui n’a servi strictement à rien, a coûté au contribuable entre 200.000 et 300.000 euros par mois en frais de fonctionnement.17

D’abord présentée comme ayant été réalisée à titre gratuit par des entreprises privées, le coût global a été estimé à 6,5 millions d’euros. Le développement de l’application n’ayant pas fait l’objet d’un appel d’offre,l’association Anticor a porté plainte contre Olivier Véran pour délit de favoritisme. 18

20 millions d’euros ont été dépensés en 2020 en LBD40 et grenades lacrymogènes en 2019 pour se préparer à la révolte sociale.19

2 milliards d’euros de subvention ont été débloqués en 2020 pour aider les organes de propagande de l’État que sont la presse et les médias. 20

2,8 millions d’euros ont été accordés à des spécialistes de la veille sur les réseaux, afin de surveiller le ressenti des Français sur les actions gouvernementales. 21

26 millions d’euros ont été dilapidés dans des sondages d’opinion rien qu’en octobre, ce qui représente 184 % du budget initialement prévu pour le service d’information du gouvernement (SIG) pour l’année 2020. 22

Des sondages destinés à la fois à aider le gouvernement à orienter sa politique publique, mais aussi à convaincre les Français d’accepter sa politique. Dans la nuit du 17 avril 2020, 20 milliards d’euros ont été donnés par le gouvernement à de grandes entreprises polluantes, sans contrepartie écologique ou sociale. 23

Rappelons au passage qu’il y a 48 000 morts par an en France Ă cause de la pollution de l’air. 24

Le cabinet de conseil américain McKinsey, mandaté par le ministère de la Santé pour l’accompagner dans sa stratégie vaccinale, nous coûte 2 millions d’euros par mois. 25

15 milliards d’euros d’aides aux entreprises sont dĂ©pensĂ©s par mois de confinement, qui vont allonger la dette pour des dĂ©cennies. 26

Après avoir été gavé d’argent public par les mesures de soutien dans le cadre de la crise sanitaire, le CAC40 va distribuer 51 milliards d’euros à ses actionnaires en 2021, soit une hausse de 22% de dividendes par rapport à l’an dernier. 27

Le coût du contrôle du pass sanitaire dans les hôpitaux, qui implique d’embaucher des agents de sécurité, a officiellement été évalué à 60 millions d’euros par mois. 28

Pognon de dingue

Pour reprendre l’expression du prĂ©sident Macron, chacun peut s’apercevoir que l’on met ” un pognon de dingue ” dans des entreprises, dans de la propagande d’Ă©tat et la rĂ©pression. La question est tout simple, n’aurait-il pas mieux valu placer ce pognon de dingue dans une vĂ©ritable prĂ©vention pour les personnes

vulnĂ©rables et pour l’hĂ´pital public ?

Les services de Santé publique ne manquent en fait pas de moyens, la France étant le pays d’Europe où les dépenses de santé sont les plus élevées, mais ils sont étouffés par une bureaucratie inefficace et très coûteuse. 29

Organigramme des services de SantĂ© Publique – SchĂ©ma des administrations de santĂ©

Ce ne sont ainsi pas moins de 405.600 personnes, soit 34% du personnel hospitalier, qui vaquent à des occupations autres que médicales. 30

Taux du personnel dans les hôpitaux autre que médical ou paramédical

MalgrĂ© la promesse du gouvernement en juin 2020 d’un plan massif pour l’hĂ´pital 31, – le dogme de la suppression de lits a continuĂ© en 2020, en pleine crise sanitaire. 32



« Rien n’a changĂ©. Les projets se poursuivent comme avant, alors que la crise a bien montrĂ© que ce n’était plus possible. » – Christophe Prudhomme, de la CGT SantĂ©. 33

Les dirigeants de l’Assistance Publique HĂ´pitaux de Paris (AP-HP) ont indiquĂ© lors d’une confĂ©rence de presse avoir dĂ©cidĂ© un “arrĂŞt temporaire” des urgences de l’HĂ´tel-Dieu pour ouvrir des lits de soins critiques dans un Ă©tablissement voisin, une dĂ©cision qui ne fait pas l’unanimitĂ© chez le personnel soignant.34



À la manifestation contre la fermeture des urgences de l’hôpital Hôtel-Dieu, les forces de l’ordre ont relevé les identités des manifestants et annoncé des verbalisations pour leur rassemblement. 35



En marge de la manifestation du 17 juin 2020, une infirmière asthmatique a été violemment interpellée par les forces de l’ordre. 36

Et en Outremer

Guyane : Avec seulement 30% de vaccination 2 doses, la Guyane n’a plus eu de décès du au Covi-19 depuis mars 2022, soit quasiment 6 mois…

Guadeloupe : ExtrĂŞmement peu vaccinĂ©e (26% de 3 ème doses) et en pĂ©riode hivernale, la Guadeloupe a une mortalitĂ© Covid extrĂŞmement basse malgrĂ© la ” circulation” virale due aussi Ă l’afflux de touristes vaccinĂ©s qui Ă©goĂŻstement sont venus contaminer les Ă®les. Et ce en toutes impunitĂ©, car injectĂ©s avec un vaccin dĂ©ficient (certains diront de merde) qui ne protège pas ou beaucoup moins que prĂ©vu, voire qui favorise la transmission.

Si ces territoire d’outre mer ont Ă©tĂ© touchĂ©es par le covid, la surmortalitĂ© de juillet 2021 Ă©tait bien du Ă un dĂ©ficit en infrastructures et matĂ©riels et non Ă la non vaccination.

France Info : y a-t-il eu vraiment 1800 lits fermĂ©s …?

❌ Dans un article “ Vrai ou fake ” du 24 juin 2021 intitulé “ Y a-t-il vraiment eu 1 800 lits fermés ou supprimés dans les hôpitaux publics au premier trimestre de 2021 ?”, France Info expliquait qu’il s’agissait en fait d’une erreur de recensement corrigée depuis et que le décompte portait sur une période de 15 mois.

“ Une erreur qui change l’interprĂ©tation ”, selon le mĂ©dia national.

La suppression de lits a continue en 2020



âś… Trois mois plus tard, après la publication le 29 septembre d’une Ă©tude du ministère de la SantĂ©, ce mĂŞme mĂ©dia titrait : “HĂ´pital : plus de 5 700 lits ont Ă©tĂ© supprimĂ©s en 2020”. 37

Ne pas mordre la main de celui qui te nourrit

Cela montre en Ă©vidence que certains mĂ©dias aux ordres de l’ExĂ©cutif ne peuvent plus ĂŞtre indĂ©pendants. Et de se rappeler le fameux dicton qui nous explique que l’on ne trahis pas celui ou celle qui t’aide … bref que l’on ne mord pas la main qui te nourri.

L’Ă©tat protĂ©gera et accompagnera

Concluons ce premier chapitre par la dernière phrase du tweet d’Olivier VĂ©ran ” Soyons solidaires. L’État protĂ©gera, et accompagnera. ”

Dans le cercueil diront certains mauvaises langues … Si vraiment l’Ă©tat voudrait nous protĂ©ger, ne devrait il pas s’y prendre autrement?

Car pour le moment en guise d’accompagnement, c’est plutĂ´t dans la dĂ©chĂ©ance de nos services hospitaliers que l’Ă©tat, le prĂ©sident Macron et les membres des gouvernements Philippe et Castex, nous entrainent vers le bas, mais toujours avec cette question au final, au profit de qui ? De quels amis et proches des membres du gouvernement ?





Toute la question est lĂ ! Au profit de qui ?







Les sources ci-dessous prouvant l’ensemble de ces Ă©crits

Cet article vous a plu?​

Il a pourtant un coût : 50 € en moyenne. Il faut compter 100 € pour un portrait,

500 € pour une infographie, 800 € pour une vidéo.



Nous dépendons de nos lecteurs, soutenez-nous !

Et si vous avez choisi de refuser les cookies, c’est pas cool pour nos pubs …



Merci par avance de les accepter, car la publicité locale ciblée est un moyen de soutenir le travail de notre rédaction qui s’engage à vous proposer au fil des rubriques et des enquêtes, une information de qualité, libre et sans censure.



En acceptant les cookies, vous pourrez accĂ©der Ă certains contenus rĂ©servĂ©s et d’autres fonctionnalitĂ©s que propose notre site, tout en nous aidant.