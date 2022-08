Si la propreté en ville est géré par les services des mairies et de la voirie en règle générale, il n’en reste pas moins que à la base, cela reste l’affaire de tous … mais surtout l’affaire de chacun.

La propreté dans la cité de Sommières

A travers un projet éco-responsable lancé par le maire de Sommières, mené de main de maitre par l’illustrateur Raphaël Rispal (Rafart) et des enfants de 9 à 19 ans pour la réalisation des dessins, les poubelles de la ville se retrouvent graphées et décorées au cœur de sa boutique pour une sensibilisation à la propreté.

Des poubelles customisées et des nouvelles pancartes de rues à Sommières

Raphaël Rispal aka Rafart, qui a pignon sur rue dans la rue principal du centre historique, a respecté l’imagination des jeunes qui ont laissé libre cours à leur créativité pour l’illustration des dessins sur plusieurs thèmes et les a accompagnés jusqu’à l’aboutissement final du décorum des poubelles de la ville.

L’objectif final pour ces jeunes artistes étant d’embellir la ville, tout en faisant passer le message de propreté intra-muros.



Lors de notre interview, nous avons pu découvrir les méthodes de dessin à la peinture acrylique pour la réalisation des panneaux de rues en présence d’Anja Jacob une jeune collégienne de Sommières, mordu de dessin et de manga à l’avenir artistique prometteur.

Rafart : un illustrateur engagé au cœur de Sommières

A travers cette volonté de lancer un élan éco-responsable pour la propreté de la part de la municipalité, ce reportage met en avant non seulement un illustrateur de la ville de Sommières, très content d’apporter sa touche et son aide au bien-être de sa ville, mais permet également de découvrir son lieu de travail, ses techniques de dessins, son matériel, et surtout l’ambiance lorsque des passants franchissent le seuil de son atelier … unique en son genre.

Et oui ! samedi matin, jour de marché à Sommières, trônant sur la table de travail, le rosé et le saucisson étaient offerts à celles et ceux qui avait un petit creux chez Rafart … avant d’aller se restaurer dans les nombreux restaurants de la cité.

Pierre Martinez, Maire de Sommières est à l’initiative du nouveau projet éco-responsable sur la propreté au cœur de la cité médiévale

Le Maire de Sommières attentif au bien-être et à la propreté

Comme le souligne Pierre Martinez, le maire de Sommières, la propreté d’un ville reste l’affaire de tous, mais également l’affaire de chacun. L’éducation est un gage de savoir vivre et de bien vivre ensemble, tout comme le respect de l’autre en commençant par utiliser des poubelles mis à disposition plutôt que de laisser à terre, ou jeter des cigarettes et des papiers sur le sol …

Et de préciser que punir ceux qui salissent et qui font preuve d’incivilité seront systématiquement verbalisés grâce au système de surveillance vidéo installé en ville depuis quelques années. Et de comprendre, précise le maire de la ville, que la verbalisation reste le seul moyen répressif de nos jours pour faire respecter les lois en vigueur sur l’incivisme d’une petite partie d’habitants au coeur de la Cité Médiévale, ne respectant jamais les usages quotidiens de la propreté, du respect de l’autre et de la vie en commun dans les ruelles étroites d’une petite ville de caractère comme Sommières.

Remerciements à Raphaël Rispal sur son accueil, sa patience à notre égard suite à nos nombreuses questions, mais aussi à l’équipe du restaurant La Farandole au cœur de Sommières pour l’accueil en terrasse lors de nos interviews.

Cet article vous a plu ?​

Il a pourtant un coût : 50 € en moyenne. Il faut compter 100 € pour un portrait,

500 € pour une infographie, 800 € pour une vidéo.



Nous dépendons de nos lecteurs, soutenez-nous !