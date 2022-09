Parution ce mercredi 15 Septembre 2022 chez l’Ă©diteur Robert Laffont de “La santĂ© en bande organisĂ©e“, fruit de plusieurs annĂ©es d’enquĂŞte : De l’affaire du sang contaminĂ© jusqu’au scandale Raoult, ce livre dĂ©voile, de l’intĂ©rieur, l’agence française du mĂ©dicament.

Le Pr Christian Riché sort de l’ombre et révèle qu’il a été, pendant 11 ans, l’une des sources du Figaro notamment pour le Mediator. (C’est lui le fameux « Mr Rungis ».)

La santé malmenée en France depuis des années

Ancien président de la commission nationale de pharmacovigilance, ancien membre de la commission d’autorisation de mise sur le marché, Christian Riché raconte l’agence, véritable usine à gaz avec toutes ses petites et grandes compromissions. Il raconte comment il a aidé le Dr Irène Frachon dans son combat pour faire interdire le Mediator et comment l’agence a, pour le moins, maltraité la pneumologue.

Christian RichĂ© raconte comment une responsable de l’autoritĂ© de contrĂ´le lui a demandĂ© de modifier un rapport… pour qu’un laboratoire puisse mettre sur le marchĂ© europĂ©en un mĂ©dicament alors en phase de dĂ©veloppement et responsable de morts inexpliquĂ©es. Il raconte comment un expert de l’agence – qui sera plus tard jugĂ© dans l’affaire Mediator – l’a sollicitĂ© pour retarder l’interdiction … d’un herbicide toxique.

Du sang contaminĂ© au mĂ©diator, la santĂ© au coeur d’un livre choc

Le Pr RichĂ© n’Ă©tait pas le seul : Cinq autres sources (membres ou salariĂ©es) dĂ©taillent elles aussi les dysfonctionnements de l’agence française. Notamment la proposition de la directrice scientifique d’organiser un pèlerinage sur la tombe du père de l’homĂ©opathie au Père Lachaise. Mais aussi les atermoiements face Ă Raoult, n’assurant pas la sĂ©curitĂ© des patients.

Un salarié résume : « L’avenir de l’agence se résume à son inefficacité et à son incapacité à protéger la santé publique en France, il s’agit d’une catastrophe et d’une omerta nationales ».

Enfin, il n’aurait pas été juste de parler des coulisses de l’agence française du médicament sans parler des coulisses de la presse. Plongée au cœur de la rédaction du Figaro, période Mediator avec Mougeotte et Nicolas Sarkozy.

La faillite d’une agence qui ne répond plus à sa mission à savoir assurer la sécurité de nos concitoyens en matière de médicaments, pressions, intimidations, barbouzeries, menaces, ce livre raconte tout.

NDLR : On peut se poser quelques questions quand Ă la sortie d’un tel ouvrage sur la santĂ© en France, quelques jours après le torchon d’Olivier Veran.



Ce livre La santé en bande organisée dévoile-t-il également la corruption systémique exercée dans ces agences nationales ? Le Prof. donne-t-il des noms de responsables , politiques ou autres ?

Réponse … Oui

ça va clasher sous peu et l’on risque prochainement d’en parler sur certains mĂ©dias libres comme Tv Languedoc, car forcĂ©ment les mĂ©dias mainstream vont surtout parler du livre de l’ancien ministre qui fait un mea culpa sur la gestion des masques … et qui est capable d’Ă©crire un livre pendant la crise sanitaire alors que les français se meurent dans les hĂ´pitaux et dans les Ă©tablissements d’hĂ©bergement pour personnes âgĂ©es dĂ©pendantes Ă coup de Rivotril ….



De qui se moque t-on ?