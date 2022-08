L’ENSEIGNE LIDL EST-ELLE PLUS VERTE ? S’il y a bien un évènement qui va changer la vie pour de nombreux consommateurs de Sommières et des environs, c’est bien la réouverture du nouveau centre commercial Lidl qui prône quelques gestes éco-responsables et respectueux de l’environnement.

Eléments de réponse dans notre article.

Façade extérieure du nouveau supermarché Lidl de Sommières

Un Lidl plein à craquer de clients

Fermé depuis plusieurs mois pour cause de modernisation, obligeant les clients de la marque à se diriger vers d’autres enseignes concurrentes de la grande distribution, ce matin du 3 Aout 2022, le parking du nouveau Lidl dans la bourgade médiévale de Sommières était plein à craquer.

De nombreuses personnes ne voulant plus faire 15 km de route pour rester fidèle aux produits de la grande distribution allemande, se sont empressé ce matin d’être les premiers clients dans le magasin dès son ouverture. Au vu de la flambée des prix du carburant et de la non mise en place de la TIPP, on peut les comprendre.

Grand bien en a pris à tous ces clients d’être présents un peu plus tôt que d’habitude, car une heure après l’ouverture de 8h30, plus aucune place de stationnement ne fût disponible sur le parking. Ce qui sous entend que le centre commercial était bondé par la clientèle.

Equipements écologiques au cœur du parking

Accueillant un peu plus de 130 places dont 6 places handicapées, le nouveau parking refait à neuf offre la possibilité aux clients de recharger leurs voitures électriques pendant leurs courses … (à leur charge forcément).



Une manière utile pour la clientèle de refaire le plein de manière double, tant pour les courses que pour son moyen de locomotion. Un nouveau paradigme au final pour la marque allemande d’attirer la clientèle vers son enseigne de grande distribution, tout en prônant quelques gestes éco-responsables.

12 places de parking équipées de prises électriques au Lidl de Sommières

Ce ne sont pas moins de 12 places équipées de prises électriques (dont une spéciale pour les voitures Tesla) qui permettront aux consommateurs de repartir regonflés à block. Reste à savoir à quel prix? Le prix du kilowatt sera t-il plus cher qu’à la maison? Aucune information disponible à ce jour ne fuite …

L’enseigne Lidl mise sur le rechargement des véhicules électriques de ses clients.

Deux types de bornes électriques sont disponibles sur le parking de Lidl Sommières.

Manque flagrant d’ombre sur le parking

Manque d’ombre sur le parking : Si le nouveau parking se retrouve pourvu d’un éclairage nouveau grâce à des panneaux solaires implantés directement sur les candélabres, une dizaine d’arbres encore trop petits se trouvent désormais plantés au milieu des places de stationnement.

A noter que le parking refait sur un bitume flambant neuf était décoré par une nouvelle signalétique à double sens de circulation au sol que personne ne respectait ce matin. Une signalisation à contre sens qui promet de futurs accidents vu le bazar des voitures ce matin.

Les quelques anciens arbres bordant le fond du parking face au champs n’ont pas survécu au réaménagement des travaux. Dommage pour une enseigne qui caresse la fibre verte dans sa communication et ne garde pas le végétal existant. Espérons que le système d’arrosage automatique sera prévu pour ces nouveaux arbres plantés au milieu des voitures, car il est coutume de constater que ce n’est pas toujours le cas dans la grande distribution.

Parking interdit aux camions hauts et aux squatteurs

A noter dès l’entrée de l’enceinte commerciale, la présence de deux énormes poteaux métalliques, des drôles de règles creuses de 6 à 8 mètres de haut reliées de chaque coté par une barre horizontale coulissante de haut en bas, délimitant l’entrée du centre commercial.

Suite à certains excès, l’entrée du parking sera restreint pour certains véhicules hors normes



Un dispositif qui sans nul doute empêchera l’entrée en hauteur de certains touristes se déplaçant en très gros mobile home, voire des camions personnels (” légèrement “pourris ) appartenant à des roulards et autres auto-caristes en quête de parking gratuit pour la nuit, ou voulant squatter gracieusement aux heures perdues des week-ends, le parking privé du centre commercial.



Ce système de fermeture comme une barrière pourra ainsi se mouvoir verticalement de haut en bas pour ne laisser passer que les semi remorques du groupe Lidl apportant le réapprovisionnement des marchandises, mais aussi fermer complètement le parking le dimanche pour éviter des vidanges sauvages, des trafics en tout genre ou des rodéos comme on en voit dans les banlieues des grandes villes.

Relooking extérieur pour Lidl

Nouveau look pour le Lidl de Sommières

De part son nouveau design extérieur, le supermarché Lidl de Sommières bénéficie aujourd’hui d’une très grande luminosité grâce à une grande façade vitrée.



Un sas d’entrée double (commun aux entrées comme aux sorties) vous permet désormais de bénéficier de quatre espaces de tri pour vos emballages ( plastiques, piles, carton etc), au lieu de les emporter chez vous et cela tout en restant au sec en hiver dans ce sas d’entrée, mais également au frais en été.

Une démarche verte qui change de braquet en terme de positionnement respectueuse de l’environnement pour cette enseigne de proximité grandissante qui cherche à s’inscrire dans une démarche éco-responsable.

Cadeau de bienvenue et cohue dans les allées de Lidl Sommières

Si à l’entrée, un cadeau de bienvenue était offert à chaque client par une des membres du personnel souriante comme à son habitude, (un sac noir avec le nom Lidl en doré), la valse de clients pressés et surtout des caddies se bousculant allègrement étaient de retour au croisement des allées du centre commercial provoquant un certain bazar dès la première demie heure d’ouverture, nous faisant même penser un jour de chassé croisé sur l’A9.



Du premier coup d’oeil et même sans un double décimètre, il est facile de constater que les allées entre les rayons sont moins larges qu’avant, privilégiant la surface des linéaires de vente aux passages des caddies.

Des allées qui ont diminuées en largeur

Et oui, rentabilité oblige vous diront les actionnaires, mais il suffit d’observer un caddie abandonné par un client pour voir de suite un bouchon se former. Impressionnant phénomène de concentration d’humour ce matin où certains clients ne pouvant passer à cause d’un caddie obstruant le passage; ne se sont pas gêné à pousser ce même caddie sur plus de 6 m, créant certains éclats de voix du style … ” mais il est ou mon caddie … “. Moment cocasse.

Rayons remplis au max pour la réouverture de Lidl

Des rayonnages hyper chargés en hauteur pour la réouverture du magasin de Sommières. Jamais nous n’avions vu autant de rayons complets, surtout celui des papiers toilettes, mais également le rayon des condiments concernant l’huile, la mayonnaise et moutarde qui ont fait défaut suite au conflit ukrainien.

Jamais au bout du rouleau chez Lidl Sommières

Et de comprendre qu’à la vue de ces rayons se vidant en quelques minutes, le syndrome de la pénurie alimentaire est toujours présent dans la tête des consommateurs, suite à ce qu’ils ont vécu durant la pandémie du Covid-19 et aux restrictions et autres incuries du gouvernement Castex-Macron.

Sommières : Découverte intramuros du nouvel agencement du Lidl

Déambulation entre rayons

Quand on analyse le nouvel agencement au cours de notre première visite, nous sommes toujours surpris de voir que le rayon boisson se trouvent à l’approche des caisses contre le mur des stocks et non à l’entrée du magasin, permettant d’éviter aux clients le maniement des déplacements des sacs pour prendre des packs d’eau. Une hérésie pour celles et ceux qui désirent prendre plusieurs packs d’eau.

Dès l’entrée du magasin, les clients arrivent directement sur les fruits et légumes juste à coté du nouveau point chaud

En interrogeant un des responsables Lidl présents pour l’ouverture, celui-ci nous a répondu que la marque privilégiait le premier contact des aliments frais (pain et légumes) dès l’arrivée dans leurs centres commerciaux, mais de préciser cependant que tout dépendait finalement de la surface au sol, car certains centres commerciaux lidl proposent toujours les boissons près de l’entrée.

Nouvel espace cuisson des pains

Une amélioration est visible dès que l’on entre dans ce nouveau magasin. Le point chaud des pains spéciaux, les baguettes et certaines viennoiseries sont accessibles de suite dès l’entrée sur la gauche en entrant. Plus besoin d’aller au fond du magasin. De cette manière, on peut acheter vite quelques légumes un peu de pain et ressortir aussi vite que l’on est rentré en passant par les nouvelles caisses quick achat …



D’avoir élargi le bâtiment pour créer l’espace point chaud, et en récupérant l’ancien espace de cuisson, cela a permis de rallonger le magasin en installant toute la partie réfrigérée dans le fond du magasin, loin des vitres d’entrées. Le must en terme de question préservation du froid tout en favorisant l’achat rapide pour les clients pressés dès l’entrée du magasin.

Vue intérieure sur le point chaud du nouveau Lidl à Sommières

Deux nouveaux types de caisses rapides

A noter enfin l’apparition de deux nouvelles caisses dites ” mobiles ” sans tapis, réservées uniquement pour l’achat rapide de quelques articles. Ces caisses ne sont pas prévues pour des caddies familiaux. Une bonne chose qui se relèvera bien pratique pour celles et ceux qui n’achètent que quelques articles sans devoir attendre leur passage en caisse, derrière un ou deux clients et leurs caddies remplis à ras bord.

Proches de la sortie, deux nouvelles caisses de type Quick Achat, sans tapis pour uniquement des petites courses rapides.



LE SAVIEZ VOUS ? A noter que si deux clients attendent au tapis roulant derrière un client en cours de passage, le personnel des caisses a obligation d’ouvrir une autre caisse et d’appeler un caissier en urgence, pour limiter le temps au caisse. Telle est la norme du respect et de l’attente minimale pour la clientèle chez Lidl. Ce qui n’est pas le cas dans les enseignes de la marque Intermarché, sans doute manque t-il de mousquetaires dans la distribution ?…



Et oui nous sommes taquins et on aime ça …

Communication Web : un mauvais point

Question internet pour les fêlés du code informatique que nous sommes, même si physiquement le supermarché Lidl de Sommières ce matin était ouvert, Google continue de le signaler fermé … Cherchez l’erreur ! De quoi désorienter le consommateur branché sur l’internet, qui pourtant croisé un porteur de tracts dans les rues de la cité médiévale gardoise annonçant l’ouverture prochaine dudit centre commercial.

Un mauvais point pour les développeurs et autres community managers du site web de la marque allemande qui aurait pu anticiper l’ouverture et du coup, faire le nettoyage des infos Google quelques jours auparavant, apportant une correction. Ce soir l’information n’a toujours pas changé …



Conclusion : Nul doute que les consommateurs seront content de retrouver leur centre commercial rénové à Sommières sur la route d’Uzès toujours à la même adresse au 2 bis rue Raoul Gaussen, et ainsi de ne plus se rendre sur les communes de Quissac, Lunel ou Milhaud sur la nationale 113 en direction de Nimes (ce dernier endroit avec tapis roulant pour caddies est l’un des plus modernes et un des plus grands en terme d’agencement de magasin dans notre région).

Par contre : Nous vous déconseillons de faire vos courses sur le Lidl de la commune de Langlade dans la Vaunage. Un magasin qu’il faut fuir tellement l’accueil des caissières et leurs réflexions désobligeantes envers la clientèle est choquant. A croire que l’on les emmerde et que les retraités les font ch… , vu les réflexions que l’on subie au passage en caisse … pas d’autre choix que d’utiliser la grossièreté dans notre article pour parler de ce binôme de caissières vulgaires qui mettent à mal du coup, la réputation de l’enseigne.

Economie : Lidl progresse en part de marché

Du gadget en provenance de Chine, aux nouveautés des produits laitiers, la marque s’étend de plus en plus vers une qualité, bien loin des produits de leur début de discounter mal fagoté laissant à l’époque les cartons d’emballages dans les vitrines réfrigérées.

En effet, la Marque Lidl a pris des parts de marché se positionnant à la 5 ème place des supermarchés de la grande distribution alimentaire, devançant même la Marque Auchan comme l’indique le panéliste Kantar qui précise que la marque Allemande ” se démarque de ses concurrents” avec un gain de 0,4 point en juin 2022, avec une part de marché de plus de 8 %.

Inflation en grande consommation

Comme le précise Kantar, cette progression s’explique “par le nombre plus important de clients (+784 000 foyers) et un niveau de visites en magasin qui reste stable. Les chiffres sont moins bons pour les autres enseignes. Auchan perd 0,2 point (8,9% de part de marché), tandis que le groupement Les Mousquetaires (Intermarché) et le groupe Casino perdent 0,1 point chacun (15,7% et 7%).

Lidl moins cher que ses concurrents

De comprendre que l’enseigne profite aussi du contexte inflationniste que nous imposent les gouvernements de ce monde économique : + 3,57% en mai et + 4,37% en juin sur les Produit de grande consommation et produits de Frais Libre Service selon le sondage NielsenIQ.

Car derrière ces chiffres il faut comprendre que les Français ont placé Lidl numéro un des enseignes qui améliorent leur pouvoir d’achat selon une étude OpinionWay , boudant les enseignes locales intermarchés qui restent bien plus chers au final. Derrière, le groupement des Mousquetaires perd 0,1 pt tandis que le groupement U stagne à 11,2% alors qu’Auchan et Casino sont en net recul de 0,2 et 0,1 point.

Médias et Communication en progression pour Lidl

A noter que cette croissance est surement portée en partie par la hausse des investissements média (+21%) et par la plus forte visibilité en prospectus”.

Car la pub papier ça y va … et pas doucemanette lucette, mais à fond les manettes la pub dans les boites aux lettres. On ne parlera pas non plus des pubs télévisuelles à répétition avec la voix reconnaissable de l’excellente Céline Montsarra, qui depuis 2014, vante sur le petit écran, les produits de la marque Lidl. Ce qu’elle fait très bien d’ailleurs.

Céline Montsarra, une actrice qui double Julia Roberts dans Erin Brokovich, Pretty Woman, Coup de Foudre à Nothing Hill, Oceans Eleven, hook mais aussi Léa Thompson dans retour vers le Futur, Heat, Courtney Cox dans la série des films Scream, Indiana Jones et la Dernière Croisade, La schtroumpfette on en passe et des meilleures … comme une des femmes dans les experts Manhattan ou un certain animal dans le monde de Nemo. ( à propos petite devinette de quel animal s’agit il dans le monde de Nemo? )

Certaines personnes reprennent leur place pour faire la manche …

Oui c’est sûr, la qualité des produits lidl s’est amélioré au fil des années, comme également la qualité de leur communication. Et cela, les consommateurs ne se sont pas trompés. Comme quoi il y a du mieux même dans cette grande distribution qui peut broyer les plus petits commerçants intramuros, loin des producteurs locaux dont nous plébiscitons toujours leurs actions dans notre bassin de vie Sommièrois !



Et de comprendre au final, que les autres enseignes locales de la grande distribution font grise mine, même en pleine canicule. Pendant que certains reprennent leurs places sur l’espace publique à l’entrée du centre commercial.





INFOS PRATIQUES

Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi de 8h30 à 20h00 – le dimanche de 8h00 à 12h30.

Services : Point chaud de pains et de viennoiseries frais cuits sur place toute la journée (50 produits).



A savoir que l’enseigne propose un assortiment sélectionné de produits avec près de 90% de marques de distributeur, 72% de produits made in France et un prix unique dans l’ensemble de ses supermarchés.



Photos additionnelles : Jean-Claude Baillard