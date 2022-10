Le saviez-vous ? : Le gaz et le pétrole avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine est un problème, mais il n’est rien a coté du gaz néon … sans lui pas de technologie de pointe. Et comme d’habitude, les médias mainstream en France ne vous parleront pas du nerf de la guerre qui finalement n’est pas le blé, contrairement à ce que veut faire croire l’exécutif Français, mais bel et bien un gaz répondant au nom de néon.



Mais saviez-vous que l’Ukraine est le premier producteur mondial de gaz noble tel que le néon (1) et le krypton (oui ça existe et pas seulement dans les BD) et sont indispensables à la production de lasers eux mêmes essentiels à la construction de semi conducteur, composant irremplaçable de tout produit électronique. Et cela inquiète beaucoup de monde dans le milieu de l’informatique pour l’évolution de leurs parcs de futures machines à vendre.

Voici une des raisons pour laquelle Mme Ursula Von der Leyen et les USA sont derrière l’Ukraine : le gaz … Mais si certains pensent de suite gaz donc chauffage en hiver, ils se trompent, car l’on parle d’un autre gaz, le gaz Néon. Et celui on ne le trouve pas sous terre.

Sans néon, plus une seule puce électronique ne pourra être gravée.

D’après Reuters, le gaz Néon est fondamental pour la fabrication des semi-conducteurs, ces micro puces intégrées dans les smartphones, les ordinateurs, etc…



Or, d’après ce même média mainstream qu’est Reuters (2), l’Ukraine fournit entre 45 et 54% du gaz Néon pour le Monde entier. L’Ukraine ne fait pas de production de semi-conducteur, mais elle produit plutôt une bonne partie du néon, un gaz indispensable au fonctionnement des lasers pour graver les puces. A savoir que ce néon est largement utilisé dans le procédé de lithographie (le « dessin » de la puce sur la « galette » de silicium) ou dans les processus d’ionisation de surface, qui sont utilisées dans tous les processus de semi-conducteurs des 30 dernières années avec plusieurs usages industriels, dont l’éclairage commercial, la réfrigération, les lasers médicaux et les lasers de haute précision utilisés dans la fabrication de microprocesseurs.



Ces deux gaz sont tellement précieux que l’annonce de l’invasion a suffi à faire exploser les prix.



Du coup, le conflit Ukraine versus Russie pourrait paralyser (encore plus) l’industrie des semi-conducteurs ! ” Plus de 90 % des fournitures américaines de néon de qualité semi-conducteur proviennent d’Ukraine” . Et qu’est que ce que cela signifie pour la chaîne (3) d’approvisionnement des puces ?… Simplement un véritable effondrement de la production à venir. La guerre en Ukraine risque d’exacerber les contraintes qui pèsent sur la supply chain*. L’Ukraine fournit 90% du gaz néon U.S, essentiel à la fabrication de ces micro chips.



Et de comprendre que les USA sont complètement dépendants à 90% des approvisionnement en gaz Néon via l’Ukraine pour les semi-conducteurs …

Qu’est ce que le néon

D’abord, qu’est-ce que le néon? Il s’agit d’un gaz rare, relativement léger (numéro atomique 10) qui ne se trouve pas dans des minerais sous terre, mais dans l’atmosphère de la Terre. Comme on le sait, celle-ci contient 78 % d’azote, 21 % d’oxygène et approximativement 1 % « d’autres gaz », dont le néon (18,2 parties par million), le xénon (0,09 ppm) et le krypton (1 ppm).

Il existe deux types de néon. Il y a d’abord un néon de pureté « ordinaire », qui sert en réfrigération et dans les autres usages courants. Il y a ensuite un néon extrêmement pur, qui répond aux exigences très élevées de l’industrie des semi-conducteurs.



Comment le fabrique t-on ?

Séparer l’atmosphère terrestre en ses diverses composantes n’est pas une mince affaire. Le procédé utilisé s’appelle la séparation cryogénique et repose sur l’utilisation du froid. Il faut d’abord débarrasser l’air de ses poussières et de sa vapeur d’eau, dont le gel bloquerait les conduites des équipements. Cet air purifié est ensuite refroidi jusqu’à ce qu’il se liquéfie. On le réchauffe ensuite progressivement, par paliers. Chaque gaz liquide se condense (redevient gazeux) à une température spécifique. Dans le cas du néon, cette température est de -245,92 °C. On aspire ensuite ce gaz avant de le mettre en bouteille.

Le procédé cryogénique est énergivore, mais il est utilisé partout dans l’industrie, souvent pour obtenir des gaz spécifiques. Les aciéries, par exemple, séparent l’oxygène de l’air et l’insufflent dans les hauts fourneaux pour faciliter la production d’acier. Ceci permet de produire l’acier en 40 minutes au lieu de 10 à 12 heures. Cette production d’oxygène fournit aussi un sous-produit intéressant : un air purifié, privé de son oxygène et donc plus concentré en gaz rares.

L’Ukraine hérite du néon par des anciennes installations soviétiques

Durant les années 1980, les militaires soviétiques croyaient que les lasers allaient connaître une application militaire importante. Et pour cela, ils allaient avoir besoin des gaz rares qui permettent d’ajuster la longueur d’onde des lasers, dont le néon. C’est pourquoi ils ont construit des installations servant à récupérer l’air purifié de leurs aciéries, ainsi que des usines cryogéniques permettant d’en extraire les gaz rares.

L’Ukraine a hérité de ces équipements après l’éclatement de l’URSS en 1991, ce qui lui a permis d’occuper une si grande place dans l’économie mondiale du néon. Cette spécificité remonte au temps de l’URSS, quand les aciéries russes envoyaient en Ukraine les gaz bruts issus de la fabrication de l’acier pour qu’ils y soient purifiés.

Ce néon prévu pour une industrie militaire qui n’a finalement jamais vu le jour alimente aujourd’hui une importante industrie civile, dont celle des semi-conducteurs. Les gaz rares (néon, xénon, krypton) représenteraient actuellement 14 % des intrants matériels de cette industrie, tout de suite après le silicium. Or ces deux gaz sont utilisés dans le procédé de lithographie, qui consiste à graver le schéma d’une puce sur une galette de silicium, ou encore dans les processus d’ionisation de surface… Et de nombreux fabricants majeurs de semi-conducteurs, dont le géant taïwanais TSMC, se fournissent habituellement en Ukraine !

Le néon n’est pas utilisé pur, mais mélangé à d’autres gaz pour que les lasers obtiennent une longueur d’onde précise. Il existe environ 110 de ces gaz, dont de 20 à 30 sont d’usage courant. La part du néon serait en déclin : les lasers les plus modernes reposent davantage sur le xénon et le krypton.



A savoir que la production ukrainienne de néon se répartit entre deux usines, celle d’Ingas, à Marioupol et celle de Cryoin, à Odessa. L’usine d’Ingas est vraisemblablement détruite à l’heure qu’il est et celle de Cryoin ne semble pas en mesure de poursuivre la production et encore moins de l’expédier par bateau, le port faisant l’objet d’un blocus.

Quelle était vraiment la part de l’Ukraine dans le marché mondial du néon, avant la guerre?

Les chiffres varient. Un ensemble de données donne des pourcentages oscillant entre 65 et 70 %, d’autres 50 %. Ceci correspond peut-être à la part de l’Ukraine dans le néon de grande pureté. On voit aussi quelquefois le chiffre de 90 %. Il semble correspondre à la part du néon ukrainien dans le marché des gaz rares aux États-Unis seulement. L’Ukraine fournissait aussi 30 % du xénon et 40 % du krypton dans le monde.

il existe très peu d’information sur l’industrie du néon accessible au public. Selon une source chinoise qui paraît bien informée (publiant des données précises et récentes), la part de l’Ukraine serait en déclin depuis 2016 parce que la Chine a beaucoup investi dans la production de gaz rares ces dernières années. La part de l’Ukraine ne serait plus que de 38 %. Une autre source chinoise évoque même une part située entre 20 et 30 % seulement. Alors qui croire ?

Il semble que le prix du néon ait déjà été fortement à la hausse depuis le milieu de 2021. Les grands utilisateurs de néon auraient commencé à le stocker à ce moment, pour des raisons qui ne sont pas claires. Quoi qu’il en soit, ils disposeraient en ce moment de réserves substantielles, capables de soutenir la production pendant de trois à six mois au moins.



Ce délai pourrait permettre à de nouveaux producteurs de se substituer à l’Ukraine. Que l’Ukraine soit encore ou non le joueur dominant dans le néon et les autres gaz rares importe finalement assez peu. La perte d’un fournisseur important dans une industrie où il n’existe pas de substituts a forcément des conséquences importante.

On a d’ailleurs vu le prix du néon doubler dans les jours qui ont suivi le début de la guerre. Pour rappel l’annexion de la Crimée en 2014 avait multiplié par six les tarifs de ce gaz. Et à cause de la menace de la guerre, avant même le lancement de l’opération, le prix du krypton est passé de 1,73-2,59 $ le litre en 2021 à 8,64 $ le litre fin janvier 2022

Taiwan, Chine et Usa autour du Neon

Cependant, il existe une autre réserve de gaz Néon… et où ça d’après vous ? Réponse : Taïwan ! Tiens comme par hasard. On comprend mieux les visites américaines (4) à Taïwan de cet été 2022. Il y eut Nancy Pelosi, la Présidente de la Chambre des représentants des États-Unis et près de 15 jours plus tard, une délégation américaine complète … information complètement passée sous silence par nos médias télévisuels Français sur l’importance de cette visite.



Les USA sont donc à la course au semi-conducteur, et ne veulent pas que cette technologie tombe entre les mains de la Chine, car sinon c’est la fin de l’empire des GAFAM. (vous savez l’acronyme qui désigne les cinq entreprises américaines du secteur de la technologie les plus populaires et cotées en bourse : Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft.)

Troubles autour du Neon en Pacifique

Or, ce gaz Néon est également un enjeu majeur pour la Chine (5) toujours avide de technologie. En effet, le prix de ce gaz a été multiplié par quatre dans ce pays. Et la chine lorgne depuis toujours sur cette petite ile rebelle face au continent qui nargue le pouvoir communiste depuis si longtemps.



Il faut savoir que Taiwan, c’est 80% des semi conducteur, 70% des PC/smartphone. De ce fait, il y a donc un véritable intérêt pour la Chine à annexer, voire envahir Taiwan, mais en l’envahissant de façon pacifique, car le but est de récupérer la technologie. Procédés dont les chinois sont passés maitre dans le domaine, puisque de nombreux industriels européens et mondiaux pour des futurs coût de rentabilité, n’ont pas hésité à révéler leurs secrets de fabrication.



Oui mais voila … l’Oncle Sam veille sur l’ilot de Taiwan. Et pas plus tard qu’hier Mardi 19 Septembre 2022, le président Américain Jo Biden a annoncé qu’il soutiendrait Taiwan (6) en cas d’invasion de la Chine.

Pour information, au début de mars 2022, le prix de gros du néon était de l’ordre de 600 à 900 dollars le mètre cube. Le prix du xénon oscillait entre 45 000 et 58 000 dollars et celui du krypton, entre 4 500 et 5 300 dollars. On s’attend à ce que ces prix élevés se maintiennent, ce qui va engendrer des coûts supplémentaires pour les équipementiers de tout bord et de toute nationalité. Du coup la bourse s’affole, les marchés flambent et on nous parle d’inflation en France.

Conclusions éclairées par du Néon

A propos de l’Ukraine, les USA défendent leurs intérêts et viennent ” mettre la merde ” en Europe, tout en forçant à vendre leurs armes à ceux qui désirent entrer dans l’OTAN, avec la complicité des dirigeants Européens. Somme toute, ils défendent leurs intérêts également dans le pacifique avec Taiwan contre le pouvoir communiste de la Chine qui lorgne aussi sur le Néon.



La guerre du 21 ème siècle sera technique et technologique. (A ce propos, l’usine de Taïwan semi conducteur a établi un accord pour déménager l’usine au USA, et ce pendant la pandémie du Covid … )

Un vision plus précise du conflit Russo-ukrainien

Nous espérons qu’à la lecture de ces diverses informations corroborées par d’autres médias, vous aurez désormais une vision plus large et plus juste sur le fondement de ce conflit Russo-Ukrainien. Bien que d’autres pays puissent produire cette ressource essentielle à bon nombre d’entreprises (comme la France, de ce fait avec Air Liquide qui produit du gaz Neon en Chine ), il faudrait des projets dont le coût n’est pas estimé et d’une durée de 9 mois à 2 ans …donc ceinture !



Pour finir, la Russie (7) est en passe de devenir le producteur n°1 mondial. Du coup, comme par hasard, la Chine (8) se rapproche de Moscou. Vous comprenez de suite qu’il devient urgent pour certains pays, d’abattre ce géant russe qui pourrait modifier le destin des entreprises informatiques qui dominent le monde. Mais là aussi, chut, pas un mot à la télévision française.



Par ailleurs, la Russie a une autre carte à jouer : le Palladium, entre autre chose ! (9) et là c’est encore une autre affaire qui se profile sur fond de technologie et de bourse pour atomiser entre autre le Bitcoin (10) et d’autres valeurs un peu trop dans le giron de l’Oncle Sam.

Le dessous des cartes

Vous l’aurez compris, à la lecture de ses informations que l’on trouve facilement (si on éteint un peu plus souvent la télévision), le conflit n’est pas prêt de s’arrêter… trop d’enjeux économiques et géopolitiques sont sur la table. Et à notre avis cela risque de nous impacter d’une manière ou d’une autre, car nous sommes au milieu de la vieille Europe, dont les usa aimeraient prendre la main une fois pour toute, avec entre autre l’Otan, les OGM, les vaccins, etc …



L’Union Européenne est dirigé par une bande de vendus (11) à la botte des USA. Et nous Français, allons perdre beaucoup dans ce conflit sans aucune contre-partie. Les intérêts économico politiques sont à démêler avec précaution, à chaque fois qu’on trouve ces éléments, car nous ne sommes pas dans le secret des salons feutrés ou s’accordent la prise de décisions contre les peuples, mais bien pour les intérêts économiques de certains puissants.



Alors une guerre de plus ou de moins, tellement facile de dire à la télévision qu’il y a des Nazis ici ou là, afin de remettre à niveau le point Godwin (12) au centre du conflit. Et on se concentre sur des charniers et des fosses communes alors que ce sont des tombes individuelles.

Et si on parlait de blé ?

Ce sont deux scenarii bien différents, même si tous les options possible sont à prendre en compte. Alors quand on vous parle de pénurie de blé …les médias Mainstream et les politiciens Français vous roulent dans la farine. Qui sont les réels propriétaires et qui possèdent les terres à blé ukrainiennes : Cargill, Dupont de Nemours, Monsanto. Et derrière : Vanguard, Blackrock et Blackstone …

28% de l’Ukraine est américaine

Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la vente des terres agricoles il y a exactement un an, trois grandes corporations transnationales états-uniennes ont acquis pratiquement un tiers des terres cultivables ukrainiennes. Selon la « Australian national review » les états-uniens posséderaient désormais 17 millions des 62 millions d’hectares de l’Ukraine (superficie totale du pays) ; 28% de l’Ukraine serait donc américaine !

Les acheteurs, les propriétaires sont des firmes américaines bien connues puisqu’il s’agit de Cargill, Dupont et Monsanto. Ce qui cependant est moins bien connu c’est que derrière ces enseignes célèbres ayant pignon sur rue apparaissent des fonds d’investissements – structures financières quelque peu obscures, caractéristiques de l’agiotage ** « new age ».



Celles-ci, passablement obscures mais puissantissimes, disposent de capitaux qui font tourner la tête se chiffrant en trillions (c’est-à-dire en milliers de milliards) de dollars. Au nombre de celles qui opèrent en Ukraine, on compte en particulier Vanguard, Blackstone et Blackrock dont les capitaux sont respectivement 10, 6 et 0,9 trillions de dollars.

Pour donner la mesure de l’état des choses, la revue australienne mentionne l’exemple de l’Italie où les terres cultivables représentent 16,7 millions d’hectares. Ainsi, le pouvoir des marionnettes de Kiev dont l’ex-acteur Zelenski devenu président, a fait en sorte que trois compagnies états-uniennes possèdent désormais en Ukraine plus de terres cultivables que l’Italie, membre du G7.

Le mensonge français à propos du Gaz Neon

Alors quand vos ministres Français, entre autre la première ministre Elizabeth Borgne, et le ministre de l’économie Bruno Le Maire et autres consorts vous racontent que bientôt à cause des Russes, vous n’aurez plus : de chauffage, d’essence, d’électricité, de gaz, de moutarde, de café, de cacao, de viande, de retraite, de sécurité, d’éducation nationale



Tout cela à cause de l’Ukraine, sachez que c’est des bobards, de la pipe, bref comme à leurs habitudes, des mensonges étatiques, car la réalité est tout autre et nous venons de vous le prouver de manière éclairée. Tout cela montre bien de nombreuses raisons de ce conflit et du soutien inconditionnel de certains chefs d’État Occidentaux à l’Ukraine en regroupant différentes sources que vous retrouvez ci-dessous.



Nous ne saurions trop vous recommander d’éteindre la télé … Pensez à vous de vous informer de manière différente.



