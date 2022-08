Selon Alexandra Latypova, une ancienne dirigeante de l’industrie pharmaceutique, des documents obtenus du minist√®re am√©ricain de la Sant√© et des Services sociaux sur le vaccin COVID-19 de Moderna sugg√®rent que la Food and Drug Administration am√©ricaine et Moderna se sont entendues pour contourner les normes r√©glementaires et scientifiques utilis√©es pour garantir que les produits sont s√Ľr.

La FDA de connivence avec Moderna sur les vaccins

Contournement des normes réglementaires et scientifiques sur la sureté des vaccins

Alexandra Latypova a pass√© 25 ans dans la recherche et le d√©veloppement pharmaceutique, travaillant avec plus de 60 soci√©t√©s dans le monde entier pour soumettre √† la FDA des donn√©es sur des centaines d’essais cliniques.

Les agences sanitaires américaines mentent au public au nom des fabricants de vaccins.

Apr√®s avoir analys√© 699 pages d’√©tudes et de r√©sultats de tests “pr√©tendument utilis√©s par la FDA pour autoriser le mRNA-1273, ou Spikevax, bas√© sur la plateforme mRNA de Moderna”, Latypova a d√©clar√© au Journal Defender qu’elle pense que les agences sanitaires am√©ricaines mentent au public au nom des fabricants de vaccins.

“Il est √©vident que la FDA et le NIH [National Institutes of Health] ont collabor√© avec Moderna pour contourner les normes r√©glementaires et scientifiques des tests de s√©curit√© des m√©dicaments”, a d√©clar√© Latypova.

“Ils ont accept√© des conceptions de test frauduleuses, des substitutions d’articles de test, des omissions flagrantes et le blanchiment de signes s√©rieux de dommages √† la sant√© par le produit, puis ont menti au public au nom des fabricants.”

Risque extrêmement important de maladie induite par les anticorps du vaccin.

Dans une tribune publi√©e sur Trial Site News, Mme Latypova a fait part des conclusions suivantes : Le r√©sum√© non clinique de Moderna contient principalement des √©l√©ments non pertinents. Moderna affirme que la substance active – l’ARNm du Spikevax – n’a pas besoin d’√™tre √©tudi√©e pour sa toxicit√© et peut √™tre remplac√©e par n’importe quel autre ARNm sans autre test.



Le programme non clinique de Moderna consistait en des √©tudes non pertinentes sur des ARNm non approuv√©s et en une seule √©tude toxicologique non GPL (ou BPL bonnes pratiques de laboratoire) sur l’ARNm-1273, la substance active du Spikevax. Il existe deux num√©ros distincts de m√©dicament exp√©rimental pour le mRNA-1273. L’un est d√©tenu par Moderna, l’autre par la division de la microbiologie et des maladies infectieuses des NIH, ce qui repr√©sente un “grave conflit d’int√©r√™ts”.

La FDA n’a pas remis en question les “√©tudes scientifiquement malhonn√™tes” de Moderna qui √©cartent un “risque extr√™mement important” de maladie induite par les anticorps du vaccin.

La FDA et Moderna ont menti au sujet des études toxicologiques

La FDA et Moderna ont menti au sujet des √©tudes toxicologiques sur la reproduction dans les d√©clarations publiques et l’√©tiquetage des produits.

“Les documents de Moderna sont r√©dig√©s de mani√®re m√©diocre et souvent incomp√©tente – avec de nombreuses d√©clarations hypoth√©tiques non √©tay√©es par des donn√©es, des th√©ories propos√©es, l’admission de l’utilisation de tests non valid√©s et des paragraphes r√©p√©titifs tout au long du document”, a √©crit Latypova. “De mani√®re assez choquante, cela repr√©sente l’int√©gralit√© de l’√©valuation toxicologique de s√©curit√© pour un produit extr√™mement nouveau qui a √©t√© inject√© dans des millions de bras dans le monde entier.”

Constatation 1 : Le résumé non clinique de Moderna contient essentiellement des éléments non pertinents

Selon Mme Latypova, environ 80 % des documents divulgu√©s par le HHS que la FDA a pris en compte pour approuver le Spikevax de Moderna se rapportent √† d’autres produits ARNm sans rapport avec le SRAS-CoV-2 ou le COVID-19.

“Environ 400 pages des documents appartiennent √† une seule √©tude de biodistribution chez les rats men√©e dans les installations de Charles River au Canada pour un article de test non pertinent, le mRNA-1674”, a d√©clar√© Latypova. “Ce produit est une construction de 6 ARNm diff√©rents √©tudi√©s pour le cytom√©galovirus en 2017 et jamais approuv√©s pour le march√©.”

Latypova a d√©clar√© que l’√©tude a montr√© que les nanoparticules lipidiques (LNP) se distribuent dans tout le corps vers tous les principaux syst√®mes organiques. Elle a trouv√© √©trange que le protocole d’√©tude, le rapport et les amendements li√©s √† l’√©tude soient copi√©s de nombreuses fois dans les documents du HHS, ce qui sugg√®re que Moderna a peut-√™tre essay√© de respecter un nombre de mots minimum.

Entre les copies r√©p√©titives de la “m√™me √©tude non pertinente”, Mme Latypova a trouv√© “ModernaTX, Inc. 2.4 Nonclinical Overview” pour le vaccin COVID-19 de Moderna avec la r√©f√©rence IND #19745. Le module 2.4, dit-elle, est une partie standard de la demande de nouveau m√©dicament et est cens√© contenir des r√©sum√©s des √©tudes non cliniques.

Latypova a écrit :

“Il y a trois versions distinctes du module 2.4 incluses et de nombreuses sections semblent manquer. La raison pour laquelle plusieurs versions sont incluses n’est pas claire et aucune explication n’est fournie quant √† la version qui a √©t√© sp√©cifiquement utilis√©e pour l’approbation du Spikevax par la FDA.”

Latypova a not√© que les trois copies du module 2.4 semblent avoir la m√™me vue d’ensemble mais font r√©f√©rence √† un ensemble diff√©rent de d√©clarations et d’√©tudes. Elle a d√©clar√© que la description du produit fini fourni diff√®re entre les deux versions :

“La version 1 (p. 0001466) [indique] que le mRNA-1273 est fourni sous forme de liquide st√©rile pour injection √† une concentration de 5 mg/mL dans un tampon trom√©tamol (Tris) 20 mM contenant 87 mg/mL de saccharose et 10,7 mM d’ac√©tate de sodium, √† pH 7,5.

” La version 2 (p. 0001499) [indique] que le produit pharmaceutique mRNA-1273 est fourni sous forme de suspension st√©rile pour injection √† une concentration de 20 mg/mL dans un tampon Tris 20 mM contenant 87 g/L de saccharose et 4,3 mM d’ac√©tate, √† pH 7,5. “

“Il appara√ģt √† la lecture de la section 2.4.1.2 Mat√©riel de test (p.0001499) que la version 2 du produit pharmaceutique avait √©t√© utilis√©e pour la fabrication du lot AMPDP-200005 qui a √©t√© utilis√© pour les √©tudes non cliniques”, a d√©clar√© Latypova. Mais “aucune explication n’est donn√©e sur les raisons pour lesquelles le produit pharmaceutique de la version 1 est diff√©rent, et aucune √©tude de test de comparabilit√© entre les deux sp√©cifications du produit n’est fournie.”

Mme Latypova a souligné que la notice du Spikevax, approuvé par la FDA, ne contient aucune information concernant la concentration du produit fourni dans ses flacons.

Constatation 2 : Moderna a d√©clar√© que l’ARNm de Spikevax ne doit pas faire l’objet d’une √©tude de toxicit√© et peut √™tre remplac√© par tout autre ARNm sans autre test.

Mme Latypova all√®gue que Moderna, Pfizer et Janssen – fabricant de la piq√Ľre de Johnson & Johnson – ainsi que la FDA, ont √©t√© trompeurs dans leurs affirmations selon lesquelles les risques des vaccins COVID-19 sont associ√©s √† la plateforme d’administration LNP et que, par cons√©quent, la “charge utile” ARNm n’a pas besoin de subir les tests toxicologiques de s√©curit√© standard.

Les documents d√©clarent : “La distribution, la toxicit√© et la g√©notoxicit√© associ√©es aux vaccins √† ARNm formul√©s dans des LNP sont principalement d√©termin√©es par la composition des LNP et, dans une moindre mesure, par l’activit√© biologique du ou des antig√®nes cod√©s par l’ARNm. Par cons√©quent, l’√©tude de distribution, les √©tudes toxicologiques conformes aux Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) et l’√©tude de g√©notoxicit√© in vivo conforme aux BPL men√©es avec des vaccins √† ARNm qui codent pour divers antig√®nes d√©velopp√©s avec la plateforme √† base d’ARNm du promoteur utilisant des LNP contenant du SM 102 sont consid√©r√©es comme favorables et autorisant la d√©livrance d’une BLA pour mRNA-1273. “

Moderna “pr√©tend que la substance m√©dicamenteuse active d’un nouveau m√©dicament n’a pas besoin d’√™tre test√©e pour sa toxicit√©”, a d√©clar√© Latypova. “C’est comme si l’on pr√©tendait qu’un camion transportant de la nourriture et un camion transportant des explosifs sont la m√™me chose. Ignorez la cargaison, concentrez-vous sur le v√©hicule.”

Latypova a qualifi√© l’affirmation de “grotesque”, car les ARNm et les LNP, s√©par√©ment et ensemble, sont des “entit√©s chimiques enti√®rement nouvelles” qui n√©cessitent chacune leur propre demande de IND et leur propre dossier de donn√©es d√©pos√© aupr√®s des r√©gulateurs.

“Les √©tudes men√©es avec un ARNm ne peuvent se substituer √† toutes les autres”, a-t-elle ajout√©.

Et en Europe ?

Selon l’Agence europ√©enne des m√©dicaments, cette entit√© chimique est enti√®rement nouvelle :

“L’ARNm modifi√© dans le vaccin √† ARNm COVID-19 est une substance chimique active qui n’a pas √©t√© autoris√©e auparavant dans les m√©dicaments de l’Union europ√©enne. Du point de vue de la structure chimique, l’ARNm modifi√© n’est apparent√© √† aucune autre substance autoris√©e. Il n’est pas structurellement apparent√© en tant que sel, ester, √©ther, isom√®re, m√©lange d’isom√®res, complexe ou d√©riv√© d’une substance active d√©j√† autoris√©e dans l’Union europ√©enne.

” L’ARNm modifi√© n’est pas un m√©tabolite actif d’une ou plusieurs substances actives approuv√©es dans l’Union europ√©enne. L’ARNm modifi√© n’est pas une pro-drogue pour un agent existant. L’administration de la substance active appliqu√©e n’expose pas les patients √† la m√™me fraction th√©rapeutique que la ou les substances actives d√©j√† autoris√©es dans l’Union europ√©enne.

“Une justification de ces all√©gations est fournie conform√©ment au ‘Document de r√©flexion sur les crit√®res de structure et de propri√©t√©s chimiques √† prendre en compte pour l’√©valuation du statut de nouvelle substance active (NAS) des substances chimiques’ (EMA/CHMP/QWP/104223/2015), le vaccin √† ARNm COVID-19 est donc class√© comme une nouvelle substance active et consid√©r√© comme nouveau en soi.”

“Les examinateurs ont sp√©cifiquement d√©clar√© que l”ARN modifi√©’ et pas seulement l’enveloppe lipidique constituent la nouvelle entit√© chimique”, a d√©clar√© Latypova. “Toutes les nouvelles entit√©s chimiques doivent subir des tests de s√©curit√© rigoureux avant d’√™tre approuv√©es comme m√©dicaments aux √Čtats-Unis, dans l’Union europ√©enne et dans le reste du monde.”

Latypova a d√©clar√© que Moderna n’a pas cit√© d’√©tudes montrant que “toute la toxicit√© du produit r√©side dans l’enveloppe lipidique et aucune dans la charge utile” du type et de la s√©quence d’ARNm d√©livr√©s √† divers tissus et organes. “Il ne s’agit pas non plus d’une erreur ou de la commercialisation pr√©cipit√©e d’une nouvelle technologie dans des conditions de crise”, a-t-elle ajout√©. “Cette strat√©gie scientifiquement frauduleuse n’√©tait pas seulement pr√©m√©dit√©e, elle n’a √©galement jamais √©t√© r√©ellement dissimul√©e.”

Latypova a donn√© l’exemple d’une pr√©sentation PowerPoint de 2018 du PDG de Moderna, St√©phane Bancel, lors d’une conf√©rence de JP Morgan, dans laquelle il d√©clarait : “Si l’ARNm fonctionne une fois, il fonctionnera de nombreuses fois”.

“Cela d√©crit la tromperie pratiqu√©e par les fabricants, la FDA, les Centres de contr√īle et de pr√©vention des maladies (CDC), les NIH et chaque autorit√© sanitaire gouvernementale ou t√™te parlante des m√©dias grand public qui y a particip√©”, a d√©clar√© Latypova.

Elle poursuit :

“Imaginez Ford Motor Company pr√©tendant que son programme de tests de collision devrait se limiter aux pneus du v√©hicule et qu’un seul test est suffisant pour tous les mod√®les de v√©hicules.

“Apr√®s tout, la F150 et la Taurus ont toutes deux des pneus, ce qui se trouve entre les pneus a fonctionn√© une fois et fonctionnera encore, et n’a donc aucune incidence sur la s√©curit√©, n’a pas besoin d’√™tre test√© s√©par√©ment et peut √™tre remplac√© √† la demande du fabricant par n’importe quelle nouvelle variante.

C’est cette affirmation que Moderna, Pfizer, Janssen et d’autres fabricants de “plateformes” de th√©rapie g√©nique ont utilis√©e. Contrairement aux produits de Ford, les leurs n’ont jamais fonctionn√© car aucun de leurs produits de th√©rapie g√©nique √† base d’ARNm n’a jamais √©t√© approuv√© pour quelque indication que ce soit. Le fait que les r√©gulateurs n’aient pas object√© √† cet argument est encore plus alarmant.”

“Il n’est pas question d’incomp√©tence ou d’erreur”, a d√©clar√© Mme Latypova. “Si cela repr√©sente l’actuel “√©talon-or” de la science pharmaceutique r√©glementaire, j’ai de tr√®s mauvaises nouvelles concernant la s√©curit√© de l’ensemble de l’approvisionnement en nouveaux m√©dicaments aux √Čtats-Unis et dans le monde.”

Constatation 3 : Le programme non clinique de Moderna ne comprenait qu’une seule √©tude toxicologique non GPL de la substance active du Spikevax.

Selon Mme Latypova, un programme non clinique pour un nouveau produit comprend g√©n√©ralement des informations sur la pharmacologie, la pharmacocin√©tique, la pharmacologie de s√©curit√©, la toxicologie et d’autres √©tudes visant √† d√©terminer la canc√©rog√©nicit√© ou la g√©notoxicit√© d’un m√©dicament et ses effets sur la reproduction.

Plus le produit est nouveau, plus les évaluations de la sécurité et de la toxicité doivent être approfondies, a-t-elle ajouté.

Dans le module 2.4 d√©crit ci-dessus, Mme Latypova a pu identifier 29 √©tudes uniques, mais seules 10 d’entre elles ont √©t√© r√©alis√©es avec la bonne particule test mRNA-1273. Les autres √©tudes ont √©t√© r√©alis√©es √† l’aide d’une “vari√©t√© d’ARNm exp√©rimentaux non approuv√©s et non li√©s √† la maladie de Spikevax ou de COVID”.

Par exemple, les études de génotoxicité in-vivo comprenaient un ARNm-1706 non pertinent et un ARNm de type luciférase qui ne figure pas dans le vaccin COVID-19 de Moderna.

“Sur les 10 √©tudes utilisant l’ARNm-1273, neuf √©taient des √©tudes de pharmacologie (“efficacit√©”) et une seule √©tait une √©tude de toxicologie (“s√©curit√©”)”, a d√©clar√© Latypova. “Toutes ces √©tudes √©taient des √©tudes non-GLP, c’est-√†-dire des exp√©riences de recherche men√©es sans normes de validation acceptables pour l’approbation r√©glementaire.”

Il n’y avait qu’une seule √©tude toxicologique incluse dans le dossier de Moderna li√©e √† la bonne particule test mRNA-1273, mais l’√©tude n’√©tait pas conforme aux GPL, a √©t√© men√©e sur des rats et n’√©tait pas termin√©e au moment o√Ļ les documents ont √©t√© soumis √† la FDA pour approbation.

Les r√©sultats de l’√©tude √©taient r√©v√©lateurs d’√©ventuels dommages tissulaires, d’une inflammation syst√©mique et de graves probl√®mes de s√©curit√© potentiels – et ils sont √©galement d√©pendants de la dose, a d√©clar√© Mme Latypova. Moderna a pris note de ces r√©sultats mais “est simplement pass√© √† autre chose, d√©cidant de ne pas poursuivre l’√©valuation de ces effets.”

En ce qui concerne la toxicologie reproductive, la seule évaluation a été réalisée sur des rats.

La pharmacocin√©tique – ou la biodistribution, l’absorption, le m√©tabolisme et l’excr√©tion d’un compos√© – n’a pas √©t√© √©tudi√©e avec le Spikevax mRNA-1273 de Moderna.

“Au lieu de cela, Moderna a inclus une s√©rie d’√©tudes avec un autre ARNm-1647, non li√© – une construction de six ARNm diff√©rents qui √©tait en d√©veloppement pour le cytom√©galovirus en 2017 dans une √©tude non conforme aux GPL”, a d√©clar√© Latypova. “Ce produit n’a pas √©t√© approuv√© pour la commercialisation et son statut de d√©veloppement actuel est inconnu.”

Moderna a affirm√© que la formulation LNP du mRNA-1647 √©tait la m√™me que celle du Spikevax, de sorte que l’√©tude utilisant cette particule √©tait “favorable” au d√©veloppement du Spikevax.

“Cette affirmation est malhonn√™te”, a d√©clar√© M. Latypova. “Si la cin√©tique du produit peut √™tre √©tudi√©e de cette mani√®re, les toxicit√©s ne le sont pas !”.

Elle a expliqué :

“Nous ne savons pas ce qui se passe avec les organes et les tissus lorsque l’ARNm d√©livr√© commence √† exprimer les prot√©ines spike dans ces cellules. Il s’agit d’une question de s√©curit√© cruciale, et tant le fabricant que l’organisme de r√©glementation en √©taient conscients, mais ont choisi de l’ignorer.

“L’√©tude a d√©montr√© que les LNP ne sont pas rest√©s exclusivement dans le site de vaccination, mais ont √©t√© distribu√©s dans tous les organes analys√©s, √† l’exception du rein. Des concentrations √©lev√©es ont √©t√© observ√©es dans les ganglions lymphatiques et la rate et ont persist√© dans ces organes trois jours apr√®s l’injection.

“L’√©tude a √©t√© interrompue avant que la clairance compl√®te ait pu √™tre observ√©e, par cons√©quent, il n’existe pas de connaissances sur le d√©roulement temporel complet de la biodistribution. Les autres organes o√Ļ le produit du vaccin a √©t√© d√©tect√© sont la moelle osseuse, le cerveau, l’Ňďil, le cŇďur, l’intestin gr√™le, le foie, le poumon, l’estomac et les testicules.”

√Čtant donn√© que des LNP de l’ARNm-1647 ont √©t√© d√©tect√©s dans ces tissus, il est raisonnable de supposer que la m√™me chose se produit avec l’ARNm-1273 et “qu’il se distribuerait de la m√™me mani√®re”, a d√©clar√© Latypova. “Par cons√©quent, la prot√©ine de pointe serait exprim√©e par les cellules de ces syst√®mes organiques critiques avec des effets impr√©visibles et peut-√™tre catastrophiques.”

“Ni Moderna ni la FDA n’ont voulu √©valuer cette question plus avant”, a-t-elle ajout√©. “Aucune √©tude sur le m√©tabolisme, l’excr√©tion, les interactions m√©dicamenteuses pharmacocin√©tiques ou toute autre √©tude pharmacocin√©tique pour le mRNA-1273 n’a √©t√© r√©alis√©e”, pas plus que les √©valuations pharmacologiques de s√©curit√© pour toute classe d’organes.

Conclusion 4 : il existe un ” conflit d’int√©r√™ts s√©rieux ” entre Moderna et les NIH (Instituts nationaux de la sant√©)

Selon Latypova, les documents de Moderna contiennent une lettre de la Division de la microbiologie et des maladies infectieuses autorisant la FDA √† se r√©f√©rer √† l’IND #19635 pour soutenir l’examen de la propre IND #19745 de Moderna fournie dans le “Module 1.4”.

Bien que le module 1.4 n’ait pas √©t√© inclus dans les documents fournis par le HHS, la FDA a r√©v√©l√© le 30 janvier la chronologie suivante pour le Spikevax de Moderna.

Selon la FDA, le Spikevax a deux parrains pour son dossier de demande IND, dont la division NIH qui rend compte au Dr Anthony Fauci, directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases et conseiller médical en chef du président Biden.

La date de la r√©union pr√©-IND pour Spikevax √©tait le 19 f√©vrier 2020. La soumission de l’IND du NIH a eu lieu le 20 f√©vrier 2020, tandis que la propre IND de Moderna a √©t√© soumise le 27 avril 2020.

Selon les CDC, au 11 janvier 2020, les autorit√©s sanitaires chinoises avaient identifi√© plus de 40 infections humaines dans le cadre de l’√©pid√©mie de COVID-19 signal√©e pour la premi√®re fois le 31 d√©cembre 2020. Le 9 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la sant√© a annonc√© l’identification pr√©liminaire du nouveau coronavirus. L’enregistrement de Wuhan-Hu-1 comprend les donn√©es de s√©quence, l’annotation et les m√©tadonn√©es du virus isol√© chez un patient environ deux semaines auparavant.

Selon Mme Latypova, cela soul√®ve plusieurs questions qui m√©ritent d’√™tre approfondies :

La pr√©paration d’une r√©union pr√©-IND est un processus qui prend g√©n√©ralement plusieurs mois et qui est co√Ľteux et laborieux. Comment le NIH (Institut national de la sant√©) et Moderna ont-ils pu organiser une r√©union de pr√©paration d’un essai clinique de phase 1 sur l’homme avec la FDA pour un produit vaccinal un mois avant la d√©claration de la pand√©mie de COVID-19 ?



“Comment √©tait-il possible de pr√©parer tous les mat√©riaux et d’achever l’ensemble du processus d’essais non cliniques pour ce produit sp√©cifique li√© √† un virus tr√®s sp√©cifique qui n’a √©t√© isol√© et s√©quenc√© (c’est ce qu’on nous a dit) que le 9 janvier 2020 ?”



La propri√©t√© de la DNR est une question √† la fois juridique et commerciale, qui, dans le cas d’un partenariat public-priv√©, doit √™tre divulgu√©e de mani√®re transparente. “Quel est l’arrangement commercial et juridique pr√©cis entre Moderna et les NIH concernant Spikevax ?”



“Les NIH b√©n√©ficient-ils financi√®rement des ventes du produit de Moderna ? Qui au NIH en particulier ?”



“Est-ce que le fait de forcer la vaccination avec le produit Moderna par le biais de mandats, de campagnes m√©diatiques financ√©es par le gouvernement et d’incitations financi√®res perverses du gouvernement aux √©coles, au syst√®me de sant√© et aux employeurs repr√©sente un conflit d’int√©r√™ts important pour les NIH en tant que b√©n√©ficiaire financier de ces actions ?”.



“La dissimulation d’informations importantes sur la s√©curit√© par une partie financi√®rement int√©ress√©e (NIH et Moderna) repr√©sente-t-elle une conspiration du cartel pharma-gouvernemental pour frauder le public ?”



Latypova a √©galement not√© qu’imm√©diatement apr√®s la r√©union pr√©-IND avec la FDA, un “volume extr√™mement important de commandes d’actions Moderna” a commenc√© √† √™tre plac√© sur les march√©s publics.

Cela justifie une “enqu√™te suppl√©mentaire sur les investisseurs qui ont √©t√© en mesure de pr√©dire l’avenir spectaculaire d’une action auparavant peu performante avec une telle pr√©cision”, a-t-elle d√©clar√©.

Conclusion 5 : la FDA n’a pas remis en question les ” √©tudes scientifiquement malhonn√™tes ” de Moderna qui √©cartent un ” risque extr√™mement important ” de maladie induite par les anticorps du vaccin.

Moderna, avant 2020, n’avait jamais mis sur le march√© un m√©dicament approuv√©.

“Toute son histoire de d√©veloppement de produits a √©t√© marqu√©e par de nombreux √©checs malgr√© les millions de dollars et le temps long consacr√©s au d√©veloppement”, a d√©clar√© Latypova. “Notamment, ses vaccins √† base d’ARNm ont √©t√© associ√©s au ph√©nom√®ne de renforcement de la d√©pendance aux anticorps.”

Par exemple, l’√©tude pr√©clinique de Moderna sur son vaccin Zika √† base d’ARNm chez la souris a montr√© que toutes les souris “ont uniform√©ment [souffert] d’une infection mortelle et d’une maladie grave en raison du renforcement des anticorps.”

Les scientifiques ont r√©ussi √† mettre au point un type de vaccin qui g√©n√®re une protection contre le Zika et qui “entra√ģne une morbidit√© et une mortalit√© nettement moindres”, mais toutes les versions du vaccin ont induit sans √©quivoque un certain niveau de renforcement des anticorps.

La section Pharmacologie primaire pour Spikevax comprend neuf √©tudes √©valuant l’immunog√©nicit√©, la protection contre la r√©plication virale et le potentiel de maladie respiratoire renforc√©e associ√©e au vaccin.

“Ces √©tudes comprenaient le bon article de test (ARNm-1273), mais toutes n’√©taient pas conformes aux BPL”, a d√©clar√© Mme Latypova. Les r√©sultats de ces √©tudes sont bri√®vement r√©sum√©s dans le texte de l’ensemble des documents, mais les rapports d’√©tude ne sont pas fournis.

Dans les documents divulgu√©s, Moderna affirme qu’ “il n’existait pas de mod√®les animaux √©tablis ” pour le virus SRAS-CoV-2 en raison de son extr√™me nouveaut√©.

Pourtant, dans la phrase suivante, “malgr√© l’extr√™me nouveaut√© du virus”, Ralph Baric, Ph.D., de l’Universit√© de Caroline du Nord, poss√©dait une souche du virus SRAS-CoV-2 d√©j√† adapt√©e aux souris et l’a fournie pour certaines des √©tudes de Moderna, a d√©clar√© Mme Latypova.

D’apr√®s l’√©valuation de Latypova, les documents de Moderna comportaient de nombreuses autres contradictions, et lorsque des tests ont r√©v√©l√© un risque accru de maladie, la soci√©t√© a annul√© ses propres r√©sultats par une d√©claration concernant l’invalidit√© des tests et des m√©thodes utilis√©s.

“√Čtant donn√© que les tests de neutralisation du SRAS-CoV-2 sont, √† ce jour, encore tr√®s variables et en cours de d√©veloppement, d’optimisation et de validation, les mesures de l’√©tude ne doivent pas √™tre consid√©r√©es comme un facteur pr√©dictif fort des r√©sultats cliniques, en particulier en l’absence de r√©sultats d’un contr√īle positif qui a d√©montr√© une augmentation de la maladie”, a d√©clar√© Moderna.

“Il est clair que Moderna et la FDA √©taient tous deux au courant du renforcement de la maladie et connaissaient de nombreux exemples de ce ph√©nom√®ne dangereux, y compris le m√™me type de vaccin Zika de Moderna”, a d√©clar√© Mme Latypova. “Pourtant, la FDA n’a pas remis en question les “√©tudes” scientifiquement malhonn√™tes de Moderna qui ont √©cart√© ce risque extr√™mement important sans une conception d’√©tude appropri√©e.”

Conclusion 6 : la FDA et Moderna ont menti au sujet des √©tudes de toxicologie de la reproduction dans les divulgations publiques et l’√©tiquetage des produits.

Bien que la FDA recommande le vaccin COVID-19 de Moderna aux femmes enceintes et allaitantes, Moderna n’a men√© qu’une seule √©tude de toxicologie de la reproduction chez des rates enceintes et allaitantes en utilisant une dose humaine de 100 mcg de mRNA-1273.

Bien que l’√©tude compl√®te ait √©t√© exclue, un r√©sum√© narratif des r√©sultats de Moderna indique que “des anticorps IgG √©lev√©s contre le SRAS-CoV-2 S-2P ont √©galement √©t√© observ√©s chez les fŇďtus GD 21 F1 et les petits LD 21 F1, ce qui indique un fort transfert d’anticorps de la m√®re au fŇďtus et de la m√®re au petit.”

Latypova a d√©clar√© que les √©valuations de la s√©curit√© dans l’√©tude sont tr√®s limit√©es, mais les r√©sultats suivants sont d√©crits par Moderna :

“Les m√®res ont perdu leur fourrure apr√®s l’administration du vaccin, et cela a persist√© pendant plusieurs jours. Aucune information sur le moment o√Ļ cela a √©t√© compl√®tement r√©solu puisque l’√©tude a √©t√© interrompue avant que cela puisse √™tre √©valu√©.”

Chez les bébés rats, les malformations squelettiques suivantes ont été observées :

” Dans la g√©n√©ration F1 [b√©b√©s rats], il n’y a pas eu d’effets ou de modifications li√©s √† l’ARNm-1273 dans les param√®tres suivants : mortalit√©, poids corporel, observations cliniques, observations macroscopiques, pathologie macroscopique, malformations ou variations externes ou visc√©rales, malformations squelettiques et nombre moyen de sites d’ossification par fŇďtus et par port√©e “.

“Les variations li√©es √† l’ARNm-1273 dans l’examen du squelette comprenaient des augmentations statistiquement significatives du nombre de rats F1 pr√©sentant 1 ou plusieurs c√ītes ondul√©es et 1 ou plusieurs nodules de c√ītes.

“Les c√ītes ondul√©es sont apparues chez 6 fŇďtus et 4 port√©es avec une pr√©valence fŇďtale de 4,03 % et une pr√©valence de port√©e de 18,2 %. Des nodules costaux sont apparus chez 5 de ces 6 fŇďtus.”

Moderna a √©tabli un lien entre les malformations squelettiques et les jours o√Ļ une toxicit√© a √©t√© observ√©e chez les m√®res, mais a renonc√© √† cette constatation comme √©tant “sans rapport avec le vaccin”, a d√©clar√© Latypova.

La FDA a ensuite “menti au nom de Moderna” dans son document Basis for Regulatory Action Summary (p.14) en d√©clarant “qu’aucune malformation du squelette” n’√©tait survenue dans l’√©tude non clinique sur des ratons, alors que Moderna avait d√©clar√© le contraire.

” Aucune malformation ou variation fŇďtale li√©e au vaccin et aucun effet ind√©sirable sur le d√©veloppement postnatal n’ont √©t√© observ√©s dans l’√©tude “. Des r√©ponses d’immunoglobuline G (IgG) √† l’antig√®ne de la prot√©ine de pointe stabilis√©e avant la fusion apr√®s immunisation ont √©t√© observ√©es dans les √©chantillons maternels et les rats de la g√©n√©ration F1, indiquant un transfert d’anticorps de la m√®re au fŇďtus et de la m√®re aux petits allait√©s.”

“En r√©sum√©, les anticorps d√©riv√©s du vaccin se transf√®rent de la m√®re √† l’enfant”, a d√©clar√© Latypova. “Moderna n’a jamais √©valu√© si les LNP, l’ARNm et les prot√©ines de pointe se transf√®rent √©galement, mais il est raisonnable de supposer qu’ils le font en raison du m√©canisme d’action de ces produits.”

Selon Mme Latypova, des √©tudes auraient d√Ľ √™tre men√©es pour √©valuer les risques pour l’enfant en vaccinant les femmes enceintes ou allaitantes avant de recommander √† ces groupes de recevoir un vaccin COVID-19.

“Nous devrions nous demander pourquoi la FDA dissimule au public des informations cruciales relatives √† la s√©curit√© et fait en sorte que le produit semble meilleur que ce que le fabricant a admis”, a d√©clar√© Mme Latypova.

“La FDA ne disposait d’aucune preuve scientifique objective excluant que les malformations squelettiques soient li√©es au vaccin”, a-t-elle ajout√©. “Ainsi, l’information aurait d√Ľ √™tre divulgu√©e int√©gralement dans l’√©tiquette de ce produit exp√©rimental et mal test√© – et non pas cach√©e au public pendant plus d’un an, puis divulgu√©e uniquement sur ordonnance du tribunal.”

Mme Latypova a d√©clar√© que les examinateurs de la FDA auraient d√Ľ “facilement voir √† travers la fraude flagrante, les omissions, l’utilisation de mod√®les d’√©tude inad√©quats et le manque g√©n√©ral de rigueur scientifique.”

Le fait que plus de la moiti√© de l’ensemble des documents contiennent des √©tudes non GPL pour des entit√©s chimiques non pertinentes, non approuv√©es et ayant d√©j√† √©chou√© aurait d√Ľ constituer √† lui seul une raison suffisante pour ne pas approuver ce produit, a-t-elle ajout√©.

Il semblerait que la FDA ait fond√© sa d√©cision selon laquelle le produit peut √™tre administr√© sans danger √† des milliers d’humains par ailleurs en bonne sant√© sur deux √©tudes men√©es sur des rats, a d√©clar√© Mme Latypova. Le reste du dossier de 700 pages a √©t√© jug√© constitu√© d'”autres √©tudes de soutien”.

La FDA a not√© que des √©tudes avaient √©t√© men√©es sur “cinq vaccins formul√©s dans des particules lipidiques SM-102 contenant des ARNm codant pour divers antig√®nes glycoprot√©iques viraux”, mais “n’a pas mentionn√© qu’il s’agissait de cinq produits non approuv√©s et ayant d√©j√† √©chou√©”, a-t-elle ajout√©.

Les autorit√©s r√©glementaires ont ensuite conclu que l’utilisation de nouveaux ARNm non approuv√©s pour soutenir un autre nouvel ARNm non approuv√© √©tait acceptable.

“La logique circulaire est √©tonnante”, a d√©clar√© Mme Latypova. Les r√©gulateurs ont autoris√© et encourag√© personnellement l’utilisation d’exp√©riences rat√©es √† l’appui d’une exp√©rience diff√©rente et nouvelle, directement sur le public non averti.

Mme Latypova a demand√© que la FDA, les fabricants de produits pharmaceutiques et “tous les autres auteurs de cette fraude soient arr√™t√©s de toute urgence et fassent l’objet d’une enqu√™te.”

Source de l'info : The Defender