Une acquisition de plus pour le groupe Altrad

Le leader des services à l’industrie, Altrad, a annoncé l’acquisition effective du groupe Sparrows, finalisée le 11 juillet 2022.

Un groupe spécialiste du secteur de l’énergie chez Altrad

Sparrows est un prestataire de rang mondial en matière de services liés à l’ingénierie, l’inspection, l’exploitation et la maintenance dans les secteurs de l’énergie en milieu offshore, les énergies renouvelables et l’industrie. L’entreprise est présente sur le continent américain, au Royaume-Uni et en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Mer Caspienne, en Inde, en Asie-Pacifique et en Australie, ce qui complète avantageusement l’empreinte d’Altrad à travers le monde.

L’accord, qui inclut l’activité éolienne de Sparrows, au travers de la société Alpha, enrichit le portefeuille de services d’Altrad et diversifie davantage sa présence dans de multiples marchés, en particulier celui des énergies renouvelables, en forte croissance. C’est d’ailleurs une volonté importante, dans l’approche et l’ambition d’Altrad, de cibler et d’investir dans des entreprises qui partagent son enthousiasme, sa vision et ses valeurs, afin d’offrir toujours plus de services de haute qualité à ses clients.



En tant que membre du groupe Altrad, Sparrows bénéficiera d’un plus grand réseau d’expertise et de ressources pour offrir des services supplémentaires sur un plus grand nombre de géographies et d’implantations.



Ran Oren, co-Directeur Général d’Altrad a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Sparrows et ses équipes de plus de 2000 personnes, au sein de notre groupe. Il s’agit là d’une entreprise spécialisée et renommée dans les métiers du levage et de la manutention, avec un niveau d’expertise technique et une forte expérience ; cela est un ajout extrêmement précieux qui permettra d’élargir encore nos capacités. Nous nous engageons d’ailleurs à investir dans Sparrows pour soutenir sa croissance continue afin qu’ensemble nous puissions jouer un rôle de premier plan, en soutenant notre industrie pour lui permettre d’assurer pleine sécurité dans les opérations tout en accélérant la transition vers un avenir plus durable ».



Stewart Mitchell, Président de Sparrows, a ajouté : « C’est un moment charnière pour Sparrows. L’acquisition présente de nombreux avantages pour nous et nos clients alors que nous poursuivons inflexiblement notre trajectoire de croissance. Nous sommes une entreprise humaine et le fait de faire partie du groupe Altrad offre encore plus d’opportunités à nos employés pour développer leurs compétences dans le cadre d’une carrière épanouissante. En travaillant ensemble pour partager nos expériences et nos connaissances, nous serons en mesure de soutenir les aspirations de croissance de chacun, tandis que nos offres de services combinées nous permettront de fournir des solutions intégrées à des clients toujours plus internationaux ».



Au cours des 12 derniers mois, Altrad a réalisé un nombre important d’acquisitions, ajoutant plus de 1,4 milliards d’euros à son chiffre d’affaires au niveau mondial.



Dans les années à venir, le groupe Altrad qui a vu le jour à Montpellier continuera à investir dans d’autres entreprises tout en générant de la valeur et en développant et diversifiant son portefeuille de services et de produits.