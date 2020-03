Emmaüs Montpellier : une Communauté en mode confinement

Confinement pour Emmaüs Montpellier

À Montpellier-Saint Aunes, depuis le mardi 17 mars, 78 Compagnons d’Emmaüs sont confinés avec interdiction de quitter les lieux. Notre directeur, Dominique Boisseau, a pris la décision de partager leur quotidien in situ durant cette période inédite. Telle la figure du Père, sa présence rassure le groupe, assure sa cohésion et a le pouvoir de faire oublier le coronavirus.



A ce jour aucun cas ne s’est déclaré au sein de notre Communauté et nous mesurons notre chance !

Confinement imposé, mais accepté.

Lors d’une réunion, nos Compagnons ont été avertis de la gravité de la situation sanitaire et les gestes barrières ont été expliqués. Tous en ont compris le caractère contraignant mais avec civisme et sens des responsabilités ont décidé de faire face.

Le quotidien a été réorganisé, puisque toutes les activités et relations extérieures ont cessé. Mais on continue envers et contre tout. Le confinement rythme aujourd’hui la vie de nos Compagnons qui se partagent les tâches variées du nettoyage des divers magasins, le réaménagement des locaux, la mise en place de nouveaux objets, la rénovation de certains lieux …

Les projets ne manquent pas et chacun exerce sa créativité.

Emmaüs Montpellier fait peau neuve….et la vie au ralenti suit son cours.

Confinement et Solidarité à Emmaüs Montpellier Saint Aunès

Le » vivre ensemble » qui est l’ADN de notre mouvement, nos Compagnons le conjuguent dans tous les sens . » Aide moi à aider « est présent dans toutes les têtes et c’est avec zèle et ardeur qu’ils ont répondu à l’appel du CHRU de Montpellier :



– Draps et tissus en coton ont été rassemblés en urgence pour permettre la confection de masques et livrés aux ateliers de couture de la région.

– Des masques FFP2 découverts par hasard dans le recoin d un bâtiment ont été aussitôt distribués aux infirmiers et aux intervenants à risque.



Chaque Compagnon se sent impliqué et solidaire de cette épreuve nationale. Le senior épaule le junior et réciproquement ; chacun prend soin de l’autre. Nos compagnons fragiles et âgés sont accompagnés : le Docteur Redon assure le suivi des traitements, soigne aussi bien les « bleus au corps » que « les bleus à l’âme » Parler d’une chaîne solidaire fait sens .

« On ne se sauvera pas les uns sans les autres » Abbé Pierre

L’après confinement

Certains y pensent, mais ne disent mot. D’autres au contraire m’écrivent :

« Madame la présidente, quand nous reprendrons les ramassages, je suis prêt à mettre les bouchées doubles dans le travail » Alors oui, nous serons au rendez-vous … rendez-vous avec tous nos amis et tous nos clients lors d’événementiels, qui nous permettront d afficher la force et la résistance de notre mouvement.

La seconde vente aux enchères annuelle sera le temps fort de 2020 : vous répondrez présent en gage de soutien et d’amitié.



Merci à vous tous !

Martine Marragou

Présidente Emmaüs Montpellier