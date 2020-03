Coronavirus : On vous dit tout en 3 mn de vidéo

Coronavirus : 3 minutes de vidéo pour comprendre qu’on est en retard sur la situation

3 minutes de vidéo pour mieux comprendre qu’on est bien en retard sur la situation, et loin de la vérité …

Cette vidéo de prévention explique parfaitement la situation actuelle et montre l’importance du confinement de façon claire.

Simple, rapide, et efficace, une des meilleures vidéos infographique de prévention depuis le début de l’arrivée du Coronavirus en France, vient d’être réalisée par France Télévision et qui montre la réalité du problème qui touche le monde entier.



Cependant nous ne la voyons presque pas …

Coronavirus : J +3

À J +3, le nombre de cas de coronavirus continue de croître dans le monde, ainsi que le nombre de décès.



Alors que l’épidémie de coronavirus continue de s’étendre en Europe, il est vital de rappeler un fait essentiel : le COVID-19 ne circule pas de lui-même, ce sont les hommes et les femmes qui le font circuler.



Quand nous voyons des gens s’approcher et s’agglutiner dans votre dos dans les centres commerciaux, pour prendre des aliments alors que l’on nous recommande de prendre des précautions, nous ne comprenons pas le non respect des distances de sécurité.



Malgré l’entrée progressives par 30 personnes dans les centres commerciaux, certains n’ont pas compris l’essentiel de cette pandémie, d’où la vidéo à voir et à partager.



Les cyclistes qui se fichent des règles du gouvernement

Quand nous voyons des cyclistes et autres vététistes traverser à fond les manettes les villages autour de #sommières pour se défouler dans les contreforts des Cévennes, loin des centres villes et des éventuels contrôles de gendarmerie, alors que l’on nous demande et recommande de rester chez nous, nous ne comprenons toujours pas l’égoïsme ou l’inconscience de certains qui se croient non seulement au dessus des lois, mais qui jouent avec leurs vies en plus des nôtres.

“ Restons chez nous ”

Chacune et chacun d’entre nous peut donc agir pour limiter la propagation du coronavirus et ralentir au plus vite l’engorgement dramatique de nos hôpitaux. Le seule action cruciale, nécessairement collective, que vous devez respecter tient en trois mots : “ Restons chez nous ”.

Coronavirus, confinements solidaires

Face à l’urgence, on s’est dit qu’il était bon de rappeler la seule action vitale, nécessairement collective et qui tient en trois mots, c’est ce que nous faisons de notre coté également à Tv Languedoc. Les caméras sont rangées … prêtes à ressortir, mais nous ne désirons pas jouer avec nos vies.



Comme vous tous, chacun de nous restons dans nos domiciles respectifs, contrairement aux animateurs journalistes des grandes chaînes des médias qui se retrouvent à 4 ou 5 autour d’une table pour informer.

Coronavirus : Le point à travers une carte

Carte mondiale de la pandémie par pays (actualisée le 19.03 à 13h)

Bien que les statistiques nationales dépendent en partie du nombre, de l’ampleur et de la méthodologie des tests de dépistage effectués, à condition que l’on fasse des tests, il est possible toutefois de comparer la propagation avec d’autres pays en utilisant le taux de contamination pour un million d’habitants.

Comme le montre cette carte, certains pays d’Afrique ne sont pas encore touchés. Vu la qualité plus que médiocre, voire inexistantes de services sanitaires digne de ce nom dans ce continent, sauf pour certaines castes bien établies, nombres d’africains risquent de passer de vis à trépas.

Coronavirus : l’Italie en seconde place

Au niveau international, l’Italie est le deuxième pays le plus touché après la Chine par le Coronavirus. Un autre pays limitrophe de l’Italie dont on ne parle pas trop est la Suisse. Ce pays au centre de l’Europe et qui touche la France est aussi touché de manière fulgurante.

Vitesse de la propagation du coronavirus

L’Europe est devenu le premier foyer du coronavirus. En Chine, foyer d’origine de l’épidémie, le nombre de nouveaux cas annoncés quotidiennement décroît progressivement depuis la mi-février, mais progresse très fortement en Europe dans de nombreux pays européens depuis un mois.

L’Europe est devenu le premier foyer du Coronavirus

L’Italie a atteint ces derniers jours le niveau de nouvelles contaminations qu’affichait la Chine au début de l’épidémie, l’Espagne et l’Allemagne s’en approchent. Quand à la France ce soir du 19 mars 2020, le nombre de morts s’élève à 372, soit 108 de plus en 24 heures, le cap des 10 000 cas confirmés est franchi.

Le coronavirus COVID-19 affecte 177 pays et territoires à travers le monde et 1 moyen de transport international (le bateau de croisière Diamond Princess hébergé à Yokohama, au Japon)



Un lien utile pour comprendre la situation

Par respect pour notre personnel soignant, comme les forces de l’ordre qui rappelons le n’ont toujours pas masque de protection, on ne le répétera pas assez Restez chez vous ! On profitera tous du soleil cet été