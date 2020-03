Coronavirus : Formulaire de sortie version mobile

Comment remplir l’attestation de sortie avec un smartphone ?

Pour celles et ceux qui n’ont pas d’imprimante. découvrez le formulaire rapide d’autorisation de sortie Covid-19 pour mobile.

De moins en moins de foyers sont en mesure de produire ce document au format papier, car pas d’imprimante, voire plus d’encre… etc. Sachez qu’il est tout à fait possible d’utiliser ce formulaire de façon entièrement dématérialisée. Pour cela, il vous suffit de votre téléphone mobile (pour les puristes smartphone) ou d’une tablette et d’une application !

Cet outil gratuit permet de signer et remplir l’attestation à partir d’un smartphone et à présenter directement sur smartphone.

Formulaire conforme vis à vis de la CNIL

A savoir que ce code est conforme au RGPD, certifié sans stockage et sans cookies, au dire du développeur.

La CNIL, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés qui est chargée de « la protection des données personnelles contenues dans les fichiers et traitements informatiques ou papier, aussi bien publics que privés », a également incité les internautes à remplir leurs attestations en ligne.

Formulaire conforme pour les forces de l’ordre ?

Sera t-il conforme pour les forces de l’ordre ? c’est un autre problème, car le temps que l’info monte et redescende, pas sur que les forces reçoivent une telle directive, vu les contrôles routiers en préparation.

Pas de retour car information trop récente … soyez prudent et pour la premiere présentation, munissez vous de la version papier, car nous ne sommes jamais assez trop prudent. N’oubliez pas sans ce document papier, vous risquez une amende de 135 euros.

Update Mise à jour 18 mars

D’abord autorisés, vos smartphones ne vous sont désormais d’aucune utilité quant à la présentation de votre attestation de sortie. Christophe Castaner a été clair, les attestations doivent êtres papier, imprimées ou manuscrites. Trois raisons ont été avancées par le Ministre de l’Intérieur, les voici :

Les smartphones peuvent être porteurs du coronavirus et présenter son smartphone aux forces de l’ordre lors d’une vérification peut augmenter les risques de contamination. L’attestation numérique augmenterait les risques de phishing des données. De faux sites ont d’ailleurs été repérés et le gouvernement a assuré qu’aucune application ne verrait le jour également. L’attestation sur smartphone faciliterait les sorties des Français et ce n’est pas le but des mesures mises en place par le gouvernement.

Message de Romain, développeur

J’ai fait ceci dans le but de m’aider moi même et mes amis, par rapport à ce coronavirus, mais vu que vous êtes tous chez vous aujourd’hui, ça a forcément dégénéré et vous avez surchargé mon serveur.

Si vous avez des doutes pour vos données, vous pouvez demander à un ami développeur son avis (pas de suspense, il vous dira que tout est ok). La page n’envoie aucune info nulle part. Toutes les infos restent dans votre navigateur, l’attestation est générée directement dans celui-ci et non sur un serveur distant. (0 cloud)

Soyez prudents : Restez au maximum chez vous, suivez les infos mises a jour sur le site du gouvernement.

Grand merci à ce développeur répondant au nom de Romain Gay, près d’Evreux. Je vous invite d’ailleurs découvrir son profil sur Linkedin et le remercier pour son travail.

Méthode d’utilisation du formulaire dérogatoire de sortie

1 : Remplissez les champs et signez avec le doigt ou votre souris si vous utilisez un ordinateur.

2 : Appuyez sur « Générer » ( et c’est tout ! )

Vous pouvez choisir de sauvegarder l’attestation, de l’imprimer ou simplement de la garder à l’écran si vous avez effectué l’opération depuis un smartphone.

Important : A savoir pour le formulaire

Sachez enfin qu’il vous faudra une nouvelle attestation à chaque déplacement et que les déclarations orales ne vous éviteront pas les amendes. Allez hop hop, vos claviers !

Téléchargement formulaire dérogatoire de sortie

Vous pouvez également télécharger le formulaire dérogatoire de sortie version papier coronavirus – Covid 19



Le lien

http://picta.fr/covid

Second lien (si le premier serveur est surchargé)

https://vik.io/sortie/