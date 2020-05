Le sourire du personnel d’Air France vous attend à l’aéroport de Montpellier

Voulant montrer aux usagers de l’aéroport de Montpellier et surtout aux clients d’Air France qu’ils pouvaient compter sur eux, une partie de l’équipe au sol de la compagnie d’Air France a réussi son pari. Faire un clip vidéo pour mettre en avant leur détermination à reprendre le travail et faire passer le message sur l’importance de porter un masque à l’aéroport, comme en salle d’embarquement, mais également dans l’avion.

Une idée du personnel d’Air France Montpellier

Basée sur une idée de Delphine, une des hôtesses au sol, elle et ses collègues de travail ont tous (et toutes) répondu présent, quant à l’élaboration d’une vidéo faite avec les téléphones de chacun.

Pour cela, chaque personne s’est munie d’un masque non pas chirurgical, ni FFP2, mais d’un simple masque que l’on pose sur les yeux pour dormir (offert à la clientèle sur les longs courriers) afin de simuler les différentes actions de chacun que l’on retrouve dans cette vidéo. (les masques de protection étant une denrée rare, quand il y en a … il n’était pas question de s’amuser avec, cela aurait été sans doute mal perçu en cette période de confinement)

Air France à l’Aéroport Montpellier Méditerranée

Avec cette vidéo, ce fût le moyen original de découvrir chaque personne travaillant pour Air France à l’aéroport de Montpellier dans l’intimité de sa demeure, avant d’enfiler la tenue de travail respective au métier de chacun, le tout bordé d’un sourire jusqu’aux oreilles qui malheureusement sera sans doute caché par un masque pendant encore quelques temps, le temps que la pandémie du Covid-19 soit jugulée.



Pour l’entière confiance aux changements audio et vidéo en post-production dans les locaux de Tv Languedoc, mille merci à Candice, Michel, Christelle, Jean-François, Laïla, Thierry, (alias Steve Austin), Françoise, Karim, Franck, Richard, Florence, Edouard, William, Fabienne, Coralie, Naïma, Brigitte, Laurence, Claudia, Nathalie et Marc.



Sincères remerciements au personnel d’Air France d’avoir choisi le média indépendant Tv Languedoc pour la diffusion de leur premier clip vidéo.



L’équipe TVL

Mesures de sécurité et contrôle température par Air France

A l’approche du déconfinement qui aura lieu Lundi 11 Mai, il est bon de rappeler face à cette crise sans précédent que la compagnie Air France à Montpellier (comme à Roissy et Orly) s’adapte chaque jour pour veiller à la sécurité des passagers et du personnel. Signalétiques, marquages au sol, etc. Dixit Catherine Villar, la directrice expérience client Air France, qui a présenté ce matin sur le réseau social twitter les mesures appliquées dès l’aéroport.

Egalement, des contrôles de température seront progressivement déployés au départ de tous les vols d’Air France à compter du 11 mai 2020.



A compter du 11 mai 2020 et afin de garantir le meilleur niveau de sécurité sanitaire, Air France déploiera progressivement un dispositif de contrôle de température au départ de l’ensemble de ses vols. Cette vérification systématique sera assurée au moyen de thermomètres infrarouges sans contact.

Une prise de température sans contact sera effectué avant tout embarquement.

Une température inférieure à 38°C sera requise pour pouvoir voyager. Les clients présentant une température supérieure à cette valeur pourront se voir refuser l’embarquement et leur réservation sera modifiée sans frais pour un départ ultérieur.

Le 11 mai 2020, le port du masque sera également rendu obligatoire sur l’ensemble des vols opérés par Air France, en application de la consigne française de port du masque obligatoire dans les transports.

Les clients seront notifiés de ces nouvelles dispositions sur tous les canaux de communication (email, sms, sites internet) en amont de leur départ.

Ces mesures viennent compléter le dispositif mis en place par Air France et ses partenaires pour répondre à la crise sanitaire du COVID-19