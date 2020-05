Coup de Pouce aux artistes en Occitanie : Ludovic Dunan

Il est temps pour nous Tv Languedoc, média sur le web, d’aider comme nous le pouvons, nos amies et amis artistes chanteurs musiciens, en Languedoc-Roussillon, mais également dans toute l’Occitanie, comme d’ailleurs partout en France, au vu de la fin prochaine du confinement qui pointe le bout de son nez.

Positionnés devant leur micro sous un masque, suite à la pandémie du Covid-19, comment vivront-ils cette situation ubuesque ?

Les artistes chanteurs avec des masques ?

De nombreux artistes n’ont toujours pas le droit d’exercer leurs métiers et encore moins de jouer en gala dans les cafés, bars, restaurants et boites de nuits, suite à la décision du gouvernement d’interdire tout rassemblement de plus de 10 personnes.

Qu’en sera t’il de ces musiciens qui chantent face à un public ? Devront ils chanter avec un masque, voire derrière une vitre de plexi transparente ?



Bref, la culture risque d’aller encore plus mal, vous l’aurez compris, si le confinement perdure un peu comme le ministre français de la culture, grand absent depuis plusieurs semaines de la scène médiatique.

Lancez votre coup de pouce aux artistes

Alors, dès que vous le pourrez et que aurez envie de faire la fête, pensez à ces nombreux musiciens et tous les artistes qui ne savent pas de quoi sera fait leur lendemain et que le COVID tout comme vous lecteurs de Tv Languedoc, a confiné dans leurs appartements ou maisons. Embauchez les pour votre prochaine fête privé ! Donnez leurs vos soirées !



Et vous cafetiers, restaurateurs afin de faire revenir votre clientèle et booster votre chiffre qui a du prendre une sacré claque … embauchez vos musiciens locaux … et pensez à les programmer dès que vous pourrez … ils en ont besoin ! Ils ont besoin de vous ! Support your local Musician !

Ludovic Dunan – Artiste musicien en Occitanie

Coup de pouce à Ludovic Dunan

Qui est Ludovic Dunan, ce musicien de Villeneuve-lès-Maguelones ?

Baigné dans un milieu musical dès son plus jeune âge, la musique est ancrée dans ses gènes. Son papa est ténor à l’opéra de Paris (Gérard Dunan, premier prix de chant et médaille d’or de solfège du conservatoire national de Paris.)

A l’âge de 15 ans, Ludovic Dunan monte son premier groupe avec des amis. C’est en autodidacte, à 20 ans qu’il commence à faire ses armes dans des orchestres de variété de la région Languedoc-Roussillon devenue depuis l’Occitanie. Il apprend plusieurs instruments dont la basse, la guitare, le piano, devient également chanteur et à force de travail et de persévérance, devient compositeur et arrangeur.

Ludovic Dunan est bassiste-chanteur depuis 14 ans au sein du groupe le Condor un groupe réputé dans le sud de la France, avec lequel il a joué à l’Olympia, théâtre de la cigale, Zénith, théâtre antique d’Orange. Avec ce formation musicale un peu hors norme, il a également participé à quelques émissions de télévision (Vivement Dimanche, la France a un incroyable talent.)

Dans sa carrière, son parcours musical lui a permis de voyager à travers plusieurs pays, Liban, Canada, Suisse, Monaco, Italie, pays dont il absorbé différentes techniques et cultures musicales.

Parallèlement à tout cela, Ludovic Dunan monte différents formations en trio ou reste solo pour se produire dans des soirées privées, bars, restaurants, dont une certaine formation en Languedoc qui fait le buzz en Languedoc … le duo artis – tiques … Les Moustiques Acoustiques avec Jean-Marc Bisson guitariste chanteur, qui depuis des années écument les bars et les restaurants en distillant leur répertoire de musique pop acidulée.

Ludovic Dunan et Jean-Marc Bisson dans Incroyable Talent

Ludovic Dunan joue dans les Ehpads un répertoire français de notre patrimoine musical . Il créé en collaboration avec sa femme Christel, un spectacle spécifique vidéo-chant pour les malades atteints d’Alzheimer.

Musicien professionnel et intermittent du spectacle depuis 1986, c’est la première année que Ludovic Dunan n’aura pas le plaisir de se produire en live à cause de l’urgence sanitaire liée au Covid-19, un virus qui impacte la planète entière et qui devant les stocks exsangues, de l’importance minimisée de la pandémie et surtout les ratés du gouvernement Français, fait tousser le monde de la médecine comme celui du spectacle.