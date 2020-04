Covid-19 : Une étude génomique indique une origine naturelle

Ces prochains jours, peu importe sur quel média en ligne ce que vous lirez comme nouvelles, il y aura forcément une information sur la maladie des coronavirus 2019 et plus spécialement celui du Covid-19.

Le covid-19 a-t-il été créé en laboratoire ?

Plus d’un quart des Français pensent que le coronavirus a été fabriqué en laboratoire. 27 % des moins de 35 ans pensent même qu’il a été développé « intentionnellement ». Alors le coronavirus et plus spécialement le Covid-19 a-t-il été créé en laboratoire ?

Malgré la commodité de blâmer une pandémie, ou une mauvaise réponse à une pandémie, sur un virus créé en laboratoire, il n’y a (toujours) aucune preuve que le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le Covid-19 chez l’homme, provienne d’un laboratoire de Wuhan, en Chine, comme le résume bien ci-dessous un article du professeur Collins datant du 26 Mars 2020.

L’impéritie et l’absence totale de précaution du gouvernement provoque des milliers de morts en France.

Cependant, quels que soient les secrets de la Chine, cela ne change strictement rien à l’impéritie et l’absence totale de précaution du gouvernement français prévenu de la gravité de la crise du Covid-19 dès janvier 2020, par la ministre de la santé Agnès Buzyn et de ses services défaillants.

Le Covid-19 serait d’origine naturelle

Certaines personnes affirment même scandaleusement que le nouveau coronavirus à l’origine de la pandémie a été conçu dans un laboratoire et a été délibérément libéré pour infecter la population et rendre les gens malades. Une nouvelle étude réfute ces affirmations en fournissant des preuves scientifiques que ce nouveau coronavirus est apparu naturellement.

Les résultats rassurants sont le résultat d’analyses génomiques menées par une équipe de recherche internationale, en partie soutenue par les NIH, les Instituts nationaux de la santé américaine.



Dans leur étude de la revue Nature Medicine, Kristian Andersen, du Département d’immunologie et de microbiologie de l’institut de recherche Scripps Research situé à La Jolla en Californie au nord de San Diego, et Robert Garry, de l’école de médecine de l’Université Tulane de la Nouvelle-Orléans et leurs collègues ont utilisé des outils bio informatiques sophistiqués pour comparer les données génomiques accessibles au public de plusieurs coronavirus, y compris le nouveau coronavirus qui cause le Covid-19.

Les chercheurs ont commencé par se concentrer sur les parties des génomes des coronavirus qui codent pour les protéines de pointe qui donnent à cette famille de virus leur aspect distinctif en forme de couronne. (pour rappel, soit dit en passant, «corona» est le latin pour «couronne».) Tous les coronavirus dépendent des protéines de pointe pour infecter d’autres cellules. Mais, au fil du temps, chaque coronavirus a façonné ces protéines un peu différemment, et les indices évolutifs de ces modifications sont énoncés dans leurs génomes.

Les données génomiques du nouveau coronavirus responsable de Covid-19 montrent que sa protéine de pointe contient des adaptations uniques. L’une de ces adaptations permet à ce coronavirus de se lier à une protéine spécifique des cellules humaines appelée enzyme de conversion de l’angiotensine (ACE2). Un coronavirus apparenté qui provoque le Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS) chez l’homme.

Les modèles informatiques existants prévoyaient que le nouveau coronavirus ne se lierait pas à l’ACE2, ni au virus du SRAS. Cependant, à leur grande surprise, les chercheurs ont découvert que la protéine de pointe du nouveau coronavirus se liait en réalité bien mieux que les prévisions informatiques, probablement en raison de la sélection naturelle sur l’ACE2 qui a permis au virus de tirer parti d’un site de liaison alternatif auparavant non identifié.

« Les coronavirus comme le SRAS-CoV-2 se trouvent couramment dans les espèces sauvages et sautent fréquemment vers de nouveaux hôtes. C’est aussi l’explication la plus probable de l’origine du SARS-CoV-2.

Le Covid-19 n’est pas le produit d’une manipulation délibérée

Les chercheurs ont déclaré que cela fournissait des preuves solides que ce nouveau virus n’était pas le produit d’une manipulation délibérée dans un laboratoire. En fait, aucun bio ingénieur essayant de concevoir un coronavirus menaçant la santé humaine n’aurait probablement jamais choisi cette conformation particulière pour une protéine de pointe.

Le Covid-19 et la chauve-souris

Les chercheurs ont ensuite analysé les données génomiques liées à la structure moléculaire globale, ou colonne vertébrale du nouveau coronavirus. Leur analyse a montré que l’épine dorsale du génome du nouveau coronavirus ressemble le plus à celle d’un coronavirus de chauve-souris découvert après le début de la pandémie de COVID-19.

« Le plus proche parent connu du SRAS-CoV-2 est un virus de chauve-souris nommé RaTG13, qui a été conservé à l’Institut de virologie de Wuhan. Il y a des spéculations non fondées que ce virus est à l’origine du SRAS-CoV-2.

Cependant des divergences importantes existent

1 – Le RaTG13 a été échantillonné dans une autre province de Chine (Yunnan) où le Covid-19 est apparu pour la première fois

2 – le niveau de divergence des séquences génomiques entre le SRAS-CoV-2 et le RaTG13 équivaut à une moyenne de 50 ans (et au minium de 20 ans) d’un changement évolutif. » Par conséquent, le SARS-CoV-2 n’était pas dérivé du RaTG13.

Le Covid-19 et le pangolin

Cependant, la région qui se lie à l’ACE2 ressemble à un nouveau virus trouvé dans les pangolins, un animal d’aspect étrange appelé fourmilier écailleux.

» En outre, nous savons que des virus liés au SRAS-CoV-2 se trouvent également dans les pangolins. Cela suggère que d’autres espèces sauvages sont susceptibles de porter des parents du SRAS-CoV-2.

Cela fournit des preuves supplémentaires que le coronavirus qui cause et provoque le COVID-19 est presque certainement originaire de la nature. Si le nouveau coronavirus avait été fabriqué en laboratoire, les scientifiques auraient très probablement utilisé les épines dorsales de coronavirus déjà connus pour causer des maladies graves chez l’homme.

Deux scénarios pour le Covid-19

Alors, quelle est l’origine naturelle du nouveau coronavirus responsable de la pandémie du Covid-19 ? Les chercheurs n’ont pas encore de réponse précise. Mais ils offrent deux scénarios possibles.

Scénario 1 : Covid-19, la civette et le chameau

Dans le premier scénario, lorsque le nouveau coronavirus a évolué dans ses hôtes naturels, peut-être des chauves-souris ou des pangolins, ses protéines de pointe ont muté pour se lier à des molécules de structure similaire à la protéine ACE2 humaine, lui permettant ainsi d’infecter les cellules humaines. Ce scénario semble correspondre à d’autres flambées récentes de maladies causées par des coronavirus chez l’homme, telles que le SRAS, qui sont survenues à cause de civettes félines; et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), qui est né de chameaux

Scénario 2 : de l’animal à l’homme

Le deuxième scénario est que ce nouveau coronavirus est passé des animaux aux humains avant de devenir capable de provoquer des maladies humaines. Puis, à la suite de changements évolutifs progressifs au fil des années ou peut-être des décennies, le virus a finalement acquis la capacité de se propager d’humain à humain et de provoquer des maladies graves, souvent mortelles.

» En résumé, l’abondance, la diversité et l’évolution des coronavirus dans la faune sauvage suggèrent fortement que ce virus est d’origine naturelle. Cependant, un plus grand échantillonnage des espèces animales dans la nature, y compris les chauves-souris de la province du Hubei, est nécessaire pour déterminer l’origine exacte du SRAS » -CoV-2. «

Pas de place pour réfuter l’origine naturelle

Quoi qu’il en soit, cette étude laisse peu de place pour réfuter une origine naturelle au sujet du COVID-19. Et c’est une bonne chose, car cela nous aide à rester concentrés sur ce qui compte vraiment : observer une bonne hygiène, pratiquer la distanciation sociale et soutenir les efforts de tous les professionnels de la santé et chercheurs qui travaillent dur pour relever ce défi majeur de santé publique, parfois au prix de leurs vies.

Site anti-rumeurs (hors de France)

Enfin, la prochaine fois que vous lirez sur le web, quelque chose qui vous dérange ou vous laisse perplexe à propos du Covid-19, nous vous suggèrons d’aller sur le nouveau site web de FEMA sur le contrôle des rumeurs sur les coronavirus.

Ce site ne contient peut-être pas toutes les réponses à vos questions, mais c’est certainement un pas dans une autre direction pour pouvoir distinguer les parodies, les complots comme des rumeurs sur des faits, en dehors des sites français d’informations qui appartenant à des personnalités trop proches des politiciens en place pourraient, à notre avis, laisser croire que l’information impartiale peut être secondaire, au vu de la lenteur et l’incurie du gouvernement à protéger les français et de prendre les mesures adéquates à lutter contre la pandémie, cela avec trois mois de retard et le résultat de milliers de morts, et d’infirmiers et de personnels soignants contaminés.



D’ou l’idée d’aller fouiner ailleurs l’information ailleurs qu’en France.

L’absence de preuve n’est pas une preuve d’absence

Néanmoins, l’absence de preuve n’est pas une preuve d’absence. Non, il n’y a (toujours) aucune preuve que le SARSCoV2 et Covid-19 n’ont pas été créés dans un laboratoire. La possibilité que ce virus d’origine naturelle ait été étudié dans un laboratoire et fuit accidentellement est une des possibilités les plus probables. Des preuves » indirectes » suggèrent fortement l’évasion en laboratoire d’un coronavirus prélevé sur des chauves-souris sauvages.

Si les résultats d’une enquête objective menée par un conseil scientifique multinational pouvait apporter une information non édulcorée, mais bon ne rêvons pas avec un parti communiste chinois qui préfère enfermer les lanceurs d’alertes et les docteurs plutôt que d’informer à temps le reste du monde.

Caractéristiques de la protéine de pointe dans le SARS-CoV-2 humain et les coronavirus apparentés.

