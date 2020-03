Coronavirus : un test « portable » américain donne les résultats positifs en cinq minutes et négatifs en 13 minutes

Coronavirus : un diagnostiqueur « portable » donne les résultats en cinq minutes aux USA

La compagnie Abbot Laboratories dans l’Illinois aux USA a indiqué vendredi soir, avoir créé un dispositif « portable » capable de notifier en cinq minutes, si une personne est atteinte du coronavirus … et en 13 minutes si les résultats sont négatifs.



La compagnie américaine a affirmé dans un communiqué que la Food and Drug Administration, l’agence fédérale américaine du médicament (FDA) lui avait délivré une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour la détection des nouveaux coronavirus (COVID-19), donnant des résultats positifs en cinq minutes et des résultats négatifs en 13 minutes.



Le test se déroulera via le diagnostiqueur portable ID NOW de l’entreprise, fournissant des résultats rapides dans un large éventail de paramètres de soins de santé tels que l’utilisent les cabinets de médecins, les cliniques de soins d’urgence et les services d’urgence des hôpitaux.



La compagnie américaine Abbot lance un nouveau diagnostiqueur de coronavirus

Ce dispositif portable est petit, léger (2,9 kilos), facilement transportable (la taille d’un petit grille-pain), et utilise la technologie moléculaire, fortement appréciée par les cliniciens et la communauté scientifique pour son haut degré de précision.

Comment ça marche ?

C’est un système isotherme rapide, basé sur des instruments, pour la détection qualitative des maladies infectieuses. Sa technologie unique d’amplification d’acide nucléique isotherme fournit des résultats moléculaires en quelques minutes seulement, permettant aux cliniciens de prendre des décisions cliniques fondées sur des preuves lors d’une visite chez un patient.

«Grâce à ses dimensions réduites (207 mm Largeur x 145 mm Hauteur x 194 mm Prof) et à ses tests rapides, les prestataires de soins de santé peuvent effectuer des tests moléculaires au point de service en dehors des quatre murs traditionnels d’un hôpital dans des zones sensibles.»

« La pandémie du coronavirus COVID-19 sera combattue sur plusieurs fronts, et un test moléculaire portable qui offre des résultats en quelques minutes s’ajoute à la large gamme de solutions de diagnostic nécessaires pour lutter contre ce virus », a déclaré Robert B. Ford, président et chef de l’exploitation, Abbott.

Le diagnostiqueur de Coronavirus en 5 mn

50 000 diagnostiqueurs de tests coronavirus en prévision

La compagnie Abbott augmente la production pour livrer 50 000 diagnostiqueurs de tests ID NOW COVID-19 par jour, à partir de la semaine prochaine, au système de santé américain.