Genesis en concert : Tournée 2021

La bande de Phil Collins se reforme et annonce sa tournée The Last Domino Tour en 2021. Genesis confirme son retour très attendu en Amérique du Nord avec une série de dates de tournée aux États-Unis pour novembre et décembre. C’est la première fois que le groupe se reproduit en Amérique du Nord en 14 ans, depuis la tournée Turn It On Again de 2007.

Genesis au Royaume Uni

Cependant le groupe fera une tournée au Royaume-Uni avant de se rendre aux États-Unis. Une bonne nouvelle pour les fans de l’autre coté de la Manche, car la tournée comprendra 33 concerts à travers le Royaume-Uni, l’Irlande avant d’attaquer les États-Unis et le Canada entre le 15 septembre et le 15 décembre 2021, marquant ainsi les premières représentations de Genesis depuis que le trio s’est réuni pour le Turn It On Again Tour en 2007. Cette tournée a été reprogrammée deux fois en raison de la pandémie de COVID-19 en cours.

Genesis : Last Domino Tour USA

The Last Domino ? verra la reformation de Tony Banks, Phil Collins et Mike Rutherford sur scène jouer dans les principales villes des États-Unis et du Canada. Le groupe sera rejoint par le fils du chanteur, Nic Collins à la batterie et par le guitariste et bassiste de longue date du groupe, Daryl Stuermer.

Les musiciens de la tournée Genesis 2021

Tony Banks : claviers

Phil Collins : chant principal, percussions

Mike Rutherford : guitares, guitare basse, chœurs



Autres musiciens

Daryl Stuermer : guitares, guitare basse

Nic Collins : le fils de Phil Collins à la batterie

TBC : chœurs

Genesis : Tournée Anglaise

Pour les fans Français de Genesis, un voyage outre manche sera nécessaire car le groupe fera une tournée au Royaume-Uni avant de se rendre aux États-Unis. Aucune date de prévue en France, ni sur le continent européen à ce jour.



15 Septembre : Dublin- Irlande

16 Septembre : Dublin- Irlande

18 Septembre : Belfast – Irlande du Nord

20 Septembre : Birmingham – Angleterre

21 Septembre : Birmingham – Angleterre

22 Septembre : Birmingham – Angleterre

24 Septembre : Manchester – Angleterre

25 Septembre : Manchester – Angleterre

27 Septembre : Leeds – Angleterre

28 Septembre : Leeds – Angleterre

30 Septembre : Newcastle – Angleterre



01 Octobre : Newcastle – Angleterre

03 Octobre : Liverpool – Angleterre

04 Octobre : Liverpool – Angleterre

07 Octobre : Glasgow – Ecosse

08 Octobre : Glasgow – Ecosse

11 Octobre : Londres – Angleterre

12 Octobre : Londres – Angleterre

13 Octobre : Londres – Angleterre



Affiche de la tournée 2021 de Genesis

Pas de billet de concert Genesis au marché noir

Cet événement est réservé aux fans et ces conditions spéciales sont en place pour garantir que les billets sont achetés pour un usage personnel uniquement et ne sont pas revendus à des fins lucratives et/ou par le biais de sites de revente non autorisés tels que Viagogo / Stubhub.



Les billets pour tous les concerts seront disponibles d’abord par le biais d’une pré-vente effectuée par Ticketmaster Verified Fan le 5 mai, suivie de la mise en vente au grand public le 7 mai. Le programme Verified Fan vise à créer une expérience d’achat de billets sûre et fiable. Il permet de s’assurer que les billets arrivent d’abord dans les mains des vrais fans limitant ainsi la revente à la sauvette, alimentant la vente au marché noir, voire parallèle, via des sites de revente non autorisés.



Les fans doivent s’inscrire pour avoir accès au programme entre aujourd’hui et le dimanche 2 mai à 23h59 (heure de l’Est). S’ils sont vérifiés et sélectionnés, les fans pourront obtenir leurs billets à partir du mercredi 5 mai, à 10 heures, heure locale. À partir du 7 mai, les billets seront disponibles par le biais d’une vente publique.

Sans smartphone, pas de concert Genesis

Les sites de vente de billet en ligne dans toutes les villes de la tournée (sauf Cleveland et Philadelphie) émettront des billets mobiles SafeTix.



Cette nouvelle génération de billets se veut plus sécurisée, pour éviter la fraude aux billets. Les billets du géant de la billetterie seront désormais liés aux smartphones des spectateurs : un code-barres encrypté et dynamique est intégré aux billets et se re-génère toutes les secondes. Cette technologie a pour objectif d’éviter la fraude, lorsque les billets sont photocopiés pour être revendus.



Vente en ligne de billet anti fraude

Les billets SafeTix utilisent un code-barres unique qui se rafraîchit toutes les quelques secondes rend les billets impossibles à contrefaire. Les billets mobiles SafeTix nécessitent un smartphone pour être affichés. Aucun autre billet ne sera accepté pour l’entrée aux spectacles dans ces villes

Pour les plus grands fans de Genesis qui veulent se rapprocher de l’action comme jamais auparavant, des packages VIP officiels seront disponibles pour tous les spectacles avec une variété d’options de forfaits VIP pour s’assurer de vivre une expérience inoubliable. Les forfaits VIP officiels seront disponibles pour les fans à partir du mercredi 5 mai à 10 heures, heure locale.



les conditions de vente sont ainsi mis en avant et ce avant la mise en vente des billets

 Une limite stricte de 4 billets par personne (et par foyer) par événement s’applique. Tout billet acheté au-delà de cette limite peut être annulé et invalidé (auquel cas vous serez remboursé).

 Les billets ne doivent pas être achetés dans l’intention de les revendre à des fins commerciales et/ou de profit.

 Si vous ne pouvez plus utiliser vos billets et que vous n’êtes pas éligible pour un échange ou un remboursement, vous ne pouvez les revendre que par le biais de sites de revente autorisés : Ticketmaster Fan to Fan Exchange, Twickets & AXS official resale.

 Vous ne pouvez pas revendre ou proposer de revendre des billets pour cet événement par le biais d’un site de revente non autorisé ou à des fins commerciales et/ou de profit.

 Tout billet acheté, revendu ou proposé à la revente en violation des présentes conditions particulières pourra être annulé et invalidé (auquel cas vous serez remboursé).

 En cas d’incompatibilité entre les présentes conditions spéciales et toute autre condition applicable, les présentes conditions spéciales s’appliquent.

Genesis : Tournée USA

Les dates et les lieux de la tournée de Genesis aux États-Unis



15 novembre : IL Chicago United Center

18 novembre : DC Washington Capital One Arena

20 novembre : NC Charlotte Spectrum Center

22 novembre : QC Montréal Centre Bell

25 novembre : ON Toronto Scotiabank Arena

27 novembre : NY Buffalo KeyBank Center

29 novembre : MI Detroit Little Caesars Arena

30 novembre : OH Cleveland Rocket Mortgage FieldHouse

02 décembre : PA Philadelphie Wells Fargo Center

05 décembre : NY New York Madison Square Garden

08 décembre : OH Colombus Nationwide Arena

10 décembre : NY Belmont Park UBS Arena

13 décembre : PA Pittsburgh PPG Paints Arena

15 décembre : MA Boston TD Garden