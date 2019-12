Occitanie : Candidatures ouvertes pour le prix d’écriture Claude Nougaro 2020

Occitanie : Les candidatures sont ouvertes pour le prix d’écriture Claude Nougaro 2020

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a lancé le mardi 5 novembre la 14ème édition du Prix d’écriture Claude Nougaro. Créé et organisé par la Région, ce grand concours permet chaque année d’encourager et de valoriser la créativité et l’expression des jeunes talents régionaux.

Pour participer à cette 14ème édition, les jeunes d’Occitanie âgés de 15 à 25 ans sont invités jusqu’au 5 janvier 2020, à proposer leurs oeuvres.

Ce prix annuel récompense une oeuvre inédite, sur thème libre, écrite en français, dans une de ces quatre catégories que compte le prix : Chanson, Nouvelle, Scénario de court-métrage et Bande-dessinée.

Nouvelle : L’écriture de fiction concerne : le conte, le récit, la nouvelle, la pièce de théâtre.

Scénario de court-métrage : Le genre retenu est la fiction. Le projet devra être accompagné d'un synopsis et d'une note d'intention.

Bande-dessinée : Sur thème libre, le projet peut être réalisé par un ou deux participants (scénariste et dessinateur).

Chanson : Le projet peut être réalisé en solo ou en collectif. L'artiste doit posséder un répertoire d'au moins trois chansons originales

Les dotations du prix d’écriture Nougaro 2020

Deux types de prix d’écriture seront remis aux lauréats à l’issue des délibérations.

Tous les lauréats se verront par ailleurs remettre une tablette numérique, et les lauréats de la Catégorie Nouvelle pourront participer à un stage d’écriture organisé par le Prix du Jeune Ecrivain.

Prix découverte (15-17 ans) :

1er prix : Un voyage culturel à Barcelone

– Les « Prix Découverte », pour les 15-18 ans, qui permettront aux lauréats de remporter un voyage culturel à Barcelone ;

Prix tremplin (18-25 ans) :

1er, 2ème, 3ème prix :

Stages et ateliers d’écriture,

L’édition (et l’enregistrement pour la musique) des oeuvres primées

Pour tous les lauréats une tablette tactile

– Les « Prix Tremplin », pour les 18-25 ans, proposant un accompagnement artistique par des professionnels (ateliers d’écriture, parrainage / tutorat) pour faciliter les « premiers pas » dans le milieu professionnel, et l’édition (ou l’enregistrement pour la musique) des lauréats.

« Je suis fière de lancer cette 14ème édition du Prix Claude Nougaro. Année après année ce prix a permis de faire émerger de nombreux talents. Laisser aux jeunes la possibilité de créer, de s’exprimer et de faire entendre leurs voix tel est le sens de ce prix. Je ne peux qu’encourager les jeunes à candidater. Et je suis certaine que cette année encore la jeunesse sera démontrée sa passion et sa créativité exceptionnelle. » a déclaré Carole Delga, la présidente de la région.

Le prix Claude Nougaro

Organisé par la Région Midi-Pyrénées, ce prix a vu la participation de plus de 4000 jeunes de 15 à 25 ans depuis sa création en 2006. L’année 2016 a vu ce prix s’étendre à l’ensemble de la nouvelle région Occitanie/Midi-Pyrénées.