Un hangar détruit par un incendie à Aspères (Gard)

Un incendie s’est déclaré dans un hangar dans le village d’Aspères, à quelques kilomètres de Sommières.

Incendie à Aspères

Les sapeurs-pompiers du Gard sont intervenus dans l’après midi du samedi 11 Avril à Aspères, au nord-ouest de Sommières (Gard), pour étendre un incendie dans un hangar métallique dans le haut du village.



Il aura fallu l’intervention de plusieurs équipes de sapeurs de la caserne de pompiers de Sommières et cinq véhicules-citernes pour contenir l’incendie et venir à bout du brasier, avant qu’il ne se propage à un autre hangar agricole et une maison d’habitation situés à proximité de celui-ci. L’intervention de la grande échelle été nécessaire pour attaquer d’en haut le foyer.

Les pompiers de Sommières arrivent pour combattre l’incendie d’Aspères

Un incendie en plein confinement

L’incendie aurait débuté en début d’après-midi vers 14h ce samedi de Pâques sur un véhicule de matériel de chantier de construction entreposé dans le hangar. Quelques bouteilles de gaz stockés pour les engins élévateurs ont explosé dans l’incendie sans blesser personne.



45 minutes après le début de l’incendie, le toit s’est effondré réduisant à néant le bâtiment avec tout ce qu’il contenait… tout le matériel et l’ensemble des outils de construction et de maçonnerie de Jérôme Saurin et de sa société V.D.O, Vieilles Demeures d’Occitanie, (une société spécialisée en construction et rénovation de vieux Mas dans le Sommièrois).



Si les raisons de l’incendie ne sont pas encore connues, l’analyse des débris par la cellule investigation de la gendarmerie en coordination avec la cellule incendie du Gard se fera dès que tout risque de reprise de feu sera circonscrit.

Le passé de plusieurs vies disparues dans l’incendie

Dans cette immense hangar, des meubles, des photos, des documents personnels de sa maman Marie-Thérèse Saurin (surnommée Zizou par Gérard, son mari parti trop tôt) ont été détruits par l’incendie. Egalement sont parties en fumée beaucoup d’affaires personnels de son fils Jérôme Saurin, et de sa compagne et de ses enfants, mais aussi un grand stock de documents et de cartes postales d’exception en origami de la société d’édition Love Paper géré par son frère François-Xavier Saurin.



Un incendie qui touche ainsi plusieurs couples et membres de cette famille ce samedi de Pâques. Si personne n’a été blessé, le traumatisme est bien présent.



Notons au passage que si les gendarmes venus sur place (constatation et rapport obligatoire) et de nombreux voisins présents ne portaient pas de masques, ni de gants, (suite à la désastreuse organisation gouvernementale que tout le monde connait et endure avec ce confinement), seuls les pompiers étaient munis de masques anti-covid en arrivant sur place, avant de revêtir leurs masques F1 contre les incendies.