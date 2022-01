Ecosse : Le Covid au plus bas parmi les non vaccinés

Les taux de cas de Covid sont les plus bas chez les personnes non vaccinées, alors que les personnes âgées ayant subi une double piqûre sont à l’origine de l’augmentation des admissions à l’hôpital.

Les Écossais doublement vaccinés sont désormais plus susceptibles d’être admis à l’hôpital avec la souche Covid que les personnes non vaccinées, dans un contexte d’augmentation du nombre de personnes âgées tombant malades en raison de la baisse de l’immunité.

Ces données « étranges » montrent que les taux de cas sont plus faibles chez les personnes non vaccinées que chez celles qui ont reçu un, deux ou même trois vaccins depuis que la variante Omicron est devenue la variante dominante en Écosse. Les données contre-intuitives du Public Health Scotland (PHS) c’est à dire le Service de Santé Ecossais, contredisent les tendances pandémiques précédentes qui ont toujours montré que les taux d’infection, d’hospitalisation et de décès étaient plus élevés chez les personnes non vaccinées.

Toutefois, un expert a souligné que ces tendances reflètent probablement des facteurs tels que la transmission initiale d’Omicron dans des communautés plus aisées.

« Cela semble bizarre jusqu’à ce que vous commenciez à décomposer les choses« , a déclaré le professeur Rowland Kao, président de l’épidémiologie vétérinaire et de la science des données à l’Université d’Édimbourg.

Les taux d’infection sont les plus bas depuis le 18 décembre dans le groupe non vacciné

Selon le dernier rapport de l’Agence de Santé publique du Canada, le taux de mortalité lié au virus du Covid est constamment plus élevé depuis le 4 décembre chez les personnes ayant reçu un double vaccin que chez celles qui n’ont pas été vaccinées, mais beaucoup plus faible chez les personnes ayant reçu un triple vaccin. Le rapport définit un décès dû au virus du Covid comme » une personne dont le test PCR a révélé la présence du SRAS-CoV-2 [le coronavirus responsable du virus Covid] à un moment donné et dont le certificat de décès mentionne le virus Covid-19 comme cause sous-jacente ou contributive du décès « .

Au cours de la dernière semaine de décembre, le taux de mortalité était de 7,06 pour 100 000 chez les personnes ayant reçu le double vaccin, contre 4,79 pour 100 000 chez les personnes non vaccinées et 0,21 pour 100 000 chez les personnes ayant reçu le triple vaccin. Au cours de la semaine qui s’est terminée le 7 janvier, le taux d’hospitalisation était également deux fois plus élevé chez les personnes ayant reçu le double vaccin que chez les personnes non vaccinées – 130 admissions pour 100 000 contre 59 pour 100 000 – mais il est tombé à seulement 15 pour 100 000 chez les personnes ayant reçu le triple vaccin.

Les données sur les admissions ne font pas la différence entre les patients hospitalisés « à cause » de Covid et ceux qui ont été testés positifs alors qu’ils étaient traités pour d’autres maladies, mais le PHS a déclaré que le taux d’hospitalisation élevé des personnes doublement vaccinées est dû à l’augmentation des admissions parmi les plus de 70 ans qui n’ont pas encore été stimulés et dont l’immunité diminue.

Il ajoute : « Dans d’autres groupes d’âge, les taux restent inférieurs pour les personnes ayant reçu deux doses par rapport à celles qui n’en ont reçu qu’une ou qui ne sont pas vaccinées.

« Ce groupe de personnes âgées de plus de 70 ans qui ont reçu deux doses de vaccin mais n’ont pas encore reçu de rappel peut comprendre des personnes très vulnérables. »

L’hospitalisation était deux fois plus élevée chez les personnes ayant reçu deux doses de vaccin que chez celles n’ayant pas été vaccinées, mais le Service de Santé Ecossais (Public Health Scotland) a déclaré que cela était faussé par les admissions chez les plus de 70 ans et n’était pas observé dans les groupes d’âge plus jeunes.

Le nombre d’hospitalisations était deux fois plus élevé chez les personnes ayant reçu le double vaccin que chez celles n’ayant pas été vaccinées, mais le Service de Santé Ecossais a indiqué que ce phénomène était dû aux admissions de personnes âgées de plus de 70 ans et n’était pas observé dans les groupes d’âge plus jeunes. Le nombre de personnes âgées de plus de 70 ans admises à l’hôpital avec le Covid est passé de 131 au cours de la semaine se terminant le 14 décembre à 370 au cours de la semaine se terminant le 4 janvier. Bien que la prise en charge ait été forte, environ 38 500 adultes de plus de 70 ans en Écosse doivent encore recevoir des rappels.

Le rapport montre également qu’au cours des trois semaines précédant le 7 janvier, les taux de cas de Covid ont toujours été les plus bas dans la population non vaccinée.

Les données préliminaires pour la semaine dernière – qui sont normalisées en fonction de l’âge pour tenir compte du fait que les jeunes sont plus susceptibles que les adultes plus âgés de ne pas être vaccinés – montrent un taux de cas de Covid de 11 pour 1000 dans le groupe non vacciné, contre 15 pour 1000 pour ceux qui ont reçu un rappel ou une troisième dose, et 25 pour 1000 pour la cohorte doublement vaccinée.

On considère qu’une personne a reçu un triple vaccin si le test de dépistage de Covid est positif plus de 14 jours après le rappel, ce qui exclut les explications telles que les personnes ayant contracté le virus dans les files d’attente des centres de vaccination à l’approche de Noël.

Le professeur Kao a déclaré qu’Omicron » égalisait le terrain de jeu » en termes d’infections, en partie en raison de sa capacité à traverser la protection vaccinale, mais aussi parce qu’il s’est propagé dans les codes postaux plus aisés et qu’il est arrivé à un moment où les personnes précédemment protégées par le travail à domicile étaient moins susceptibles de le faire.

Il a déclaré : « Si vous regardez la propagation initiale d’Omicron, la relation de privation était inversée. »

« En fait, le risque d’être exposé à Omicron était plus élevé si l’on vivait dans une zone moins défavorisée, et si l’on est plus aisé, on est également plus susceptible d’avoir été vacciné deux ou trois fois. »

De rajouter « Ce n’est pas seulement en Écosse ; un de mes amis au Pays de Galles constate exactement la même chose et se demande ce qui se passe. » et de conclure « Ma suspicion est que nous avons cette explosion initiale d’infections qui ignore toutes les règles précédentes, et que cette question de ‘où cela a-t-il commencé ?’ est plus importante que tous les autres facteurs de risque. »

Depuis début décembre, le taux de mortalité est plus élevé chez les personnes doublement vaccinées que chez les personnes non vaccinées, mais cela reflète probablement la baisse de l’immunité des personnes âgées de plus de 70 ans hospitalisées et vulnérables qui n’ont pas encore été stimulées.

En outre, le professeur Kao a déclaré qu’il n’était pas clair dans quelle mesure l’immunité résultant de multiples infections antérieures par le Covid protégeait contre le variant Omicron.

Il a déclaré : « Nous savons que l’on obtient une meilleure protection avec trois doses de n’importe quel type – cela peut être deux doses plus une infection, deux doses plus un rappel, mais nous ne savons pas vraiment ce qui se passe si vous êtes infecté deux ou trois fois, et il y a probablement des gens qui l’ont été. » » Vous avez ces poches de zones défavorisées en particulier où le virus a circulé à un taux beaucoup plus élevé. »

Une porte-parole du PHS a déclaré que les chiffres pouvaient également être faussés par des facteurs tels qu’un recours plus important au dépistage par des personnes vaccinées « plus soucieuses de leur santé », ajoutant que « ces biais deviennent plus évidents à mesure que davantage de personnes sont vaccinées et que les différences entre la population vaccinée et non vaccinée deviennent systématiquement différentes ».

Cas Covid et admissions à l’hôpital semblent désormais tous deux en déclin en Écosse

Les cas et les admissions à l’hôpital semblent désormais en baisse en Écosse. La porte-parole du PHS a ajouté que les taux de cas plus élevés chez les personnes doublement vaccinées sont dus à des infections chez les personnes de plus de 40 ans dont l’immunité s’affaiblit, mais qui n’ont pas encore reçu de rappels ou n’y ont pas droit.

Elle ajoute : « Le statut vaccinal des cas, des patients hospitalisés et des décès ne doit pas être utilisé pour évaluer l’efficacité du vaccin en raison des différences de risque, de comportement et de dépistage dans les populations vaccinées et non vaccinées. »

Thierry Jirkovsky

Source informationnelle Herald Scotland