Joyeux Noël 2020

𝐓𝐨𝐮𝐭𝐞 𝐥’𝐞́𝐪𝐮𝐢𝐩𝐞 𝐝𝐞 𝐓𝐯 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐮𝐞𝐝𝐨𝐜 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐬𝐨𝐮𝐡𝐚𝐢𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐣𝐨𝐲𝐞𝐮𝐱 𝐍𝐨𝐞̈𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟎



On le sait l’année a été compliquée. La crise sanitaire nous a hélas tous frappés et a changé durablement nos habitudes, et nous avons a franchement hâte de tourner la page de 2020.



Passer Noël cette année prend une coloration toute particulière, puisque il faudra être prudent, respecter des consignes sanitaires, ne pas s’embrasser… mais nous à l’heure où la distanciation sociale est devenue la norme, on vous embrasse quand même, mais virtuellement ! (vous êtes bien trop nombreux à nous suivre désormais pour vous embrasser toutes et tous )



➡️ Reste à vous, après les fêtes de Noël de toujours avoir l’oeil pour savoir dénicher la véritable information sur ce Covid-19 et cette crise sanitaire vraiment mal gérée par ce gouvernement …



De plus, documentez vous , faites vos recherches et ne faite pas toujours confiance à certains médias papiers comme télévisuels qui finalement provoquent bien plus la peur et l’incompréhension que de l’information.



Bref … soyez prudent dans tous les sens du terme … et restez éveillé ! Ne soyez pas dupe !



Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année et de nombreux cadeaux … ( ne mangez pas trop de bûche 😉 et doucement sur le champagne)

Bonnes Fêtes de Noël à toutes et tous …



Pensées à celles et ceux qui travaillent, sont malades ou éloignés de leurs proches cette année, voire partis dans un monde meilleur … protégez vos animaux ! Protégez la vie



Que l’esprit de Noel nous étreigne !



Le programme de Noël à Nîmes

Arènes de la ville de Nîmes illuminées du dimanche au mercredi de 17h 30 à 21h et du jeudi au samedi de 17h30 à minuit. Illuminations dans les rues et décors lumineux sur les places : Père-noël, sapin, traineau, nounours et le traditionnel char romain… une dizaine de décors lumineux 3D sont installés sur les places du centre-ville : Gabriel Péri, Daguet, St Charles, Assas, Maison-Carrée, Questel, Madeleine, place aux Herbes et Jules Guesdes.

Des fanfares spécialisées sur le registre de Noël viendront animer le centre-ville tous les mercredis, samedis et dimanches de décembre de 14h à 18h ainsi que le 24 décembre.

Si les grands spectacles de compagnies habituelles restent interdits, Nîmois et Nîmoises, petits et grands pourront croiser au détour de leurs achats de noël, des chanteurs de gospel, le père noël dans son traineau, des mascottes de Noël… Un programme d’animations pour accompagner la reprise dans notre coeur de ville.

Animations musicales de rue : 3 fanfares déambulatoires spécialisées sur le registre de Noël viendront animer le centre-ville de 14h à 18h, tous les mercredis, samedis et dimanches dès ce week-end et jusqu’au 23 décembre.

– chants de Gospel déambulatoire les 12, 16, 19, 20 et 23 décembre

La chorale GOD’Spell Project prendra place dans le petit train de l’Office du Tourisme et interprétera les incontournables du répertoire des chants gospel.

– déambulation de mascottes les 5, 6, 9, 13 et 24 décembre

Sur le thème de Noël des peluches géantes (renne, bonhomme de neige…) déambuleront à bord du petit train de l’Office du tourisme pour faire rayonner les visages des petits et des grands.

Le petit train empruntera le parcours suivant : départ boulevard de la Libération, boulevard des Arènes, boulevard Victor Hugo, rue Général Perrier, boulevard Amiral Courbet et arrivée boulevard de la Libération.

– déambulation du char du « Traineau du Père Noël » de 16h à 18h les samedis et dimanche 12, 13, 19, 20, 23 et 24 décembre qui empruntera le parcours suivant : boulevard de la Libération, boulevard des Arènes, boulevard Victor Hugo, Rue Général Perrier, boulevard Amiral Courbet et arrivée boulevard de la Libération.