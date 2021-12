Efficacité des vaccins anti-Covid : De graves doutes suite à 28 études réalisées dans le monde

Obligation vaccinale : de graves doutes sur les vaccins

Comme certaines personnes sont maintenant vaccinées depuis plus de six mois, les preuves de l’efficacité du vaccin Covid commencent à affluer. Lorsqu’on évalue l’efficacité d’un vaccin, il est important de faire la distinction entre l’efficacité contre l’infection, la maladie symptomatique et la transmission et l’efficacité contre l’hospitalisation et le décès. Pour l’infection et la maladie symptomatique, les vaccins COVID-19 ne sont pas aussi efficaces qu’on l’espérait, l’immunité diminuant progressivement après quelques mois. Pour l’hospitalisation et le décès, l’immunité est plus forte et dure au moins six mois.

L’ensemble de ces résultats implique que l’explosion de l’infection dans le monde que nous connaissons – après la double vaccination en Israël, au Royaume-Uni, aux États-Unis, etc. pourrait être due au fait que les vaccinés propagent le Covid autant ou plus que les non-vaccinés.

28 études sur l’efficacité des vaccins qui suscitent des doutes sur les campagnes de vaccination

Il est naturel de se demander si les vaccins ayant une capacité limitée à prévenir la maladie symptomatique peuvent favoriser l’évolution de souches plus virulentes.

Dans un article de PLoS Biology de 2015 (revue scientifique couvrant tous les domaines de la biologie) il a été observé ce qui suit :

» La sagesse conventionnelle veut que la sélection naturelle élimine les agents pathogènes hautement létaux si la mort de l’hôte réduit considérablement la transmission. Les vaccins qui maintiennent les hôtes en vie tout en permettant la transmission pourraient donc permettre à des souches très virulentes de circuler dans une population. »

Une vaccination imparfaite peut favoriser la transmission d’agents pathogènes hautement virulents

Par conséquent, plutôt que les non-vaccinés mettant les vaccinés en danger, ce pourrait théoriquement être les vaccinés qui mettent les non-vaccinés en danger, mais nous n’avons pas encore vu de preuve de cela. Nous résumons ici les études et rapports qui font la lumière sur l’immunité induite par le vaccin contre le Covid. Ils mettent en évidence les problèmes liés aux mandats de vaccination qui menacent actuellement l’emploi de millions de personnes. Ils soulèvent également des doutes sur les arguments en faveur de la vaccination des enfants

Covid : 28 études soulèvent de graves doutes sur les obligations de vaccination

1) Israel : Comparaison de l’immunité naturelle contre le SRAS-CoV-2 et de l’immunité induite par le vaccin … Gazit et son équipe d’Israël, ont montré que » les personnes n’ayant jamais été vaccinées contre le SRAS-CoV-2 présentaient un risque 13 fois plus élevé (IC 95 %, 8-21) d’infection par la variante Delta par rapport aux personnes précédemment infectées ». Après ajustement en fonction du moment de la maladie et du vaccin, le risque était multiplié par 27 (IC à 95 %, 13-57).

2) Usa : Aucune différence : Les personnes vaccinées et non vaccinées présentent des charges virales similaires. Ignorant le risque d’infection, étant donné qu’une personne a été infectée, aux USA n’ont trouvé » aucune différence significative dans les valeurs de seuil de cycle entre les groupes vaccinés et non vaccinés, asymptomatiques et symptomatiques infectés par le SRAS-CoV-2 Delta. » Les personnes vaccinées et non vaccinées présentent des charges virales similaires dans les communautés où la prévalence de la variante delta du SRAS-CoV-2 est élevée.

3) Usa : Kasen K. Riemersma et son équipe n’ont trouvé « aucune différence dans les charges virales lorsqu’on compare les individus non vaccinés à ceux qui ont des infections « percées » par le vaccin. En outre, les personnes atteintes d’infections percées par le vaccin présentent fréquemment des résultats positifs avec des charges virales compatibles avec la capacité d’excréter des virus infectieux ». Les résultats indiquent que « si des personnes vaccinées sont infectées par la variante delta, elles peuvent être des sources de transmission du SRAS-CoV-2 à d’autres personnes ». Ils ont signalé « des valeurs Ct faibles (<25) chez 212 des 310 personnes entièrement vaccinées (68 %) et 246 des 389 personnes non vaccinées (63 %). L’analyse d’un sous-ensemble de ces échantillons à faible Ct a révélé un SRAS-CoV-2 infectieux dans 15 des 17 échantillons (88 %) provenant de personnes non vaccinées et dans 37 des 39 (95 %) provenant de personnes vaccinées. »

4) Qatar : Dans une étude réalisée au Qatar, Hiam Chemaitelly et son équipe ont fait état de l’efficacité du vaccin (Pfizer) contre la maladie grave et mortelle, avec une efficacité de l’ordre de 85 à 95 % au moins jusqu’à 24 semaines après la deuxième dose. En revanche, l’efficacité contre l’infection est tombée à environ 30 % 15 à 19 semaines après la deuxième dose.

5) Usa : Dans le Wisconsin, Riemersma et son équipe de chercheurs ont signalé que les personnes vaccinées qui sont infectées par la variante Delta peuvent transmettre le SRAS-CoV-2 à d’autres personnes. Ils ont constaté une charge virale élevée chez les personnes symptomatiques non vaccinées et vaccinées (68 % et 69 % respectivement, 158/232 et 156/225). De plus, chez les personnes asymptomatiques, ils ont découvert des charges virales élevées (29 % et 82 % respectivement) chez les personnes non vaccinées (29) et vaccinées (82). Cela suggère que les personnes vaccinées peuvent être infectées, héberger, cultiver et transmettre le virus facilement et à leur insu.

6) Usa : Subramanian a signalé que « au niveau national, il ne semble pas y avoir de relation discernable entre le pourcentage de la population entièrement vaccinée et les nouveaux cas de COVID-19. » En comparant 2 947 comtés des États-Unis, on constate que le nombre de cas est légèrement inférieur dans les endroits les plus vaccinés. En d’autres termes, il n’y a pas de relation claire et perceptible.

7) Viet-Nam : Nguyen Van Vinh Chau et son équipe dans la ville de Ho Chi Minh City, ont étudié la transmission de la variante Delta du CoV SRAS-2 parmi les travailleurs de la santé vaccinés au Vietnam. Sur 69 travailleurs de la santé dont le test de dépistage du SRAS-CoV-2 s’est révélé positif, 62 ont participé à l’étude clinique et tous se sont rétablis. Pour 23 d’entre eux, des séquences complètes du génome ont été obtenues, et tous appartenaient à la variante Delta. « Les charges virales des cas d’infection par la variante Delta étaient 251 fois plus élevées que celles des cas infectés par les anciennes souches détectées entre mars et avril 2020 ».

8) Usa : À Barnstable, dans le Massachusetts, Catherine M Brown et son équipe ont constaté que parmi les 469 cas de COVID-19, 74 % étaient entièrement vaccinés, et que « les vaccinés avaient en moyenne plus de virus dans le nez que les non vaccinés qui étaient infectés. »

9) Finlande : Dans leur rapport sur une épidémie hospitalière nosocomiale en Finlande, Iivo Hetemäki et sont équipe ont observé que « des infections tant symptomatiques qu’asymptomatiques ont été trouvées parmi les travailleurs de la santé vaccinés, et qu’une transmission secondaire s’est produite à partir des personnes présentant des infections symptomatiques malgré l’utilisation d’équipements de protection individuelle. »

10) Israel : Lors d’une enquête sur une épidémie survenue dans un hôpital en Israël, Pnina Shitrit et son équipe ont observé « une forte transmissibilité de la variante Delta du SRAS-CoV-2 chez des personnes doublement vaccinées et masquées. » Ils ont ajouté que « cela suggère un certain affaiblissement de l’immunité, bien qu’offrant toujours une protection pour les individus sans comorbidités. »

11) Royaume Uni : Dans le rapport de surveillance du vaccin COVID-19 au Royaume-Uni pour la semaine 42, il a été noté qu’il y a « un déclin de la réponse des anticorps N au fil du temps » et « que les niveaux d’anticorps N semblent être plus faibles chez les individus qui acquièrent l’infection après 2 doses de vaccination. » Le même rapport (tableau 2, page 13) montre que dans les groupes d’âge supérieurs à 30 ans, les personnes doublement vaccinées ont un risque d’infection plus élevé que les personnes non vaccinées, probablement parce que ce dernier groupe comprend plus de personnes ayant une immunité naturelle plus forte due à une maladie de Covid antérieure. En revanche, les personnes vaccinées avaient un risque de décès inférieur à celui des personnes non vaccinées, dans tous les groupes d’âge, ce qui indique que les vaccins protègent davantage contre le décès que contre l’infection.

12) Israel : En Israël, Einav G. Levin et son équipe « ont mené une étude prospective longitudinale de 6 mois impliquant des travailleurs de la santé vaccinés qui ont été testés mensuellement pour la présence d’IgG anti-spike et d’anticorps neutralisants ». Ils ont constaté que « six mois après la réception de la deuxième dose du vaccin BNT162b2, la réponse humorale était considérablement réduite, en particulier chez les hommes, chez les personnes âgées de 65 ans ou plus et chez les personnes immunodéprimées. »

13) Usa : Dans une étude de l’État de New York, Eli S. Rosenberg et son équipe ont rapporté que » Du 3 mai au 25 juillet 2021, l’efficacité globale du vaccin contre l’hospitalisation ajustée selon l’âge à New York était relativement stable (89,5 %-95,1 %). L’efficacité globale du vaccin contre l’infection, ajustée en fonction de l’âge, pour tous les adultes de New York, a diminué de 91,8 % à 75,0 %. »

14) Bali : Mehul S. Suthar et son équipe ont noté que « Nos données démontrent une diminution substantielle des réponses anticorps et de l’immunité des cellules T contre le SRAS-CoV-2 et ses variantes, 6 mois après la seconde immunisation avec le vaccin BNT162b2. »

28 études mondiales démontrent que le pass sanitaire est finalement inutile

15) Suède : Dans une étude de l’Université d’Umeå en Suède, Peter Nordström et son équipe ont observé que » l’efficacité du vaccin BNT162b2 contre l’infection a diminué progressivement, passant de 92% (IC 95%, 92-93, P<0-001) aux jours 15-30 à 47% (IC 95%, 39-55, P<0-001) aux jours 121-180, et à partir du jour 211 aucune efficacité n’a pu être détectée (23% ; IC 95%, -2-41, P=0-07) ».

16) France – Aix-Marseille : Nouara Yahi, Henri Chahinian et Jacques Fantini ont rapporté que « dans le cas de la variante Delta, les anticorps neutralisants ont une affinité réduite pour la protéine de pointe, tandis que les anticorps facilitateurs présentent une affinité remarquablement accrue. Ainsi, le renforcement dépendant des anticorps peut être une préoccupation pour les personnes recevant des vaccins basés sur la séquence de pointe de la souche originale de Wuhan. »

17) Israel : Yair Goldberg et son équipe (Vaccin BNT162b2 en Israël) ont signalé que « l’immunité contre la variante delta du SRAS-CoV-2 s’est affaiblie dans tous les groupes d’âge quelques mois après la réception de la deuxième dose de vaccin. »

18) Royaume Uni : Anika Singanayagam et son équipe ont examiné la transmission et la cinétique de la charge virale chez des personnes vaccinées et non vaccinées présentant une infection légère de la variante delta dans la communauté. Ils ont constaté que (chez 602 contacts communautaires (identifiés par le système britannique de dépistage des contrats) de 471 cas index COVID-19 britanniques, recrutés pour l’étude de cohorte Assessment of Transmission and Contagiousness of COVID-19 in Contacts et ayant fourni 8145 échantillons des voies respiratoires supérieures prélevés quotidiennement pendant 20 jours) « la vaccination réduit le risque d’infection par la variante delta et accélère la clairance virale. Néanmoins, les personnes entièrement vaccinées présentant des infections percutantes ont une charge virale maximale similaire à celle des cas non vaccinés et peuvent transmettre efficacement l’infection dans les foyers, y compris à des contacts entièrement vaccinés. »

19. Usa – Californie : Résurgence de l’infection chez un personnel du système de santé hautement vacciné : New England Journal of Medecin … les docteurs Keehner, Horton, Abeles et Torriani dans le NEJM, ont récemment fait état de la résurgence de l’infection par le SRAS-CoV-2 chez un personnel du système de santé hautement vacciné. La vaccination avec des vaccins à ARNm a commencé à la mi-décembre 2020 ; en mars, 76 % du personnel avait été entièrement vacciné, et en juillet, le pourcentage était passé à 87 %. Les infections avaient diminué de façon spectaculaire au début du mois de février 2021… » coïncidant avec la fin du mandat des masques en Californie le 15 juin et la domination rapide du B.1 .617.2 (delta) qui est apparu pour la première fois à la mi-avril et représentait plus de 95 % des isolats de l’UCSDH à la fin du mois de juillet, les infections ont augmenté rapidement, y compris les cas chez les personnes entièrement vaccinées… les chercheurs ont signalé que le « changement spectaculaire de l’efficacité du vaccin de juin à juillet est probablement dû à la fois à l’émergence de la variante delta et à la baisse de l’immunité au fil du temps. »

20. Royaume Uni : The Lancet … Prerak V Juthani et son équipe ont cherché à décrire l’impact de la vaccination sur l’admission à l’hôpital des patients présentant une infection confirmée par le SRAS-CoV-2 en utilisant des données réelles recueillies par le Yale New Haven Health System. « Les patients ont été considérés comme entièrement vaccinés si la dernière dose (soit la deuxième dose de BNT162b2 ou de mRNA-1273, soit la première dose de Ad.26.COV2.S) a été administrée au moins 14 jours avant l’apparition des symptômes ou un test PCR positif pour le SRAS-CoV-2. Au total, nous avons identifié 969 patients qui ont été admis dans un hôpital du Yale New Haven Health System avec un test PCR positif confirmé pour le SRAS-CoV-2″…

Les chercheurs ont signalé « un nombre plus élevé de patients présentant une maladie grave ou critique chez ceux qui ont reçu le vaccin BNT162b2 que chez ceux qui ont reçu le mRNA-1273 ou l’Ad.26.COV2.S… ».

Une étude très récente publiée par le CDC rapporte qu’une majorité (53 %) des patients hospitalisés pour des maladies de type Covid-19 étaient déjà complètement vaccinés par des injections d’ARN à deux doses.

21. Usa : Une étude très récente publiée par le CDC rapporte qu’une majorité (53 %) des patients hospitalisés pour des maladies de type Covid-19 étaient déjà complètement vaccinés par des injections d’ARN à deux doses. Le tableau 1 révèle que parmi les 20 101 adultes immunodéprimés hospitalisés pour une maladie de type Covid-19, 10 564 (53 %) étaient entièrement vaccinés avec le vaccin Pfizer ou Moderna (la vaccination était définie comme le fait d’avoir reçu exactement 2 doses d’un vaccin COVID-19 à base d’ARNm ≥14 jours avant la date d’index de l’hospitalisation, qui était la date de prélèvement de l’échantillon respiratoire associé au plus récent résultat positif ou négatif du test de dépistage du SRAS-CoV-2 avant l’hospitalisation ou la date d’hospitalisation si le test n’a eu lieu qu’après l’admission). Cela met en évidence les défis permanents auxquels est confrontée la percée de Delta lorsqu’il est vacciné.

22. Royaume Uni – Oxford : David W Eyre et son équipe en 2021, ont étudié l’impact de la vaccination contre le SRAS-CoV-2 sur la transmission des variantes Alpha et Delta. Ils ont rapporté que » si la vaccination réduit toujours le risque d’infection, des charges virales similaires chez les personnes vaccinées et non vaccinées infectées par la variante Delta remettent en question la mesure dans laquelle la vaccination empêche la transmission… les réductions de la transmission ont diminué au fil du temps depuis la deuxième vaccination, pour Delta, atteignant des niveaux similaires à ceux des personnes non vaccinées après 12 semaines pour ChAdOx1 et s’atténuant considérablement pour BNT162b2. La protection conférée par la vaccination chez les contacts a également diminué dans les 3 mois qui ont suivi la seconde vaccination… la vaccination réduit la transmission de Delta, mais moins que celle de la variante Alpha. »

23. Israel : Matan Levine-Tiefenbrun et son équipe en 2021, ont examiné les charges virales des infections percées par la variante Delta du SRAS-CoV-2 après la vaccination et le rappel avec BNT162b2, et a signalé que l’efficacité de la réduction de la charge virale diminue avec le temps après la vaccination, « diminuant de façon significative 3 mois après la vaccination et disparaissant effectivement après environ 6 mois. »

24. Usa – Massachusetts : Arjun Puranik et son équipe américaine en 2021, ont examiné une comparaison de deux vaccins ARNm très efficaces contre COVID-19 pendant les périodes de prévalence des variantes Alpha et Delta, et a rapporté que « En juillet, l’efficacité du vaccin contre l’hospitalisation est restée élevée (ARNm-1273 : 81%, IC 95% : 33-96. 3% ; BNT162b2 : 75%, IC 95% : 24-93,9%), mais l’efficacité contre l’infection était plus faible pour les deux vaccins (mRNA-1273 : 76%, IC 95% : 58-87% ; BNT162b2 : 42%, IC 95% : 13-62%), avec une réduction plus prononcée pour BNT162b2. »

25. Usa : Carla Saade s’est penché avec toute son équipe américaine sur les tests de neutralisation du virus vivant chez des patients convalescents et des sujets vaccinés contre les isolats 19A, 20B, 20I/501Y.V1 et 20H/501Y.V2 du SRAS-CoV-2, et a fait le rapport suivant : « Assessed the neutralizing capacity of antibodies to prevent cell infection, using a live virus neutralization test with different strains [19A (initial one), 20B (B.1 .1.241), 20I/501Y.V1 (lignée B.1.1.7) et 20H/501Y.V2 (lignée B.1 .351)] dans des échantillons de sérum prélevés dans différentes populations : des travailleurs de la santé (TS) naïfs du COVID-19 vaccinés à deux doses (Pfizer-BioNTech BNT161b2), des TS ayant reçu un COVID-19 bénin 6 mois plus tard et des patients critiques du COVID-19… La conclusion de la présente étude est la réponse neutralisante réduite observée vis-à-vis de la variante 20H/501Y. V2 chez les sujets entièrement immunisés avec le vaccin BNT162b2 par rapport au type sauvage et au variant 20I/501Y.V1. »

Réduction significative de l’immunité humorale chez les travailleurs de la santé et les résidents de maisons de retraite 6 mois après la vaccination

26. Usa- Cleveland – Ohio : l’équipe de David H. Canaday s’est penché sur la réduction significative de l’immunité humorale chez les travailleurs de la santé et les résidents de maisons de retraite 6 mois après la vaccination par l’ARNm COVID-19 BNT162b2, rapportant que « les niveaux d’anti-spike, d’anti-RBD et de neutralisation ont chuté de plus de 84% sur une période de 6 mois dans tous les groupes, indépendamment de l’infection antérieure par le SRAS-CoV-2. Six mois après la vaccination, 70 % des résidents du NH naïfs d’infection présentaient des titres de neutralisation égaux ou inférieurs à la limite inférieure de détection, contre 16 % deux semaines après la vaccination complète. Ces données démontrent une réduction significative des niveaux d’anticorps dans tous les groupes. En particulier, les résidents de NH naïfs d’infection présentaient immédiatement une immunité humorale post-vaccination initiale plus faible et présentaient les plus fortes baisses 6 mois plus tard. »

Décroissance des titres d’anticorps après un vaccin ARNm

27. Israël : Ariel Israel et son équipe en 2021 a examiné une étude à grande échelle de la décroissance des titres d’anticorps après un vaccin à ARNm BNT162b2 ou une infection par le SRAS-CoV-2, et rapporté comme suit : » Déterminer la cinétique des anticorps IgG du SRAS-CoV-2 après l’administration de deux doses de vaccin BNT162b2, ou une infection par le SRAS-CoV-2 chez des personnes non vaccinées…

Chez les sujets vaccinés, les titres d’anticorps ont diminué jusqu’à 40 % chaque mois suivant, tandis que chez les convalescents, ils ont diminué de moins de 5 % par mois. Six mois après la vaccination BNT162b2, 16,1 % des sujets présentaient des titres d’anticorps inférieurs au seuil de séropositivité de <50 UA/mL, tandis que seulement 10,8 % des patients convalescents étaient en dessous du seuil de <50 UA/mL après 9 mois d’infection par le SRAS-CoV-2. »

28. Israel : Pour terminer ce dossier énorme … nous terminerons avec le professeur T. Eyran en Israel qui en 2020 a examiné la cinétique longitudinale des anticorps chez des patients COVID-19 guéris sur une période de 14 mois, et a trouvé « une décroissance significativement plus rapide chez les naïfs vaccinés par rapport aux patients guéris, suggérant que la mémoire sérologique après une infection naturelle est plus robuste par rapport à la vaccination. Nos données mettent en évidence les différences entre la mémoire sérologique induite par une infection naturelle et celle induite par la vaccination. »

Conclusion : les vaccins n’empêchent plus la transmission

Ces résultats ne sont pas inconnus des autorités de santé publique. En effet, la directrice du CDC, Rochelle Walensky, a déclaré que les vaccins Covid fonctionnent » exceptionnellement bien » contre les maladies graves et les décès, mais « ce qu’ils ne peuvent plus faire, c’est empêcher la transmission. »

Les pass sanitaires devenus inutiles à cause des vaccins

Ce que ces 28 études mondiales montrent est simple, si les vaccins sont importants pour réduire les maladies graves et les décès, ils sont incapables d’empêcher la maladie de se propager et de finir par infecter la plupart d’entre nous.

En d’autres termes, si les vaccins présentent des avantages individuels pour les personnes vaccinées, et notamment pour les personnes âgées à haut risque, l’utilité publique de la vaccination universelle est sérieusement remise en question. Ainsi, il est peu probable que les vaccins contre le Covid-19 contribuent à éliminer la propagation communautaire du virus ou à obtenir une immunité de groupe. Cela sape et annihile complètement la raison d’être et d’exister des mandats vaccinaux, des certificats et des passeports de vaccination que l’on appelle Green Pass ou Pass sanitaire.

Une sérieuse claque dans la face des politiciens qui continuent à prendre les populations pour des demeurés ou des endormis … Attention au réveil, il risque d’être brutal !

Thierry Jirkovsky



Traduction de l’article faite sur une étude de Paul Alexander, conseiller en synthèse de données probantes sur la pandémie de COVID auprès de l’OMS-PAHO à Washington, DC (2020) et conseiller principal en matière de politique sur la pandémie de COVID au sein de Health and Human Services (HHS) à Washington.

Titulaire d’un doctorat en épidémiologie et dans l’enseignement de l’épidémiologie clinique, de la médecine fondée sur des preuves et de la méthodologie de recherche, Paul Elias Alexander a travaillé/nommé en 2008 à l’OMS en tant que spécialiste régional/épidémiologiste au bureau régional de l’Europe au Danemark, a travaillé pour le gouvernement du Canada en tant qu’épidémiologiste pendant 12 ans, a été nommé épidémiologiste canadien sur le terrain (2002-2004) dans le cadre d’un projet international financé par l’ACDI et exécuté par Santé Canada sur la co-infection tuberculose/VIH et la lutte contre la tuberculose MR (impliquant l’Inde, le Pakistan, le Népal, le Sri Lanka, le Bangladesh, le Bhoutan, les Maldives et l’Afghanistan, en poste à Katmandou) ; a travaillé de 2017 à 2019 à l’Infectious Diseases Society of America (IDSA), en Virginie (États-Unis), en tant que formateur en synthèse des preuves, méta-analyse, examen systématique et élaboration de lignes directrices ; actuellement chercheur consultant sur le COVID-19 dans le groupe de recherche US-C19