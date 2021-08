Aspères : Succès pour le marché des producteurs bio en circuit-court

Au cœur du village d’Aspères près de Sommières, un marché hebdomadaire de producteurs bio locaux a vu le jour Mardi dernier, pour le plus grand plaisir des grands comme des petits.

Malgré les protocoles sanitaires imposés par le gouvernement du à la pandémie de Covid-19 et autres variants malfaisants, de nombreux visiteurs ont quand même répondu présents pendant quelques heures à cette première soirée du 17 Aout 2021, tout en respectant les gestes barrières sanitaires conventionnels.

Aspères : Soirée estivale pas comme les autres

Ce fût un agréable moment que les habitants du village d’Aspères ont pu partager avec quelques amis et autres visiteurs des villages Héraultais et Gardois voisins de Salinelles, Saint Clément, Garrigues, Campagne et Sommières. 150 à 200 personnes se sont déplacées pour un moment convivial autour d’une quinzaine de stands bien diversifiés dans l’ensemble.

Hormis quatre stands présentant de l’artisanat local et un jeu pour enfants prévu pour occuper les plus petits turbulents, nombre de stands de bouche furent présents et proposaient une diversité de leurs produits locaux, la plupart du temps en bio et en circuit-court. Une sacrée réussite quand on voit de nos jours, la difficulté de création de nouveaux marchés gourmands ou artisanaux en pleine pandémie du Covid avec les restrictions sanitaires que l’on connait.

Marché de producteurs locaux et bio en circuit-court le Mardi sur Aspères

Au programme de cette soirée estivale pas comme les autres, vous pouviez rencontrer, découvrir, déguster, savourer et même vous désaltérer et ce, à des prix raisonnés !

– A noter avant tout, la présence de l’Anesse Gertrude (nom d’emprunt car elle n’avait pas son pass sanitaire), venue de la Ferme de l’Abondance de Salinelles, ayant apporté sur sa carriole à deux roues, la production matinale des légumes bio récoltés du matin … (Précisons qu’il s’agit d’une production cultivée et transportée zéro carbone grâce aux ânes* ce qui est extrêmement rare de nos jours).

D’acheter en vente directe, les oeufs de poules et de canes de la Griolette issus d’un véritable élevage de Galinettes en » vrai plein air » près du village de Fontanès dans le Gard …

Refaire le plein de condiments et autres épices pour votre cuisine sur le stand de l’herboriste de L’Or des Plantes présentant de nombreuses herbes de Provence et d’épices du monde entier, mais aussi des thés, des huiles essentielles et cosmétiques, des savons et des huiles pour massage et autres crème pour visage et corps, etc …

Également découvrir l’épicerie itinérante Le Gramme (qui démocratise le vrac et non l’emballage individuel) mettant en avant des producteurs engagés de la région, concernés par la protection de l’environnement.

Restauration diversifiée au marché de producteurs d’Aspères

– Dans le cœur du sujet dinatoire, nous étions interpellé par les effluves de : La cuisine africaine de Terranga Spirit avec son rougaille saucisse, banane plantain frites ou poulet citron riz … La viande de Taureau proposé par la Manades des Saladelles comme d’ailleurs les Burons d’Auvergne avec leurs fromages, viandes et charcuteries.

En guise de boissons, vous aviez le choix entre Camille et ses « vins de famille » qui vous proposait de découvrir en dégustation un choix des crus sélectionnés à cette occasion, ou bien de déguster les bières de la Brasserie des Fangades avec Greg le brasseur de Boisseron.

Les Churros de Sandrine et les réalisations pâtissières de gâteaux sur demande de Typhanie’s Sweet vous attendaient pour terminer la soirée sur une touche sucrée.

Au cœur du marché de producteurs d’Aspères, la création artisanale présente.

Sans oublier l’artisanat de Miss Ecolo (savons et gels douche écologique), Mélie Bijoux et ses créations originales, les créations sculpturales xénomorphées de Jean-Louis à base de partir d’anciens outils agricoles, Mag NatureCréa avec ses terrariums et ses plantes décoratives, pour terminer par Le Monde de Marie et ses structures gonflables bien connues des enfants de Sommières, comme ce château gonflable de 30 m2 qui trônait devant le foyer rural d’Aspères.

Aspères Terre de Vie : Le Mardi, tout est permis

A l’initiative de Typhanie et d’Elfi, deux mères de famille sur la commune d’Aspères, le marché hebdomadaire pourra voir le jour chaque mardi de la semaine, grâce à la création d’une nouvelle association répondant au nom d » Aspères Terre de vie « , ayant pour objet la valorisation du terroir, la préservation du patrimoine et l’animation locale en résumant.

Un maire absent pour la soirée inaugurale du marché de producteur

L’association Aspères Terre de Vie remercie le service de la mairie pour son implication administrative pour la réalisation dudit projet, évitant ainsi de nombreux déplacements à la préfecture de Nîmes. Si quelques conseillers municipaux se sont déplacés, il est à déplorer un grand absent, Jean-Michel Teulade le maire du village qui a brillé par son absence inaugurale, ce qui était bien dommage envers les personnes présentes et surtout les organisatrices qui ont fortement senti un appui mitigé du premier élu de la commune quand à la réussite finale de ce marché de producteurs bio.

Duo de Musique de qualité au cœur d’Aspères

Ceci n’a d’ailleurs pas empêché la réussite complète de l’évènement et des 200 participants qui se sont réunis autour de Mélina et Bruno Laire, alias Miss Teflon et professeur Sublimo, un duo de musiciens professionnels interprétant pendant plus de trois heures, un répertoire éclectique de chansons françaises et de musiques jazz et brésiliennes. L’ambiance tranquille et soft de la soirée et ce grâce à une sonorisation modérée a permis pour le plus grand plaisir des personnes présentes de reprendre souvent en chœur les refrains de nombreuses chansons. Une rare ambiance que l’on ne trouve pas dans les villages voisins.

Tv Languedoc vous recommande ce marché

Ici, au cœur du Languedoc, sur les terres de Sommières, nombres de maraîchers, viticulteurs, arboriculteurs et bien d’autres producteurs locaux vendent leurs produits locaux de qualité. Une association sur Aspères nous montre un exemple de circuit-court qu’il nous fallait encourager. Nous ne saurions vous recommander de venir découvrir avant le retour des frimas, ce tout nouveau marché naissant, loin du flot touristique habituel de la saison estivale, avant que sa renommée grandissante ne dépasse les frontières de cette bourgade d’Aspères située au pied du premier contrefort des Cévennes.

Bref, à la clarté du début d’une soirée à 18h pour terminer entre chien et loup proche de 21h, un véritable coté villageois authentique de l’ambiance paisible languedocienne arrive enfin (il était temps), bien loin des soirées taurines habituellement bien arrosées que l’on rencontre généralement en cette saison estivale.

A découvrir sans tarder mardi prochain …

Promouvoir le local : Le Coup de pouce de Tv Languedoc

Afin d’aider et de promouvoir l’action des participants de cette soirée, retrouvez facilement les artisans, producteurs et commerçants ayant participé à cette première soirée ci-dessous … en guise de coup de pouce.

L’épicerie Le Gramme,

La Brasserie des Fangades,

La viande de Taureau proposé par la Manade des Saladelles,

La ferme de l’Abondance

Les oeufs bio de la Griolette

Terranga Spirit et sa cuisine africaine

Les burons d’Auvergne

La brasserie des Fangales

Miss Ecolo

Typhanies’ Sweet

l’Or des Plantes

Mélie Bijoux

Mag Naturecrea

Le Monde de Marie

et pour la musique live …

Bruno Laire

*(A noter que l’on retrouve également cette production maraichère de récolte directe (pommes de terres nouvelles, ail, échalotes, oignons, poivrons, aubergines, tomates, carottes et le pain d’Ugolin) les jeudi de 17h à 20h devant le bar du village de Salinelles).

Aspères Terre de Vie

Pour tout contact ou adhésion avec cette association Aspèroise

Email : asperes.terredevie@gmail.com

Elfi Bronsard : 06 70 16 57 87

Typhanie Galibert : 06 63 38 35 73