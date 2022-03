Le Groupe Altrad a annoncé aujourd’hui sa décision d’acquérir le groupe Sparrows. Heureux en affaires, mais pas en politique, Mohed Altrad vise toujours plus haut dans son avancée géo-stratégique dans le monde des affaires. Rejoindra t-il un jour Tesla et Elon Musk ?

Acquisition prochaine de Sparrows par Altrad

Altrad a annoncé mercredi 2 mars 2022, sa décision d’acquérir le groupe Sparrows, un acteur majeur dans les services d’ingénierie, d’inspection, d’exploitation et de maintenance, et ce dans plusieurs secteurs clefs : l’offshore, les énergies renouvelables et l’industrie. Les activités de Sparrows se focalisent avant tout sur les services dits « critiques », en phases opérationnelles et lors des opérations de maintenance, mais aussi sur les approches d’ingénierie, principalement dans le cadre d’activités « Opex » (investissements opérationnels et de maintenance) qui se veulent, par nature, stables et pérennes.

Altrad décide d’acquérir le groupe Sparrows

La transaction devrait être conclue dans le courant du deuxième ou troisième trimestre 2022, sous réserve des validations réglementaires habituelles. Elle marque une nouvelle étape passionnante dans le développement d’Altrad qui se fait fort d’investir dans des entreprises partageant son enthousiasme, sa vision et ses valeurs dans le but d’offrir des services à forte valeur ajoutée pour ses clients.

Sparrows compte environ 2000 salariés qualifiés, autant de talents rejoignant ainsi la « famille Altrad » qui saura valoriser fortement les compétences, expériences et connaissances diversifiées de ces nouveaux collaborateurs, dans le cadre d’une gestion de carrières résolument tournée vers la réussite de chacune et de chacun.

Rapprochement des groupes Altrad et Sparrows

Ce rapprochement permettra d’enrichir le portefeuille de services proposés par Altrad et Sparrows, d’alimenter la croissance organique au travers d’approches et de ventes croisées, ainsi que d’étendre la présence d’Altrad sur le marché à forte croissance des énergies renouvelables, grâce à la renommée d’Alpha, filiale de Sparrows (acquise en 2017). Dans le même temps, Sparrows bénéficiera de l’approche managériale et de l’empreinte mondiale d’Altrad, tout en conservant son équipe de direction, respectée et ayant su faire ses preuves.

Mohed Altrad, fondateur et président d’Altrad, a commenté cette acquisition : « Sparrows est très respecté dans tous les pays où le groupe opère. Il s’agit d’un prestataire de services et d’un fournisseur de confiance pour de nombreux secteurs et clients stratégiques. Les 2000 salariés de Sparrows, compétents et hautement qualifiés, seront un atout précieux pour notre groupe et nous sommes impatients de les accueillir dans la famille Altrad ».

Stewart Mitchell, DG de Sparrows, a quant à lui ajouté : « C’est un moment extrêmement important pour Sparrows ; nous sommes impatients de rejoindre Altrad. Nous ne pouvons être qu’enthousiasmés par la vision stratégique et l’ambition d’Altrad ; cette transaction apportera, j’en suis sûr, de nombreux avantages à nos clients et à nos employés, alors que nous poursuivons plus que jamais une phase de diversification et une trajectoire de croissance indiscutables. Les valeurs que partagent Altrad et Sparrows, notamment l’engagement en faveur de la qualité et de la sécurité, nous permettront de soutenir durablement des aspirations de croissance ambitieuses ».

A noter que le groupe Altrad a été conseillé par BNP Paribas et Squire Patton Boggs. Le groupe Sparrows s’est appuyé sur Evercore comme conseil financier et sur Freshfields pour la partie juridique.

A propos du groupe Altrad

Basé en France à Montpellier, Altrad emploie environ 40 000 personnes et est devenu un leader mondial dans la prestation de services à l’industrie, proposant des solutions à haute valeur ajoutée, principalement dans les marchés du pétrole et du gaz, de l’énergie, de la production d’électricité, des procédés, de l’environnement et de la construction.

Leader dans la fabrication d’équipements dédiés aux marchés de la construction, les activités pluridisciplinaires du groupe comprennent l’ingénierie, les travaux et projets mécaniques mais aussi les services spécialisés, ainsi que les solutions d’accès, l’isolation et les revêtements.